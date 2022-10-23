《日本和食考》：「請容我享用」到底是什麼意思？只吃一碗飯不符合日式禮儀？

文：永山久夫

請容我享用（いただきます、ITADAKIMASU）

滿含感恩之意的飯前寒暄語

不只是「我要吃了」而已

用餐前，日本人會先雙手合十說「請容我享用（いただきます）」。這對日本人而言，是從小自然而然養成的習慣。然而放眼世界，用餐前固定講這類寒暄語的國家卻極為罕見。以法國來說，用餐前會說「Bon appétit」，但這是「請用」、「多吃點」的意思，和日本的「請容我享用」出發點正好相反。

事實上，用餐前說「請容我享用」是日本特有的禮儀，在國外幾乎找不到相同用法的詞彙。

那麼，這個「請容我享用」到底是什麼意思呢？

追根究柢，「いただきます」中動詞「いただく」（漢字可寫成「頂く」或「戴く」）的由來，最早是為了表達對住在山頂的稻作之神的感謝心意。從神明住的山頂的「頂」，引申為將重要事物恭敬、虔誠高舉在頭上或往上捧的意思。

到了中世紀後，一般人從地位崇高的人手中接過東西，或食用供奉過神佛的供品時，會先將食物高舉過頭表示敬意後再行食用，「いただく」這個字漸漸成為「吃」的謙讓語，之後又演變為用餐前的慣用寒暄語「いただきます」。

由此可知，「請容我享用（いただきます）」這句話並非單指「準備吃東西了」的意思，也帶有對大自然的感謝，謝謝大自然將生命與自己分享（供自己食用）。稻米、蔬菜、魚類肉類……所有食材原本都有生命，人類等於是收下了他們的生命，自己的生命才得以維持，因此要心存感激。

此外，「請容我享用（いただきます）」這句話感謝的對象，還包括栽培或養育食材的人、運送食材的人、做菜的人和將食物端上桌的人。換句話說，這句話也是在對促成自己吃到這一餐的所有人表達感謝之意。

簡單來說，「請容我享用（いただきます）」就是一句對「將生命與自己分享的食材」，以及「參與食物上桌前所有過程的人」表達敬意與感謝之辭。

座次（席次、SEKIJI）

「凹間」被視為膜拜對象的座位，是室內重要場所

恭放佛具、祭祀膜拜的重要場所

吃飯時誰該坐哪個位置？如果只是跟家人朋友吃飯的輕鬆場合，應該不太會思考這件事。但碰上正式的場合時，就必須安排地位高的人坐上座。這不僅日本如此，在西方也是重要的禮儀。

根據國際禮儀規定，基本上距離出入口越遠的位子越屬上座，離出入口越近的位子就越屬下座。如果餐廳內有好幾張桌子，距離門口最遠的那張桌子中，離門口最遠的位置就是最上座。

不過室內空間若是設置了凹間的和室，這套規範有時就不適用了。一般來說，和室也是以距離出入口最遠的位置為上座，如果室內設有凹間，則凹間前方的位置才是最上座。以背對凹間的中央位置為最上座，再以此座位為中心決定順位。但為何比起距離出入口最遠的位置，凹間前方的位置更重要呢？這是因為，凹間原本是恭放佛具、祭祀膜拜的重要場所，是用來祭祀膜拜的神聖位置，在這個位置前方的座位自然被尊為最上座了。

此外，有些和室會刻意把凹間設置在離門口很近的地方。這麼一來，距離門口最遠的位置也是上座，離門口近的位置也是上座，特地設計為一間讓人們不用顧慮地位高低的房間。

再添一碗飯（おかわり、OKAWARI）

與招待者保持良好緣分的重要禮儀

只吃一碗飯不符合日式禮儀

受邀用餐或在別人家作客吃飯，每當主人問「要不要再來一碗？」時，總煩惱該不該老實說「好」，但又怕對方覺得自己厚臉皮，往往最後還是婉拒了。

其實就禮儀層面來說，只吃一碗飯是不吉利的作法。

日本人習慣在守靈時盛一大碗飯，將筷子垂直插在中間，供於故人枕旁。當然，已逝之人永遠不可能「再來一碗」了，這碗飯就稱為「一膳飯」或「枕飯」，象徵永遠的分離。

只吃一碗飯容易使人聯想到上述守靈夜的「一膳飯」，因此，再添一碗飯才是符合用餐禮儀的舉動。

日本有些地區還保留著這樣的習慣，即便是在自己家裡吃飯，第一碗飯也一定不添太滿，吃完這碗後，即使只添一口也好一定會再來一碗飯。

此外，請主人為自己再添一碗飯時，碗裡留一口飯不吃完，才是正確的禮儀。或許有人認為不把飯吃乾淨很沒禮貌，但是在日本的飲食思想中，這留下的一口飯代表與對方的緣分「今後也將繼續」，傳達了珍惜彼此緣分的意思。

吃完整頓飯時，才把碗中的飯吃到一粒不剩，意在暗示主人「我吃完了，請再賞杯茶喝」。

反之，站在主人的立場，看到客人碗裡留著一口飯時，就該知道這是為對方添飯的時機了；在對方開口說「請再給我一碗飯」之前，主動提議添飯。這時，為了不讓大家聯想到盛得滿滿的「一膳飯」，除了避免使用「再給您盛一碗吧」的說法，再添的那一碗飯也不要添滿才符合禮儀。

書籍介紹

本文摘錄自《日本和食考：連日本人都大驚奇的和食百科》，商周出版

作者：永山久夫

譯者：邱香凝

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

這樣品嘗和食更具風格，也更有味道！

一部日本料理愛好者不容錯過的「和食之國常識百科」！

舌尖上的和食精髓，你知多少？

日本米食就是好吃！想「再添一碗飯」，怎麼做才不失禮？

壽司到底該用筷子夾或伸手直接拿取，哪種吃法較講究？

吃蕎麥麵時，吸食麵條發出聲音是「麵騷擾」？還是……

本書細心考究、收錄的和食典故與傳承精神，

顛覆了多數人自認已懂的日本飲食文化觀！

日本料理愛好者必知的「和食之國常識百科」

上班族、商業菁英必備的「飲食文化素養」

豐富社交談資必讀的「和食餐桌禮儀指南」

和食在二○一三年正式納入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄，

日本料理與全球頂尖美食並列，

全世界流行吃和食，

關於和食的核心精髓，你知多少呢？

在居酒屋沒點卻端上桌的餐前小菜，需要付費嗎？

日本獨有的「吹干」法，如何煮出讓人一碗接一碗的美味米飯？

想嚐英式燉牛肉，卻意外創造日式「媽媽的味道」，其誕生祕辛？

一個是藥物，一個是點心，為何有著相同的「外郎」名稱？

專為戒菸的紳士淑女特製的成人零食是什麼？

本書作者長年關注研究日本古代到明治時代飲食，

書中精心探考、彙整各式日本飲食文化典故，

並解說許多連日本人都回答不出來的疑惑，

還有各類和食料理知識，兼具知識性與實用性。

不但是日本文化與料理愛好者不容錯過的「和食之國常識百科」，

更可做為商務洽談及社交時，適時帶動氣氛的談資。

從和食了解日本的風土民情，從探究料理的原點一窺時代的歷史面貌。

從此品嘗日本料理，更具風格，也更有味道！

Photo Credit: 商周出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬