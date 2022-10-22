夏布特圖像小說《白鯨記》：亞哈加入這趟捕鯨只有一個目的，就是獵殺那隻白鯨！

繪者：克里斯多福・夏布特（Christophe Chabouté）

Photo Credit: 木馬文化出版

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書籍介紹

本文摘錄自《白鯨記》，木馬文化出版

繪著：克里斯多福・夏布特（Christophe Chabouté）

原著：赫曼・梅爾維爾（Herman Melville）

譯者：周昭均

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美國史上最偉大的文學經典《白鯨記》

暢銷圖像小說《孤獨》作者，夏布特

「夏布特證明了圖像小說是重述這個偉大的故事最好的表現形式」——紐約書評

這次，人人都能讀完白鯨記！四十萬字史詩巨著，最詩意動人的改編

由獲獎無數的歐洲漫畫詩人，克里斯多福・夏布特巧妙改編美國文學經典《白鯨記》，忠實且精美地重述了這部偉大的小說，這個關於大海與人性執念的故事。

《白鯨記》透過唯一生還的捕鯨船水手以實瑪利，與在旅社結交食人族魚叉手魁魁格一同踏上皮廓號，追隨亞哈船長橫渡各大洋追獵大白鯨莫比・迪克的航程，講述了波瀾壯闊的海上冒險故事。

被大白鯨莫比・迪克奪走自己一隻腿的亞哈船長，矢志復仇必要親手終結這海上惡魔，以信念與雷火淬煉魚叉以性命為代價也在所不惜。蒼老衰弱的肉體與堅持到底的信念，深刻展現了人類意志力的極限，也形塑出這位文學史上偉大的悲劇人物。

夏布特透過簡潔有力的黑白線條、明快的空間分割感以及兼具效率和力量感的精彩分鏡，以近景遠景，特寫和大場景繪出海浪的洶湧與壯觀的船隻；以細微的人物臉部特寫彰顯人物精神變化。最動人的部分是夏布特其代表性詩意分鏡，賦予了白鯨莫比・迪克哀傷卻溫柔的結局。

Photo Credit: 木馬文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰