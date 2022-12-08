2022/12/08,
影劇

名導蕭雅全：我當了半年的鏡子，幫三位台灣短片創作者整理劇本

名導蕭雅全：我當了半年的鏡子，幫三位台灣短片創作者整理劇本
蕭雅全｜Photo Credit: 國家影視聽中心提供

我們想讓你知道的是

我渴望遇到年輕作者，想從他們身上汲取養分，這是我自私的理由。彼刻正值疫情起伏時，大家都被世紀瘟疫弄得煩躁不堪，我也常有開機描述時代的衝動，三個年輕導演的出現，讓這股焦慮有了交流的機會。呂柏勳、莊翔安、林亞佑，三個性格截然不同的創作者，我對他們的認識，是從他們送徵案的劇本開始的。

文：蕭雅全（台灣導演，作品包含《命帶追逐》、《第36個故事》、《范保德》）

我當了半年的鏡子。

2021年初，接到公視電話，詢問跟三個年輕導演整理劇本的意願。我非常開心，在那之前，我因為「短片實驗室」參與過幾位短片導演的作品，自覺受益很多。

我渴望遇到年輕作者，想從他們身上汲取養分，這是我自私的理由。彼刻正值疫情起伏時，大家都被世紀瘟疫弄得煩躁不堪，我也常有開機描述時代的衝動，三個年輕導演的出現，讓這股焦慮有了交流的機會。

呂柏勳、莊翔安、林亞佑，三個性格截然不同的創作者，我對他們的認識，是從他們送徵案的劇本開始的。

蕭雅全_導演照
Photo Credit: 公視提供
蕭雅全

偶而也會跟不熟悉的作者討論創作，那時只能談擺在面前的作品。但我們都知道創作是延續的，是昨天的加總及明天的眺望，只討論當件作品總缺了某種動態曲線。遇到熟悉的作者則不一樣，討論起來相對存有縱深。

這次工作有足夠的時間，能讓關係變成後者。我喜歡下廚，透過晚餐，與他們三位越來越熟悉，經過半年，逐漸了解他們熱情的所在。

一開始，這個由公視與雄影共同推動的系列叫做「未來備忘錄」，要談的是「後疫情時代」。不過事實是：疫情不但一時結束不了，還繼續滾滾而來，哪到達得了所謂的「後疫情」？於是主題最終落在「疫情」。

呂柏勳是雲林小孩，對家鄉深情款款。傷害家鄉的何止疫情？更多是城市的市儈與謊言。《懸日與掛月》一本他敏感的心思，說著少年被不可理解世界刺傷的心。但他不輕率責備，彷彿每個角色，不論傷人與被傷的，都是他自己的一部分。「不控訴想控訴的人」源自何故？當我要給意見，總非常謹慎，常擔心二元的論斷，會曲扭他萌芽的良心。

莊翔安熱情自信，充滿表現的慾望，他想透電影技巧，引導觀眾情緒的流動，類似魔術師。《我在隔離中》想用不寫實的方法，說寫實的事。對他來說，「說故事」不只是what，還包括how，也就是不只說什麼，還包括怎麼說。究竟怎麼做會帶來什麼效果呢？為何這個選擇比那個選擇精確呢？我們常常透過LINE討論這些話題。

2021年春天，疫情大致平靜，柏勳與翔安把握這段時間完成拍攝，順利進到後製。但五月疫情又起，還沒開拍的亞佑遇到大麻煩，原始劇本場景演員都因防疫限制無法落實，該怎麼辦呢？我們開始催眠亞佑，說他遇到了百年難得的機會，不如就丟本即興吧！

於是林亞佑丟掉劇本，歸零開啟《居家防疫日記》的創作。

我自己也很喜歡這種蓋本的創作方式，因此很享受這個陪伴。就像無食譜料理，廚師隨地採擷食材，即興組織。亞佑是個心胸開闊的人，這種性格讓他面對未知可以保持自在。這件作品還有一個特殊之處，因為演員與工作人員無法群聚，只能雲拍攝。

我常覺得，人們面對鏡子，有兩種不同的需求：第一種是想透過鏡子，看清楚自己；第二是想透過鏡子，形塑自己在他人眼裡的樣子。在這半年中，我扮演三個導演的鏡子，如實反射他們，而我也在這個儘量客觀的過程中，不斷與自己的主觀相遇。

因此獲得凝視自己的機會，都得謝謝這次的萍水相逢。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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