一場屬於你我的素食實驗：一份可以參考的飲食指南
我們想讓你知道的是
電視上健康食品的廣告常常說吃蔬菜有益身體健康，而許多Youtuber或KOL也紛紛分享自身改吃素食之後身體的變化，似乎整個社會都默默把素食和健康連結在一起。但素食真的能讓身體變得更加健康嗎？本篇將針對以下的案例進行分析。
文：高中生看世界／施宜蓁
素食究竟對身體有無好處？
電視上健康食品的廣告常常說吃蔬菜有益身體健康，而許多Youtuber或KOL也紛紛分享自身改吃素食之後身體的變化，似乎整個社會都默默把素食和健康連結在一起。但素食真的能讓身體變得更加健康嗎？
本篇將針對以下的案例進行分析，並談談筆者對於素食的看法。
雙胞胎進行十二周的實驗
英國有一對雙胞胎兄弟雨果（Hugo Turner）和羅斯（Ross Turner），參與了英國倫敦國王學院雙胞胎研究院的研究計畫，利用自身身體探討葷食者與素食者的身體狀況是否會有明顯差異。
他們進行一項實驗，要求一個人吃素（全素），另一個人則沒有拘束，時間長達12個禮拜，以了解雙方之間的差異。而為了使實驗更加準確，過程中兩人攝取的卡路里一樣，每周都會到健身房進行5、6次耐力訓練。
羅斯表示，他們的靈感來自於日益流行的運動員純素飲食，「我們希望消除偏見，並將其降低到基因水平。我們可以讓科學實證，因為是雙胞胎，基因相同，所以可以在極端環境中比較自己。」事實上，雨果和羅斯為同卵雙胞胎，兩人的基因組成雖然可能會有一定程度的差異，但相似度極高。
在雨果開始純素飲食，而羅斯維持正常的雜食性飲食時，十二周悄悄地過去了。從身體數據來看，這對雙胞胎的健康狀況並沒有出現巨大差異。其中雨果的體重由84公斤降到82公斤，幾乎所有減輕的都是脂肪，整體的體脂率由13%降到12%，膽固醇指數也有所下降；而羅斯的體脂率從13%上升到15%，也增加了4.5公斤肌肉，最終體重達86公斤，膽固醇指數則沒有變化。
雨果在受訪中表示他在純素飲食中，精神集中度比以往要好得多，甚至在午後沒有出現疲憊感。但他也坦承自己花了一些時間適應吃素：「我最初幾週真的很想吃肉、乳製品和起士。但我吃了更多有益健康的水果、堅果以及不含乳製品的替代物，白天血糖水平很足夠，感覺更有能量。」
令一方面，羅斯則因為經常吃到加工食品，自己在健身房的表現亦起伏不定，他表示：「葷素不拘下，有些日子自己感覺非常有活力，有些日子則感到巨大的疲倦感。」
彈性素食主義
實驗過後，雨果和羅斯認為混合植物性和動物性食物是最佳的飲食方式。「純素飲食有好處，吃肉也有，我們不覺得有誰更勝一籌的狀況。」未來他們也計畫在飲食中加入更多純素食品、增加食物種類，並改吃品質更好的肉。
從上述的結果來看，也許葷素參半對人體是好的？有一種飲食方法給你參考！
彈性素食主義（Flexitarianism）是一種半素食主義（Semi-vegetarianism）。彈性素食者堅持素食，基本上不吃肉食，但不具有強制性，也就是當實行者因為環境因素，或真的非常想吃肉的時候，也可以順應自己的慾望適量吃點優質的肉類如雞肉、魚肉等，此即為「彈性」之意。美國營養學家Dawn Jackson Blatne提倡，只要以多吃蔬果、少吃肉為原則，不需要完全放棄吃肉也能擁有吃素的好處。
雖然採用「彈性素飲食法」的人可以隨著自己的心情適量攝取肉類，但實際上還是會漸漸減少食用肉類的頻率，通常會傾向於每週一次而非每天一次，長期下來就能減少肉類在飲食中的比例，慢慢地轉為純素食主義者。
幾個你選擇「彈性素飲食法」的理由！
「彈性素飲食法」最大的好處就是非常容易堅持下去，由於實行此方法的人可以自由選擇他們一日中所吃的植物性、非植物性食物的份量，不需要完全捨棄吃肉的樂趣，而是以大量的蔬果為主，肉類為輔。
它也能彌補全素的缺點——門檻高。全素者開始施行全素時，初期要從葷食改為素食時，身體會有一段適應期，彈性素由於是緩慢轉變為全素，相較之下身體適應期的反應不那麼大。
此外，全素者在餐點考量上，除了要選擇無肉、無乳製品、無蛋的食物之外，還必須考量製程或原材料是否與動物有關，這也是許多人對素食卻步的原因。
而彈性素飲食法也沒有像斷食、地中海、減醣飲食等任何一種飲食法一樣相對嚴格的規範，它相當自由且適合大眾，比較像一種生活方式，並且能獲得許多的健康好處。
當我們開始嘗試素食，就一定會變得健康？
整體來看，素食者普遍比葷食者健康，即使如此，有許多素食者仍會吃加工食品，這與葷食者吃加工肉製品一樣不健康。負責此項實驗的史派克特教授（Tim Spector）給了我們一個很好的結論：「盤子裡有沒有肉其實不重要，健康受食物品質的影響較大。」因此建議嘗試彈性素食法的人，以原型的蔬菜、水果、全穀物為主，避免攝入過多的加工食品，讓身體能吸收天然食物的營養。
此外，少油、少鹽可以有效降低反式脂肪和鈉的攝取量，能吃到食物的原味，更可以降低心血管疾病的風險，從而改善健康問題。
再來是，嘗試素食的時候，最令人在意的蛋白質攝取量。雖然彈性素可以接受肉食，但仍然建議用植物性蛋白質來取代動物性蛋白質，因為相較之下植物性蛋白質更加健康，能有效降低心血管疾病以及罹癌風險。我們可以從豆類（大豆、鷹嘴豆等）、蔬果（例如椰菜花、蘆筍、蔬菜等）或穀類（藜麥、葵花籽等）中攝取到植物性蛋白質。
其實無論葷食者或素食者都必須注意是否攝取足夠多的微量元素，特別是素食者要多攝取富含維生素B12、鋅、鐵、鈣、Omega-3 脂肪酸等等的食物。以鐵為例，可以多加攝取紫菜、紅毛苔、裙帶菜、深綠色蔬菜、紅豆和花豆等蔬菜以及黑芝麻、紅土花生、南瓜子等堅果類食物。
一場屬於你我的素食實驗
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城市陪你慢慢變老！做個擁抱樂活的銀髮族
我們想讓你知道的是
111年臺灣老年人口已超過380萬人口，獨居長者、失智症等相關銀髮議題也愈來愈被關注。智慧時尚及點晴科技透過智慧城鄉計畫，開發出「屏安福」、「長者認知訓練」等服務，打造長輩安心、子女放心的銀髮友善城市。
當臺灣老得越來越快，年輕世代卻還沒來得及準備好。在社會型態的改變下，許多子女不再與父母同住，家中青壯年人口躍躍欲試地前往外縣市工作，家中長輩則大多選擇待在家鄉養老生活，老老照顧或獨自照顧的寡居現象也變得越來越常見。
根據內政部統計，111年臺灣老年人口已超過380萬人，而僅老年人口居住宅數目前已高達近63萬，其中獨居長者就占其中的76.6%。疏離於便利繁華的生活圈外，長者的安全與需求該如何顧及？對子女來說，面臨工作與照護的兩難，放心不下的擔憂又該如何解決？
找不到回家的路，看見失智症長輩的徬徨
失智症是一群症狀的組合，外顯症狀不單只有記憶力的減退，還會導致語言能力、判斷力、注意力及思考能力等認知功能的退化，這些症狀也將會大大影響患者在日常生活上的行為與安全。
年紀越大，成為失智患者的風險就越大，臺灣家中65歲以上的長輩患有失智症約有30萬人，相當於每13位65歲以上的長輩中就有1位為失智症患者。根據警政署統計，失蹤老人中每2位就有1位可能患有失智症，為老人失蹤的最大原因。
屏安福保平安，打造長輩安心趴趴走生活圈
當兒女在外地打拼，時常會擔心父母獨自在家鄉生活，也不捨見到將父母接至陌生的大城市後，卻因不熟悉環境也沒有相熟的朋友，最後只能孤獨待在家中的情境。為了讓長輩在家鄉也能夠自在活動，智慧時尚打造「屏安福D+卡」，透過傳統平安符信仰意涵的外型，結合定位科技的技術，在家鄉的社區鄰里生活圈中打造安心守護網。
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為了能更貼近長者的需求與使用習慣，屏安福擁有極強的續航力，最久可長達1整年都不用充電，且透過Line@作為主要聯絡管道，讓長者與家人們都能方便使用，當長輩超出社區鄰里所設定安全電子圍欄的範圍時，LINE@會自動跳出通知向家人提出警示，用最快的反應速度掌握長者資訊。屏安福打造的安心生活圈不僅可以擴大長者的自由活動範圍，也同時減輕同居照護者24小時跟隨的精神壓力，更能讓離家在外的家人可以即時得知長者現況。
延緩失智症的認知訓練，讓身體大腦動起來
在確保長者的行動安全後，對於失智症的延緩及預防也是外界最關注的焦點。許多長者沉迷網路娛樂，不喜歡運動也不喜歡社交，成為手機不離身的「網癮長輩」。
為協助長者能有規律的認知訓練與體能運動的活動，建立身體活動的習慣，達到失智預防與健康促進的目的。點睛科技開發了一個專為失智症患者或亞健康族群所準備的智慧認知訓練解決方案，替長者設計短期認知訓練系統，透過大腦訓練及運動促進等方式，以輕鬆、簡單易操作的特性，讓長者可以自信滿滿地走出家門，結交好朋友並體驗生活帶來樂趣。
結合樂活認知訓練機、憶萬富翁益智健腦機及運動健康養成系統等訓練產品，分別針對反應力、注意力、協調力、邏輯力、記憶力及運動機能等，設計符合長者需求的訓練菜單。人的大腦具有可塑性，只要在發現認知功能出現輕微障礙時，立即進行重複性與挑戰性的訓練，強化大腦運作便能延緩失智症的進行。
此外，結合專屬訓練APP，還能量測長者進行認知訓練時的即時狀態，可以用來追蹤與分析長者的訓練進度和效率，並再與社區中心、長照中心及醫院等據點合作，不僅能協助長輩認識自己的身體狀況，也創造長者們快樂聊天及互動遊戲的機會，串起社區歸屬感，落實在地老化的友善環境。
年紀大了又怎樣，樂活人生絕不受限！
長者照護的議題，對家庭照護者及被照護者本身來說，都是一條前途漫漫的道路。年輕時我們在城市踩著快速的步伐前進，而如今，需要的是一座能陪伴著我們一起變老的城市。數位部產業署為了創造包容銀髮長輩的友善城市，於是透過智慧城鄉計畫，發展各種健康科技的智慧應用服務，支持銀髮長輩的日常活動，結合偵測長者安全定位與即時緊急通報服務，能在最需要的時刻提供幫助；同時對於長者失智症的預防及延緩，在社區鄰里中安裝訓練器材，替長者們創造生活運動與互動交流的空間。
銀髮友善城市結合智慧健康，打造了新型態的創新照護模式，讓長者不因為身體變得緩慢而使生活也變得停頓無趣，在慢慢老去的過程中，可以在自己熟悉的家鄉，和自己喜愛的朋友一起體驗生活樂趣，共同追求健康樂活的精彩人生。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。