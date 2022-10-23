《國民法官法》2023年上路，一般民眾不具備法律專業也能勝任嗎？
我們想讓你知道的是
雖言「法律之前人人平等」，但在裁定善惡的法庭中，卻可能因為每個法官的生活經驗不同，時而出現判定上的爭議。為了避免這樣的情形，各國司法系統都盡量在訴訟程序的設計上，試圖讓審判更趨公正，而明年即將上路的《國民法官法》，便是在這樣的立意下產生。目前一般人民參與審判的方式，主要採「陪審」或「參審」這兩種制度，兩者最大的不同在於「人民有沒有與法官共同審理、共同判決」。
文ー林佳蕙
攝影ーRay Chang
圖ー台灣陪審團協會
2020年7月立法院三讀通過的《國民法官法》，預計自2023年1月1日施行，究竟「國民法官制」必要性為何？民眾該具備何種素養，才能讓這樣的制度在良善的立意下順利推行？透過台灣陪審團協會理事長陳為祥和法律媒體網站「法律白話文運動」總編輯楊貴智的對談，讓大家更了解這樣的制度。
國民參審讓判決與社會接軌
雖言「法律之前人人平等」，但在裁定善惡的法庭中，卻可能因為每個法官的生活經驗不同，時而出現判定上的爭議。為了避免這樣的情形，各國司法系統都盡量在訴訟程序的設計上，試圖讓審判更趨公正，而明年即將上路的《國民法官法》，便是在這樣的立意下產生。
陳為祥說：「職業法官獨自審判的制度設計，其實仍有爭議，因為身為人本來就難免有偏見，而司法系統又希望法官維持獨立、不要受太多外界影響，於是許多法官會自主地和很多社交圈子保持距離，但也因此難免和社會有所隔離，與一般人的生活經驗越來越遠，導致判斷上的困難，所以世界各國的趨勢，都希望藉由讓遴選出的民眾代表參與審判，形成可與法官制衡的力量。」
目前一般人民參與審判的方式，主要採「陪審」或「參審」這兩種制度，兩者最大的不同在於「人民有沒有與法官共同審理、共同判決」。
在英美法系統的陪審制中，人民並沒有與法官一起審理、一起判決；在審判過程中，由人民組成的陪審團主要工作就是聆聽雙方的說法與檢視證據資料，須共同討論並決定被告是否有罪，簡言之，是由陪審團判斷被告是不是有犯罪行為。而法官的功能除了主持審判程序外，在得知陪審團的決定後，再依照法律判決被告應受的刑期。
而台灣即將施行的《國民法官法》，本質上為參考日本使用之「裁判員制度」所形成的參審制，與陪審團的獨立運作不同，參審制下的國民法官必須與職業法官共同審理、共同判決。
國民法官在審判過程中可以發問，審理完畢後，則是與職業法官共同討論並決定被告是否有罪、有罪者應判多長的刑期等。楊貴智說：「在參審制度下，職業法官和國民法官可以共審共判、追求兩者間的共識，因此律師得想辦法說服所有人，審判程序也許會變得更長。」
借重民眾的生活經驗
《國民法官法》選拔國民法官的過程也和國外一般，地方政府會將符合資格的民眾造冊，製成「備選國民法官初選名冊」提供給法院，法院剔除有犯罪前科、身心狀況或法律相關從業人員後，會製作「備選國民法官複選名冊」，並從中隨機抽選國民法官。獲選者若非有特殊狀況，必須依時前往，接受法院的基本問答，確認對特定議題不具偏見，便能成為一案的國民法官。
楊貴智認為在現今的社會中，一般民眾多已有「無罪推定」的基本素養，意即要有證據才能進行推斷事實，因此並不擔心《國民法官法》上路後，可能會因為國民法官的個人主觀意見，造成審判偏頗的狀況。
他認為接到遴選通知的民眾，只要帶著平常心前往即可，「《國民法官法》是希望每一個人都能帶著自己豐富的生命經驗進入法庭，倒不需特別準備法學知識，法庭會給予一定程度的協助，檢辯雙方為了要讓國民法官了解，一定會用很白話的方式解說。」
對於成為國民法官的民眾，陳為祥認為最重要的觀念是要提醒自己保持客觀，「每個被告生活經驗不同，他們在講述的時候，會連結到某些特定的生活情境，而很多事情法官沒機會接觸，這時候其他人可能更容易判斷言詞的真偽。進到法庭，檢辯雙方各執一詞，希望大家不要過分受到言語影響，人民參與審判的制度就是要借重大家在日常生活中累積的經驗，判斷證人或被告講話是否實在。」
從關心社會開始培養判斷力
目前《國民法官法》適用的範圍為最輕本刑十年以上，或是故意犯罪致人於死的案件。楊貴智認為，這樣的案件經常會碰到是否需判定死刑的狀況，因此國民法官的責任更重大，而他也鼓勵大家盡量參與。
「每一場訴訟對於當事人來說，都是生命中很重要的關卡，在這樣的過程中，會聽到檢辯雙方不同的說詞，當國民法官要進行判斷的時候，真的需要深思熟慮，尤其在面對判定別人生死的狀況時，一定會更謹慎，而能對社會事件進行更深刻的思考。」
儘管成為國民法官並不需要擁有豐厚的法學知識，但楊貴智建議大家平日可以多閱讀書報、參加不同的活動，「願意關心社會、多增廣見聞，就是讓自己更具備判斷力的方式，台北市有很好的圖書館和多樣的社區活動，透過閱讀和參加活動，都能打開自己的視野。」
陪審團協會過去也曾與台北市政府合作舉辦過好幾場模擬「陪審團」審判，對於有意增加法庭經驗的民眾，陳為祥建議台北市政府可繼續舉辦，擴大人民的參與。
他說：「市府可以將涉及國家賠償或涉及行政處分的訴願案，轉換成『陪審團』模擬法庭，這樣的活動就滿適合人們參與。例如之前有老舊路燈導致路人受傷索賠案的模擬法庭，參與市民所給出的結論判決和法官一樣，在這樣的過程中，大家都能有所思考，並且熟悉法院程序。」
審判制度的未來展望
陳為祥認為：「只要是人都會有偏見，而職業法官是終身制，過去由法官獨判常會衍生出很多問題，而由不同背景的個人所組織的『陪審團』，因每一案的成員都有所不同，就可以廣納不同的觀點，而且因為人民陪審團是獨立討論及做決定，並不會受到職業法官的影響，這樣的方式會讓裁判更幾近客觀。不過，即將施行的國民法官制度仍然由法官主導，制度上還是有可再商討之處。」
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