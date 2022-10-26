濕冷天氣也不怕：顧好肚臍以外最需要保暖的三個部位，就能避免過敏風寒狂吃藥
我們想讓你知道的是
天氣冷，街上的耳鼻喉科診所、中醫診所開始大排長龍，就連擤鼻涕的衛生紙也越用越兇。為了避免風寒、過敏而吃下更多的藥，這篇文章將會介紹「肚臍以外，最需要保暖的三個部位」，也會捨去困難重重的知識記憶，給予最實際的低門檻保養日常。
文：胡廷岳藥師的醫病故事集
你也開始流鼻水了嗎？
中秋過後，只要下一次雨，天氣好像就會變得越來越冷。在這樣的濕冷天氣（尤其雙北、新竹地區），不管有沒有淋到雨，人好像都變得很容易感冒、甚至整顆頭都開始痛了起來。街上的耳鼻喉科診所、中醫診所開始大排長龍，就連擤鼻涕的衛生紙也跟著鼻噴劑、抗組織胺、類固醇，越用越兇。
那怎麼辦？這時候我的讀者就來問我了：明明都已經穿長袖睡覺了，難道天冷還有什麼樣的保養秘訣嗎？網路上說的「穴道」、「補湯」總是看完就忘了，有沒有其它好記一點的建議呢？
我是環島演講「宣導如何減少吃藥」的藥師胡廷岳，部落格已提供超過40種「預防疾病惡化」、「幫自己設計不費力健康生活」的實際減藥建議。目標在2030年底以前，讓台灣每一個人都能控制好慢性疾病。這之中，當然就包含了最容易讓人吃藥的「慢性過敏」。
為了避免風寒、過敏而吃下更多的藥，在這篇文章廷岳將會介紹「肚臍以外，最需要保暖的三個部位」，也會捨去困難重重的知識記憶，給予最實際的低門檻保養日常。
以下是肚臍以外，最需要保暖的三個部位。
1. 睡前請保暖「腳底」
除了眾所皆知的肚臍，從小到大，身邊的長輩總是會對我說：「腳若燒，身體就不寒了。」「若不想讓寒氣入侵體內，只要穿襪子睡覺，就能讓身體暖起來。」
這絕對是真的。對於西醫來說：雙腳是距離心臟最遠的部位，溫暖的血液很難抵達，也因此對於溫度特別敏感的人就會更需要保緩。甚至連中醫也說：諸病從寒起，寒從足下生。可見，時不時保暖腳底，絕對是老祖宗們的減藥智慧。
在藥局上班的時候，我也總是會建議那群常常來領過敏藥的長輩、手腳容易冰冷的年輕人們，「今晚試試看穿雙襪子睡覺」。後來的減藥回饋總是很好呢。
2. 起床後吹暖「身體連接處」
你有用過吹風機嗎？第二個建議廷岳我自己也很喜歡，甚至天冷時我也很常使用，那就是：起床後用吹風機吹暖「身體連接處」。
仔細想想，除了腳底距離「心臟」很遠，其它包含四肢末梢、頭頂，只要冷風一吹，動不動就會讓人手腳冰麻頭痛，不蘇胡。在這種時候，人最容易疲勞頭痛打噴嚏了。
那就跟我一樣，早晨起床時幫自己吹吹暖風吧。在早起時用吹風機吹一吹「腋下」、「胯下」、「脖子」等部位，這些部位，原來就是身體連接四肢、腦袋瓜的部位。也是大小血管一定要經過的地方、淋巴結主要集中的地方。
只要吹一吹暖風，血液循環變好，就能讓溫度藉由循環送到腋下胯下與脖子之外，人很容易就會溫暖起來，也就不會流鼻涕了。順帶一提，若前一晚冷氣吹到頭，吹得我頭很不舒服的時候，我自己也會拿吹風機起來吹一吹呢（大笑）。
3. 鼻塞時，用暖手帕摀住口鼻
你有沒有遇到冷空氣，就會瘋狂鼻塞打噴嚏的經驗呢？身體會有風寒症狀，除了不小心讓肚臍著涼，使身體的中樞溫度調控失常的原因之外，另一個原因絕對就是鼻子。
當身邊的空氣溫度下降時，鼻子為了「加溫」冷空氣，就需要將鼻子裡的血管充血腫脹，這就是俗稱的鼻塞。所以我們只要反其道而行，鼻塞自然就會好轉，例如：用暖手帕摀住口鼻。
這建議會需要一點時間「誘騙」你的鼻子，天氣已經慢慢回暖。所以我鼻塞的時候通常都是吸個5至10分鐘，直到鼻塞好轉為止。再搭配上述的吹風機建議，吹一吹我的脖子後方，過不久我的鼻塞也就完全通了。很神奇吧。
若家中沒有手帕，其實戴上「口罩」也行。藉由口罩將吐出的熱氣留在鼻子前方，讓體溫幫助鼻子慢慢回暖，也有一樣的效果。這招的回饋也是很好。
結語
總之，還在吃鼻塞藥嗎？學會這幾招，就能略過保健食品、成藥，現在的你就足以解決天氣轉變的問題囉。只要願意改變生活習慣，就連家中常見的襪子、吹風機、手帕，都能控制你的過敏，好好的幫你減藥。
減藥最好。
我是廷岳。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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