TNL+ 2022/10/23,
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獨裁者希特拉畫作該燒不該燒？可議不可議？

獨裁者希特拉畫作該燒不該燒？可議不可議？
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

英國國營電視頻道Channel 4為新節目買了希特拉（希特勒）一副畫作，讓觀眾決定畫作是否要由主持人銷毀。「每件作品都有其支持者，希特拉的作品也不例外，爭論的焦點在於這件藝術品的存亡是否應取決於其創作者—希特拉的道德品德。」

文：TaJ

英國國營電視頻道Channel 4為新節目《Art Trouble》買了希特拉（Adolf Hitler，台譯「希特勒」）一副畫作，讓觀眾決定畫作是否由節目主持人、喜劇演員Jimmy Carr銷毀。

節目未播出已招徠爭議，大屠殺紀念日信託基金會（Holocaust Memorial Day Trust）執行長馬克斯-沃爾德曼（Olivia Marks-Woldman）批評Channel 4把納粹頭子當成輕鬆娛樂話題，在大屠殺愈發被扭曲的時代，輕忽歷史意義是極不恰當且危險的做法。

「問題藝術品」

《Art Trouble》除了希特拉畫作外，還買了另外幾位「問題藝術家」的作品，包括畢加索（曾言「對我來說，只有兩種女人，女神或門墊」，被指不尊重女性）；澳洲戀童癖藝人哈里斯（Rolf Harris）；性虐自己親生女兒的英國藝術家吉爾（Eric Gill）。

節目將在本月稍後時間播出，Channel 4內容總監Ian Katz向《衛報》表示，主持人Jimmy Carr會在節目上討論該如何處置這些「問題藝術品」：「每件作品都有其支持者，希特拉的作品也不例外，爭論的焦點在於這件藝術品的存亡是否應取決於其創作者—希特拉的道德品德。」

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像
一幅希特拉於約1914年繪畫的作品及其畫冊。

主持人曾涉納粹爭議

大屠殺紀念日信託基金會執行沃爾德曼批評節目純粹是一種炫耀價值的噱頭，藝術品與創作人有多大關係固然是一個重要議題，但絕不能以此作為輕描淡寫恐怖納粹主義開脫責任：「希特拉以至猶太人遭殺害、數百萬人被迫害，這絕對沒什麼有趣或可笑的。」她又指，節目選用已有「前科」的Jimmy Carr為主持，本身就有「故意挑釁和煽動的意味」。

Jimmy Carr今年初在Netflix棟篤笑（單口喜劇／脫口秀）節目中說，納粹大屠殺一個「正面」影響是成千上萬的吉卜賽人被殺掉，引發輿論要求Netflix將節目下架。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
Jimmy Carr
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