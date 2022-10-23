《日本和食考》：「請容我享用」到底是什麼意思？只吃一碗飯不符合日式禮儀？
我們想讓你知道的是
本書作者長年關注研究日本古代到明治時代飲食，書中精心探考、彙整各式日本飲食文化典故，並解說許多連日本人都回答不出來的疑惑，還有各類和食料理知識，兼具知識性與實用性。不但是日本文化與料理愛好者不容錯過的「和食之國常識百科」，更可做為商務洽談及社交時，適時帶動氣氛的談資。
文：永山久夫
請容我享用（いただきます、ITADAKIMASU）
滿含感恩之意的飯前寒暄語
- 不只是「我要吃了」而已
用餐前，日本人會先雙手合十說「請容我享用（いただきます）」。這對日本人而言，是從小自然而然養成的習慣。然而放眼世界，用餐前固定講這類寒暄語的國家卻極為罕見。以法國來說，用餐前會說「Bon appétit」，但這是「請用」、「多吃點」的意思，和日本的「請容我享用」出發點正好相反。
事實上，用餐前說「請容我享用」是日本特有的禮儀，在國外幾乎找不到相同用法的詞彙。
那麼，這個「請容我享用」到底是什麼意思呢？
追根究柢，「いただきます」中動詞「いただく」（漢字可寫成「頂く」或「戴く」）的由來，最早是為了表達對住在山頂的稻作之神的感謝心意。從神明住的山頂的「頂」，引申為將重要事物恭敬、虔誠高舉在頭上或往上捧的意思。
到了中世紀後，一般人從地位崇高的人手中接過東西，或食用供奉過神佛的供品時，會先將食物高舉過頭表示敬意後再行食用，「いただく」這個字漸漸成為「吃」的謙讓語，之後又演變為用餐前的慣用寒暄語「いただきます」。
由此可知，「請容我享用（いただきます）」這句話並非單指「準備吃東西了」的意思，也帶有對大自然的感謝，謝謝大自然將生命與自己分享（供自己食用）。稻米、蔬菜、魚類肉類……所有食材原本都有生命，人類等於是收下了他們的生命，自己的生命才得以維持，因此要心存感激。
此外，「請容我享用（いただきます）」這句話感謝的對象，還包括栽培或養育食材的人、運送食材的人、做菜的人和將食物端上桌的人。換句話說，這句話也是在對促成自己吃到這一餐的所有人表達感謝之意。
簡單來說，「請容我享用（いただきます）」就是一句對「將生命與自己分享的食材」，以及「參與食物上桌前所有過程的人」表達敬意與感謝之辭。
座次（席次、SEKIJI）
「凹間」被視為膜拜對象的座位，是室內重要場所
- 恭放佛具、祭祀膜拜的重要場所
吃飯時誰該坐哪個位置？如果只是跟家人朋友吃飯的輕鬆場合，應該不太會思考這件事。但碰上正式的場合時，就必須安排地位高的人坐上座。這不僅日本如此，在西方也是重要的禮儀。
根據國際禮儀規定，基本上距離出入口越遠的位子越屬上座，離出入口越近的位子就越屬下座。如果餐廳內有好幾張桌子，距離門口最遠的那張桌子中，離門口最遠的位置就是最上座。
不過室內空間若是設置了凹間的和室，這套規範有時就不適用了。一般來說，和室也是以距離出入口最遠的位置為上座，如果室內設有凹間，則凹間前方的位置才是最上座。以背對凹間的中央位置為最上座，再以此座位為中心決定順位。但為何比起距離出入口最遠的位置，凹間前方的位置更重要呢？這是因為，凹間原本是恭放佛具、祭祀膜拜的重要場所，是用來祭祀膜拜的神聖位置，在這個位置前方的座位自然被尊為最上座了。
此外，有些和室會刻意把凹間設置在離門口很近的地方。這麼一來，距離門口最遠的位置也是上座，離門口近的位置也是上座，特地設計為一間讓人們不用顧慮地位高低的房間。
再添一碗飯（おかわり、OKAWARI）
與招待者保持良好緣分的重要禮儀
- 只吃一碗飯不符合日式禮儀
受邀用餐或在別人家作客吃飯，每當主人問「要不要再來一碗？」時，總煩惱該不該老實說「好」，但又怕對方覺得自己厚臉皮，往往最後還是婉拒了。
其實就禮儀層面來說，只吃一碗飯是不吉利的作法。
日本人習慣在守靈時盛一大碗飯，將筷子垂直插在中間，供於故人枕旁。當然，已逝之人永遠不可能「再來一碗」了，這碗飯就稱為「一膳飯」或「枕飯」，象徵永遠的分離。
只吃一碗飯容易使人聯想到上述守靈夜的「一膳飯」，因此，再添一碗飯才是符合用餐禮儀的舉動。
日本有些地區還保留著這樣的習慣，即便是在自己家裡吃飯，第一碗飯也一定不添太滿，吃完這碗後，即使只添一口也好一定會再來一碗飯。
此外，請主人為自己再添一碗飯時，碗裡留一口飯不吃完，才是正確的禮儀。或許有人認為不把飯吃乾淨很沒禮貌，但是在日本的飲食思想中，這留下的一口飯代表與對方的緣分「今後也將繼續」，傳達了珍惜彼此緣分的意思。
吃完整頓飯時，才把碗中的飯吃到一粒不剩，意在暗示主人「我吃完了，請再賞杯茶喝」。
反之，站在主人的立場，看到客人碗裡留著一口飯時，就該知道這是為對方添飯的時機了；在對方開口說「請再給我一碗飯」之前，主動提議添飯。這時，為了不讓大家聯想到盛得滿滿的「一膳飯」，除了避免使用「再給您盛一碗吧」的說法，再添的那一碗飯也不要添滿才符合禮儀。
書籍介紹
本文摘錄自《日本和食考：連日本人都大驚奇的和食百科》，商周出版
作者：永山久夫
譯者：邱香凝
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
這樣品嘗和食更具風格，也更有味道！
一部日本料理愛好者不容錯過的「和食之國常識百科」！
舌尖上的和食精髓，你知多少？
- 日本米食就是好吃！想「再添一碗飯」，怎麼做才不失禮？
- 壽司到底該用筷子夾或伸手直接拿取，哪種吃法較講究？
- 吃蕎麥麵時，吸食麵條發出聲音是「麵騷擾」？還是……
本書細心考究、收錄的和食典故與傳承精神，
顛覆了多數人自認已懂的日本飲食文化觀！
- 日本料理愛好者必知的「和食之國常識百科」
- 上班族、商業菁英必備的「飲食文化素養」
- 豐富社交談資必讀的「和食餐桌禮儀指南」
和食在二○一三年正式納入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄，
日本料理與全球頂尖美食並列，
全世界流行吃和食，
關於和食的核心精髓，你知多少呢？
- 在居酒屋沒點卻端上桌的餐前小菜，需要付費嗎？
- 日本獨有的「吹干」法，如何煮出讓人一碗接一碗的美味米飯？
- 想嚐英式燉牛肉，卻意外創造日式「媽媽的味道」，其誕生祕辛？
- 一個是藥物，一個是點心，為何有著相同的「外郎」名稱？
- 專為戒菸的紳士淑女特製的成人零食是什麼？
本書作者長年關注研究日本古代到明治時代飲食，
書中精心探考、彙整各式日本飲食文化典故，
並解說許多連日本人都回答不出來的疑惑，
還有各類和食料理知識，兼具知識性與實用性。
不但是日本文化與料理愛好者不容錯過的「和食之國常識百科」，
更可做為商務洽談及社交時，適時帶動氣氛的談資。
從和食了解日本的風土民情，從探究料理的原點一窺時代的歷史面貌。
從此品嘗日本料理，更具風格，也更有味道！
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬
Tags：
獲獎導演談VR影像創作——創作的本質即是挑戰，而新媒材的探索則是一趟迷人的探索之旅
我們想讓你知道的是
用科技說個好故事，不僅顛覆既有創作方式，也放大創作者與觀者之間的共鳴。對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？從聚焦沉浸式內容體驗的「未來內容展」展出作品——《無法離開的人》、《紅尾巴》，了解創作者視角以及對VR的想像。
2017年，電影導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）在聖地牙哥動漫展（Comic Con）裡，談到他對VR的看法，「過去十年，我參與其中，就像未來一樣，我覺得不管我們喜不喜歡，它都在前方等待著。」
後來，史蒂芬史匹柏所執導的電影《一級玩家》接著在2018年春天上映，眾所皆知這可以說是一部詮釋「元宇宙」概念的經典電影。或許是因為自己執導了一部後來被譽為談論VR世界的電影，因此有別於過去史蒂芬總是對VR持憂心態度，該年他的發言，反而將VR視為新可能性的起點，認為技術將改變過去電影給觀眾的體驗，並且強調：「在其中，人類可以做任何你想像得到的事情。」
在同一個時空背景下，把場景轉到威尼斯影展。2016年，威尼斯影展首創VR 單元、2017年設立VR競賽類別，而成立首年，台灣藝術家黃心健即以《沙中房間》拿下「最佳體驗獎」(Best Experience)。
到了2022年，導演陳芯宜再度以《無法離開的人》——這部受國家人權博物館之邀、以白色恐怖受難者故事為題材的VR創作——睽違五年，再度為台灣拿下同一獎項。
同樣是今年6月，導演王登鈺以VR作品《紅尾巴Ep.1》，也在被國際間視為最具規模「XR沉浸式展覽」之一的法國新影像藝術節（NewImages Festival）中，拿下評審團特別提及獎（Special Mention）。評審團認為該片的美術質感及奇幻氣氛令人深受吸引，且實拍逐格動畫細緻度極高，是VR電影的一大突破。
與其說是「挑戰」，不如用「好玩」形容更貼近
如同大導演史蒂芬所言，虛擬實境走進影視產業已數年，顛覆與創新實然並存並進。我們不禁想問，在此發展過程裡，對於創作者而言，其挑戰與學習在哪裡？對未來的想像又在哪裡？這些問題，將從本次於「未來內容展」展出作品的創作者視角出發，進一步理解創作者的心情，以及對VR的想像。
「從平面攝影到動態攝影，是一個歷程；從動態影像到VR，又是一個新的歷程。」過去以電影、紀錄片為主要創作媒材的陳芯宜表示，平面2D電影的電影語彙已經發展很成熟，「像是在電影裡，你說遠景、中景、近景等等，大家很容易可以理解，但這在VR裡面幾乎是不成立的。」
正因許多事都還在萌芽階段，眾人也都還在成長的路上，因此凡事都還在探索階段。而細究這段探索的過程，陳芯宜並不認為「痛苦」，取而代之的，反而是「好玩」。
「先不要定義，要探索。」正因為過去的影像經驗與語言已然不成立，透過VR創作，所有共同語言都必須重新定義；又或是原本覺得不可行的事情，可能在不斷討論與嘗試中，又變得可行。
舉例來說：電影中「滑軌」是共通語言。講出來，每個人都會浮現共同想像、操作手法也非常一致。但「滑軌」該怎麼在VR影像裡呈現？便成為一個新的課題。首先，「滑軌」要在VR影像裡運用，在技術上有門檻。隨著鏡頭往前移動，技術團隊要縫合的是整個空間，不是單個畫框而已，那可是浩大且繁複的工程；其次，鏡頭在動的時候，觀眾容易頭暈，反而無法成就最佳觀影體驗。
陳芯宜說，這個鏡頭語言原在她2018年的第一支VR創作《留給未來的殘影》裡就想運用，但根基於上述兩個問題就沒有實現，「但第二支片，我就用上了。」
在與團隊不斷嘗試與討論的過程裡，陳芯宜最終成就了新的技術突破。對創作者而言，這樣的過程，當然不會是痛苦，甚至用好玩也不足以形容，因為聽起來，那簡直令人著迷。
怎麼讓觀眾「沉浸」？你要同時是導演也是觀眾
陳芯宜強調，VR電影不能與一般動態影像與平面敘事相較，因為那根本是兩個完全不同的領域與類型。「在我接觸VR後，它要給的是整個空間感，因此觀者是進入一個空間，不只是看一個電影。」
也因如此，VR創作從劇本寫作開始，就與陳芯宜過去的經驗完全不同。寫電影劇本以敘事結構為主，但VR使得影像的各自空間有了不同定義，因此導演必須依照不同空間情境，寫出A、B、C…面的劇本，分別代表不同的空間結構。「我會試著去找到在VR裡面，我要怎麼講白色恐怖故事講得最好，讓體驗互相加乘、讓眾人更身歷其境。」
《無法離開的人》以白色恐怖受難者的經驗為題創作，讓這段多數台灣人過去曾被噤聲的歷史，用VR形式呈現給觀眾，當你戴上VR頭顯，便會瞬間置身於綠島人權園區的「新生訓導處」蠟像展示館，讓政治受難者坤伯與一封永遠無法送達的遺書，帶你回到當年的歷史情境中。
「該怎麼講述這個故事？」陳芯宜說，光是要表現「監視」在VR裡就可以有很多不同的手法，你得去想像、去摸索，才能讓觀眾沉浸在你想傳達的情緒裡。
此外，也因為是空間創作，創作者勢必要轉換自己的身分，創作者「既是導演，也是觀眾」。要怎麼讓觀眾能進入導演的內心，得看創作者如何塑造沉浸感，令人在虛擬中感受到真實交錯。
當走進奇幻世界成為可能！沉浸式體驗拉近作品與觀眾的距離
像是《紅尾巴》這部作品，在VR的影像敘事裡，便不同於《無法離開的人》，觀眾被明確賦予了「造訪博物館」的角色，《紅尾巴》中，觀眾是全然的旁觀者，並透過小男孩的好奇與追尋，讓觀者隨著VR的沉浸感，不自覺的把自己帶入那個立體的空間中。
《紅尾巴》是一部關於一個小男孩在懵懂中踏上漫長旅程，走過一座又一座奇幻城市，只為追尋紅尾巴幻影的故事。導演王登鈺曾在受訪中表示，想要透過作品傳達的意念是：「從兒童轉變成大人這段時期，會面臨許多成長掙扎。青少年是極度渴望被瞭解的，他們察覺到自己身體的改變，但是並不知道內心也在經歷嚴重的地殼變動。」
而故事的沉浸感，便是源自導演王登鈺將自己在夢中所感知到的世界。導演採用實體模型，製作出一個個劇中的角色模型、場景模型，再透過台灣知名VR技術團隊Funique VR以高解析度攝影測量法（Photogrammetry）掃描，最終透過遊戲引擎製作成類逐格動畫，打造夢境般的細緻世界。因此觀看時，觀者能深刻沉浸在精緻的VR世界，並不自覺地追著天空的紅尾巴奔走，與故事裡的小男孩一同回到過去的自己，喚醒內心那個需要被療癒的靈魂碎片。
讓觀者進入VR的世界裡，與故事裡的角色一同身歷其境、感他所感，要創造出最佳體驗的沉浸式內容，從創作的最開端，導演就不僅是導演，也是觀眾。
最後，台灣VR創作雖屢在國際上嶄露頭角，陳芯宜也肯定台灣發展VR創作，更屬前段班，但重要的體驗設備如VR頭顯，距離普及化還有一大段距離。也因投入VR創作的成本高昂、回收又相對艱難等種種緣由，她認為在現階段無法定義VR未來的發展性。然而，創作者躬逢其時，在這麼早期的階段可以參與嘗試，用不同的媒材創作，興許是件好事。
至於眾人都會問的一個題目：「新的媒材，對創作者是不是一個挑戰？」陳芯宜的答案淺顯易懂：「挑戰不在於媒材的新或舊，『創作』的本質就是一項挑戰。」而所有想嘗試定義與探索的創作者，勢必都在這條路上。
免費報名！2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon