《脆弱也沒關係，好好療傷的溫柔練習》：成天互相傷害，你也有「人類過敏症」嗎？

文：李賢秀

人類過敏症

抗憂鬱劑好比貼身內衣或羽絨外套，如同我們為了抵禦寒流而穿上厚外套一樣，當患者內心受到持續的壓力而撕裂時，抗憂鬱劑就能溫暖內心。不過，能抵禦現實寒風、自我保護的方法，不一定是藥物，運動或喜好都是很好的方法；倘若能奉獻自己、幫助他人，打造更美好的世界，那就更棒了。與他人分享的溫暖越多，我們的內心就越溫暖。

感到害怕的孩子一旦獲得母親的溫暖擁抱，就能立刻鎮定下來；同樣地，成年人想維持一顆健康的心，也需要和他人心靈相連的親密感。人類感受到親密感時，大腦會分泌一種叫做「催產素」的荷爾蒙，能讓人感到安全和舒適，阻止我們受到壓力荷爾蒙的負面影響。

我看過一部電視劇的主角說：「我是人類過敏症患者。」我常碰到討厭花粉或桃子的人，這句台詞卻說「人類是過敏原」，真是出乎我意料。

不過仔細想想，對人類過敏，好像也不是特別的現象。

我的來談者中，就有不少患者飽受人類過敏症所苦。他們無處傾訴上司惡言惡語造成的傷害，只能深藏心底，但往後只要遇到和上司很像的人，便令他們瑟瑟發抖。在公司裡，比起「要好好工作」，這些人更在意「怎樣才能避開上司」。我也遇過有患者因為戀人變心遭受打擊，而宣布「今後是戀愛絕緣體」；也有患者因為家人被誣陷，吃盡苦頭後說出「這個世界沒有可靠的人」。這些全是人類過敏症的症狀。

最近嚷著需要獨處時間的人變多了，不也是因為人類帶給同類的傷害變多了嗎？獨飯和獨酒文化，不就是因為我們不想從他人那裡得到安慰與傷害，才逃往一個人的世界嗎？

但是，逃避是治不好過敏的，因為我們不可能活在一個沒有過敏原的地方，如同春天避不開漫天花粉，我們也無法徹底與世隔絕。對桃子過敏，不吃桃子就好，但我們總不能永遠不與人見面吧？每個人想要的東西不同，性格、價值觀與生活方式也不同，怎麼可能不起衝突？死了才可能過著沒衝突的生活。

就像生理過敏一樣，人類過敏症患者的治療方法也是逐漸暴露在過敏原下，如此一來，就會產生「脫敏現象」，對過敏原的反應減弱。因此，即使當下很難受，人類過敏症患者還是要增加與人的接觸頻率。可以從親密性低的關係下手，簡單來說，常常與能夠輕鬆談天說笑的人見面就行了，最好捨棄每段人際關係都要真摯深交的固有觀念。別忘了，這世上屢見不鮮的，是再怎麼努力也難以建立深厚關係的情況。

如果你發現自己有人類過敏症的症狀，我建議先審視你自己的內心。

對人的恐懼越大，背後隱藏的認同需求越大。如果得不到認同，就覺得自己是沒價值的人，這種根深蒂固的錯誤念頭會讓你越來越難建立人際關係。過度的認同需求會造成人類的迴避行徑，「與其不被認同，不如躲開人」的想法會日益強烈。換個想法吧 _！「沒必要得到所有人的認同，我喜歡的人也可以擁有和我不同的觀點，我愛的人也可以不認同我。」

這世上屢見不鮮的，是再怎麼努力也難以建立深厚關係的情況。

書籍介紹

本文摘錄自《脆弱也沒關係，好好療傷的溫柔練習：從接納到拯救自己，給總是受傷的你》，日月文化出版

作者：李賢秀

譯者：黃莞婷

你的脆弱，是「太痛了」的求救，與「不想再受傷」的渴求！面對內心的陰影，不想努力消除也沒關係。

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這些糾結與徬徨，執業二十多年的精神科醫師金昞秀都懂！他在診間遇過無數個恨自己、被自責淹沒、害怕跨出下一步、人類過敏症、覺得人生就像一艘沉船的人們；他自己更經歷艱辛的軍醫訓練與派駐伊拉克戰場的日子，像所有人一樣感受過脆弱受傷的時刻。所以他知道，這都是受過傷的痕跡，是害怕再受傷的吶喊！

接納傷痛，專心生活，我們都該學會在生活中拯救自己！

Photo Credit: 日月文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航