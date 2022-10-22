夏布特圖像小說《白鯨記》：亞哈加入這趟捕鯨只有一個目的，就是獵殺那隻白鯨！
我們想讓你知道的是
由獲獎無數的歐洲漫畫詩人，克里斯多福・夏布特巧妙改編美國文學經典《白鯨記》，忠實且精美地重述了這部偉大的小說，這個關於大海與人性執念的故事。
繪者：克里斯多福・夏布特（Christophe Chabouté）
書籍介紹
本文摘錄自《白鯨記》，木馬文化出版
繪著：克里斯多福・夏布特（Christophe Chabouté）
原著：赫曼・梅爾維爾（Herman Melville）
譯者：周昭均
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美國史上最偉大的文學經典《白鯨記》
暢銷圖像小說《孤獨》作者，夏布特
「夏布特證明了圖像小說是重述這個偉大的故事最好的表現形式」——紐約書評
這次，人人都能讀完白鯨記！四十萬字史詩巨著，最詩意動人的改編
由獲獎無數的歐洲漫畫詩人，克里斯多福・夏布特巧妙改編美國文學經典《白鯨記》，忠實且精美地重述了這部偉大的小說，這個關於大海與人性執念的故事。
《白鯨記》透過唯一生還的捕鯨船水手以實瑪利，與在旅社結交食人族魚叉手魁魁格一同踏上皮廓號，追隨亞哈船長橫渡各大洋追獵大白鯨莫比・迪克的航程，講述了波瀾壯闊的海上冒險故事。
被大白鯨莫比・迪克奪走自己一隻腿的亞哈船長，矢志復仇必要親手終結這海上惡魔，以信念與雷火淬煉魚叉以性命為代價也在所不惜。蒼老衰弱的肉體與堅持到底的信念，深刻展現了人類意志力的極限，也形塑出這位文學史上偉大的悲劇人物。
夏布特透過簡潔有力的黑白線條、明快的空間分割感以及兼具效率和力量感的精彩分鏡，以近景遠景，特寫和大場景繪出海浪的洶湧與壯觀的船隻；以細微的人物臉部特寫彰顯人物精神變化。最動人的部分是夏布特其代表性詩意分鏡，賦予了白鯨莫比・迪克哀傷卻溫柔的結局。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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激盪現代化企業競爭力，線上研討會「AWS Modern Application Web Day」熱烈報名中！有獎徵答再送百元外送平台抵用券
我們想讓你知道的是
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隨著企業組織尋求加快創新步伐、充分利用數據構建全新的客戶體驗，對構建和操作應用程式的方式進行現代化改造的需求也日漸提升。現代應用程式使組織能夠更快地進行創新，同時降低風險、加快上市時間並降低總擁有成本。
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AWS Modern Application Web Day活動特色
本活動將提供企業構建現代應用程序關鍵業務挑戰的解決方案與應用案例，例如使用AWS託管的容器以及無伺服器服務，省去繁重的維運工作，利用最廣泛和最深入的基礎設施、服務和工具來滿足每個應用程序的需求工作負載，並為構建現代應用程序提供最安全、可靠和高性能的服務。
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AWS Modern Application Web Day活動資訊
- 日期：2022 年 11 月 9 日 ( 三 )
- 時間：2:00 PM 至 5:00 PM
- 形式：線上研討會