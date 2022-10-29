《脆弱也沒關係，好好療傷的溫柔練習》：成天互相傷害，你也有「人類過敏症」嗎？
我們想讓你知道的是
如果你發現自己有人類過敏症的症狀，我建議先審視你自己的內心。對人的恐懼越大，背後隱藏的認同需求越大。如果得不到認同，就覺得自己是沒價值的人，這種根深蒂固的錯誤念頭會讓你越來越難建立人際關係。
文：李賢秀
人類過敏症
抗憂鬱劑好比貼身內衣或羽絨外套，如同我們為了抵禦寒流而穿上厚外套一樣，當患者內心受到持續的壓力而撕裂時，抗憂鬱劑就能溫暖內心。不過，能抵禦現實寒風、自我保護的方法，不一定是藥物，運動或喜好都是很好的方法；倘若能奉獻自己、幫助他人，打造更美好的世界，那就更棒了。與他人分享的溫暖越多，我們的內心就越溫暖。
感到害怕的孩子一旦獲得母親的溫暖擁抱，就能立刻鎮定下來；同樣地，成年人想維持一顆健康的心，也需要和他人心靈相連的親密感。人類感受到親密感時，大腦會分泌一種叫做「催產素」的荷爾蒙，能讓人感到安全和舒適，阻止我們受到壓力荷爾蒙的負面影響。
我看過一部電視劇的主角說：「我是人類過敏症患者。」我常碰到討厭花粉或桃子的人，這句台詞卻說「人類是過敏原」，真是出乎我意料。
不過仔細想想，對人類過敏，好像也不是特別的現象。
我的來談者中，就有不少患者飽受人類過敏症所苦。他們無處傾訴上司惡言惡語造成的傷害，只能深藏心底，但往後只要遇到和上司很像的人，便令他們瑟瑟發抖。在公司裡，比起「要好好工作」，這些人更在意「怎樣才能避開上司」。我也遇過有患者因為戀人變心遭受打擊，而宣布「今後是戀愛絕緣體」；也有患者因為家人被誣陷，吃盡苦頭後說出「這個世界沒有可靠的人」。這些全是人類過敏症的症狀。
最近嚷著需要獨處時間的人變多了，不也是因為人類帶給同類的傷害變多了嗎？獨飯和獨酒文化，不就是因為我們不想從他人那裡得到安慰與傷害，才逃往一個人的世界嗎？
但是，逃避是治不好過敏的，因為我們不可能活在一個沒有過敏原的地方，如同春天避不開漫天花粉，我們也無法徹底與世隔絕。對桃子過敏，不吃桃子就好，但我們總不能永遠不與人見面吧？每個人想要的東西不同，性格、價值觀與生活方式也不同，怎麼可能不起衝突？死了才可能過著沒衝突的生活。
就像生理過敏一樣，人類過敏症患者的治療方法也是逐漸暴露在過敏原下，如此一來，就會產生「脫敏現象」，對過敏原的反應減弱。因此，即使當下很難受，人類過敏症患者還是要增加與人的接觸頻率。可以從親密性低的關係下手，簡單來說，常常與能夠輕鬆談天說笑的人見面就行了，最好捨棄每段人際關係都要真摯深交的固有觀念。別忘了，這世上屢見不鮮的，是再怎麼努力也難以建立深厚關係的情況。
如果你發現自己有人類過敏症的症狀，我建議先審視你自己的內心。
對人的恐懼越大，背後隱藏的認同需求越大。如果得不到認同，就覺得自己是沒價值的人，這種根深蒂固的錯誤念頭會讓你越來越難建立人際關係。過度的認同需求會造成人類的迴避行徑，「與其不被認同，不如躲開人」的想法會日益強烈。換個想法吧 _！「沒必要得到所有人的認同，我喜歡的人也可以擁有和我不同的觀點，我愛的人也可以不認同我。」
- 這世上屢見不鮮的，是再怎麼努力也難以建立深厚關係的情況。
書籍介紹
本文摘錄自《脆弱也沒關係，好好療傷的溫柔練習：從接納到拯救自己，給總是受傷的你》，日月文化出版
作者：李賢秀
譯者：黃莞婷
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這些糾結與徬徨，執業二十多年的精神科醫師金昞秀都懂！他在診間遇過無數個恨自己、被自責淹沒、害怕跨出下一步、人類過敏症、覺得人生就像一艘沉船的人們；他自己更經歷艱辛的軍醫訓練與派駐伊拉克戰場的日子，像所有人一樣感受過脆弱受傷的時刻。所以他知道，這都是受過傷的痕跡，是害怕再受傷的吶喊！
接納傷痛，專心生活，我們都該學會在生活中拯救自己！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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不只超英大片重視特效！最吹毛求疵的名導大衛芬奇對「特效」斤斤計較，靠 Adobe Ae 打造驚人電影世界
我們想讓你知道的是
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
喬治盧卡斯說，電影就是特效。詹姆斯卡麥隆說，視覺奇觀能夠吸引觀眾進戲院，並且獲得情感上的宗教體驗。數位特效，已經是當今全球電影不可缺少的重要元素。當然，目前市面上也有各式各樣的數位特效軟體應運而生，Adobe After Effects（Ae）就是其中一種被業界廣泛使用的優秀軟體。
Ae 立大功！《媽的多重宇宙》全憑 Adobe After Effects
Ae 發展至今將近 30 年的光陰，在許多好萊塢巨片的後製階段裡，都有它的貢獻。而當 Ae 結合其他 Adobe 軟體家族的系列產品，更是威力無窮。今年在全球引起話題的熱門電影《媽的多重宇宙》，成本僅有 2,500 萬美金，而且特效團隊也僅有七個人。
這樣「極小」的後製規模，即便放在當今的美國獨立電影圈裡也是罕見，但團隊藉由 Ae 所製作的將近 500 個特效鏡頭，卻獲得全球觀眾的一致好評，這部電影獲得了全球近億美金票房，Ae 可說是厥功甚偉。
《復仇者聯盟》的飛天巨艦上，眾多神盾局探員正在操作的儀表板畫面，是由 Ae 製作的；《鋼鐵人》東尼史塔克面罩裡的抬頭顯示資訊圖表，也是由 Ae 製作的。
電影《美國隊長2：酷寒戰士》、《猛禽小隊：小丑女大解放》、《功夫熊貓》、《環太平洋》、《不可能的任務：失控國度》、《鋼鐵人3》、《怪獸電力公司》、《瓦力》；影集《陰屍路》、《黑色孤兒》、《風流 007》、《漫威夜魔俠》、《毒梟》；以及奧斯卡頒獎典禮等等作品的開場字卡片段，通通都是透過 Ae 製作完成的。
☞電影剪輯製作軟體首選 Adobe After Effect！
不只以上的例子，整體《星際大戰》系列、《星艦爭霸戰》系列、漫威電影、皮克斯動畫電影等等需要大量數位特效的系列電影裡，Ae 也是後製階段不可或缺的工具。
Adobe 系列傳教士——要求完美的「片場暴君」大衛芬奇
但是，如果我們真正要談到 Ae 在現今主流電影數位特效裡的重要性，只列出這些使用 Ae 的電影或影集作品還不夠，我們必須請教這位當代的數位特效大師導演：有人說如果時間允許，他會將自己作品裡的一草一木全部經過特效處理；有人說他是片場的暴君與控制狂⋯⋯他就是執導電影《火線追緝令》、《控制》、影集《破案神探》等等高評價作品的名導大衛芬奇。
《破案神探》沒有外星人入侵地球、沒有核爆危機，這部描述 FBI 行為科學組如何成立、並建立連續殺人魔行兇模式的刑偵影集，似乎用不上太多特效。
事實不然，在沒有火光、爆炸與雷射槍的任何一個《破案神探》鏡頭裡，芬奇會要求他的特效團隊，在這裡後製加上一排數位行道樹，或是在那裡地面鋪上一片數位雪；還要改變太陽照射的角度，連帶鏡頭裡整個街區所有事物的影子，都要改變方向；最後別忘了整個鏡頭都要全面調整成偏綠或偏藍的色系。
芬奇實地拍攝的鏡頭，與觀眾在電影院裡看到的鏡頭，截然不同。
這是視覺大師的絕活，特效在芬奇手上並不是用來錦上添花的點綴，而是製造他心中似假還真世界不可或缺的工具。《火線追緝令》裡的洛杉磯比威尼斯還要潮濕黑暗陰冷、《破案神探》裡的舊金山街道整潔乾淨，卻同時有種缺乏生氣的無機虛假感。
芬奇是善於視覺敘事的導演，他希望自己的每個畫面不用開口就能講話，這些透過數位特效製作或調整的鏡頭，在任何台詞出現前，就先透過構圖與色系，傳達芬奇希望觀眾了解的概念與氣氛。
如果芬奇如此依賴數位特效，想當然爾，特效工具的選擇便十分重要。芬奇的數位特效團隊，可以說是 Adobe 軟體系列產品的最佳傳教士，而 Ae 自然是他們製作每部芬奇電影時的好夥伴。第一個原因，芬奇喜愛使用不同元素，混搭合成出他心裡無中生有的畫面。而 Ae 能夠快速結合諸如 Photoshop、Illustrator 等等其他 Adobe 軟體產出的素材。
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第二個原因，與芬奇的「片場暴君」之名脫不了關係：傑克葛倫霍在演出大衛芬奇的《索命黃道帶》時，在片場崩潰落淚。因為導演要求他，在一場戲裡拍攝了高達 70 多個鏡次，只為達到芬奇的完美要求。
問題是，芬奇並不是只求一個最終的完美鏡頭，他是使用 3 台攝影機 70 個鏡次的大量拍攝片段，從中找出自己覺得適合的攝影機片段，再剪輯在一起。剪輯團隊傍晚收到當天的拍攝內容後，當晚至隔天清晨開工前，必須先快速篩選整理出一天份的內容，提交給剪輯總監作為參考。
你可以想像，這樣的工作份量對於後製團隊是非常大的負荷，而 70 個鏡次對芬奇而言，甚至只是小 case。
亞曼達賽佛瑞在拍攝芬奇執導的《曼克》時曾表示，芬奇可以花上超過一週的時間、超過 200 個鏡次以拍完一場戲。芬奇提供給演員精準的走位、肢體動作與情緒反應，讓這些演員在幾近無數次的重複表演中，接近導演要求的水準。
因此，團隊必須使用效率更高的後製工具，才能處理如此巨量的資訊完成影片編輯。更不用提，芬奇的完美主義會在後製時常常發作，特效團隊必須因應他的臨時需求變更，快速地進行修改。
因此，基於以上兩個原因，芬奇的特效團隊需要一整套包括剪輯、特效、甚至工作流的後製解決方案，而且這些軟體必須操作簡單、效率極佳，這樣才能符合片場暴君緊迫逼人的工作節奏，而符合這些條件的 Ae ，就是大衛芬奇信賴的後製軟體之一。
Ae 搭 Pr 效率成就《惡棍英雄：死侍》
而為大衛芬奇製作《龍紋身的女孩》令人驚豔開場片段的提姆米勒，當他第一次當上導演，執導他的處女作《惡棍英雄：死侍》時，米勒詢問芬奇有什麼能結合剪輯與特效的完美方案——他尊敬芬奇在製作上的高效率與製作成品的高完成度。
想當然爾，芬奇推薦米勒使用了 Adobe Premiere 與 Ae。這讓米勒能夠節省更多後製時間，專心在更多創意發想上，而原先不被看好的《惡棍英雄：死侍》，上映後也打破了許多人的眼鏡，成為票房與評價雙贏的限制級超級英雄電影作品。
你可以從大衛芬奇與《媽的多重宇宙》共同選擇 Ae，看出這兩個案例在需求上共通點：他們擁有的電影成本金額一高一低、他們作品裡的特效鏡頭數量並不一樣、他們獲得主流片商的支持程度也大不相同。
但是，他們都需要更有效率的特效工具，讓團隊快速達到產出目標；他們都對於品質有極高要求，希望每一個鏡頭都臻至完美。而能夠快速迭代、結合實務攝影畫面與數位特效、還有效率的 Ae，成為無論是商業大導或是獨立製片年輕導演的最愛。
Ae 提供年輕創作者實現影像夢想的快速途徑
即便你還不是職業導演，也能透過 Ae 製作類似好萊塢大片的效果，網路上有許多 Ae 愛好者的社群，他們公佈了大量的特效模板，你可以簡單地透過這些 Ae 模板，製作出類似 Disney+ 影集《歐比王肯諾比》的飛船入港片段、或是 HBO 影集《真探》知名開場的「剪影」效果。
對於年輕業餘創作者而言，Ae 是他們實現影像夢想的快速途徑之一，你可以透過 Photoshop 編輯圖片，再轉到 Ae 上與數位特效結合；也可以將 Ae 製作好的特效鏡頭，轉到 Premiere 上與其他片段剪輯在一起。如果你自認這個世界值得看到你腦中的創意，那麼這些 Adobe 系列工具可以讓世界更快看到你的心血。
電影不只是特效，但不能缺少特效，特效能讓你的奇幻視野更有說服力、能帶給觀眾超乎想像的體驗，Ae 可以成為你踏入數位特效的墊腳石、甚至能協助你拍出像大衛芬奇《控制》這樣全球票房突破 3 億美金的大片、還能協助你像《媽的多重宇宙》的兩位年輕導演一樣以小成本搏大票房，你也許應該給 Ae 一個機會，讓它協助你實現夢想。
夢想的路上，有你有我、有 Adobe 還有六指淵！千里之行始於足下，拚電影夢就從具象化你天馬行空的 idea 開始吧！
Adobe 開學季 ft.六指淵 陪你飆玩創意：
Adobe 開學季 ft.六指淵 幕後花絮：