職棒假球案組頭「雨刷」參選嘉義縣議員：欲根除地方惡質政治勢力，有賴選民自覺

文：陳文瀾（學生時代，醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究）

日前，出獄六年的職棒假球案組頭「雨刷」蔡政宜，參選嘉義縣第4選區（朴子市、東石鄉、六腳鄉）縣議員，引發棒球迷熱烈議論。連遠在台北市參選士林北投區市議員、自稱是憤怒棒球迷的時代力量黨國際部主任劉仕傑，也率眾到蔡政宜競選總部前抗議，高喊「拒絕雨刷，蔡政宜落選」口號。

在眾多棒球迷眼中，曾威脅利誘、坑矇拐騙球員的蔡政宜，是棒球的千古罪人、萬世公敵；但其競選總部成立，仍有2000多名民眾到場，還有多位在地政治人物到場祝賀。雖說到場可能是被動員，可能礙於人情，不代表支持，但卻意謂著不在意、不避嫌；其他參選人抗議，對蔡政宜而言，反而是增加其曝光度的機會。

曾經，嘉義海線是棒球搖籃

在台灣棒球史上，嘉義縣海線地區球隊曾寫下燦爛的史頁。1979年、1982年，朴子國小少棒隊曾兩度代表台灣，先取得世界少棒聯盟（Little League Baseball，LLB）錦標賽遠東區冠軍，再進軍該聯盟在美國威廉波特（Williamsport）舉辦的「世界大賽」；第一次奪冠，第二次得亞。

1983年，參與第一屆IBA-boys世界軟式少棒錦標賽的朴子國小少棒隊，也拿下冠軍。朴子國小少棒隊堪稱棒球國手、職棒選手的搖籃，畢業於此的職棒選手，超過25人，如涂鴻欽、康明杉、卓琨原、蔡明宏、張正憲、陳瑞昌等，若計算曾入學而後轉學者，則超過35人。

值得一提的是，出身朴子國小少棒隊的棒球選手，部分並非朴子人，也非周遭鄉鎮的鄉親，而是從其他鄉鎮、縣市慕名而來。不過，今日最常搶佔新聞版面的朴子國小少棒隊校友，當屬新北市市長侯友宜。

近年來，朴子國小少棒隊戰績已不若昔日輝煌，但仍與東石國中青少棒隊、東石高中青棒隊，共同傳承嘉義縣海線地區的棒球香火。東石國中青少棒隊、東石高中青棒隊雖非頂級勁旅，卻也培育出陳雁風、張耿豪、江承峰、游朝惟等多位職棒選手，是雲林、嘉義縣市與北台南少棒選手邁向職棒舞台的跳板，更獲聯電等電子大廠贊助。

Photo Credit: 中央社 東石高中、東石國中、朴子國小等棒球隊員

打假球、簽賭也少不了嘉義海線

只是，歷次職棒假球案，不僅數位出身嘉義縣海線地區基層棒球隊的職棒選手參與，主使者、大組頭也多來自嘉義縣，包括蔡政宜。蔡政宜若當選，嘉義縣海線地區在棒壇的惡名，將更難洗刷。

職棒賭博案的主使者、大組頭，皆有地方政治勢力撐腰；他們若非地方政治家族的成員，便是其鷹犬。這些染指職棒賭博的地方政治家族，其實是經選舉漂白的黑道；並非其獨鍾職棒賭博，而是所有可獲得暴利的「生意」，從炒地皮、包工程、經營賭場、地下錢莊、色情場所，甚至更黑暗的勾當，他們能沾就沾、能賺就賺。

圈地搞封建，外人不得其門而入

都會知識分子常不解，這些惡名昭彰、前科累累的惡霸，為何還能一而再、再而三當選，甚至推出家族成員，也能輕鬆當選。

原因甚簡，他們在選區內，總將自己包裝成大善人，殷勤奔走婚喪喜慶，鄉親請託概不拒絕、推託，救濟弱勢、捐棺贈米絕不手軟，擺桌請客來者不拒，加上更精緻的賄選手法，焉能不當選。

因此，當媒體與其他政治人物嚴辭批評時，這些「勇於認錯，但絕不改過」、「不問政、只問自身利益」的地方政治人物，就會訴諸「外地人欺負本地人」的「情感勒索」戰術，只要捱過新聞風頭，又可重當「關門皇帝」。

攤開六都以外縣市基層民代與鄉鎮市長名單，不知有多少更生人。早年，愈是基層的選舉，六都以外縣市選民愈感無奈，單看選舉人名冊，看似參選爆炸，實際上毫無選擇，若不在小黑道、大黑道中挑選，就只能棄權；縱使有形象清新、學歷傲人的政二代參選，但其家族獲利來源，同樣不堪聞問。

近年來，隨著民進黨擴張地方政治版圖，持續收納地方政治勢力；不少縣市政壇，看似藍綠對抗、相互制衡，但其實換湯不換藥。許多民進黨籍的地方政治人物，原本都是中國國民黨籍，他們轉換門庭、更替旗幟，不是為了理念，而是為了勝選，營私牟利行徑從未收斂。

Photo Credit: 中央社 劉仕傑抗議「雨刷」蔡政宜參選

理想青年必須不斷投入地方

幸而，在野百合學運、太陽花學運後，許多有志青年世代投身基層選舉，讓原本混濁的地方政壇，出現了新的契機。只是，在地方既有政治勢力夾擠下，這些有志青年候選人勝選不易，當選後問政不易，倘若意志不堅，維持初衷亦不易，很快便與既有政治勢力同流合污，有賴選民支持與監督。

只是，愈是基層的選舉，如村里長、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表，更需要新血注入；他們媒體能見度不高，卻是民主政治制度的基石。在網路社群崛起後，昔日地方政治勢力的人際網絡，已不再是百戰百勝的萬靈丹，青年世代憑熱情、創意，便可創造殺出重圍的機會。

職棒賭博讓許多愛賭的棒球迷、參與假球的職棒球員前程盡毀，甚至家庭離散，台灣棒壇幾乎變成廢墟；還有許多無辜的職棒選手無端遭攀咬，從天堂墮入地獄，待法院還他們清白時，已無人在意他們的悲劇，他們更得不到任何補償。

對台灣棒壇稍有認識者皆知，地下職棒賭博從未消失，隨時都可能重演歷史悲劇。職棒賭博無法消失的原因，在於東窗事發後，主使者、大組頭受到的懲罰，與其可能獲利相較，實微乎其微，甚至只需犧牲一個人頭「小弟」；頂多待「小弟」出獄後，再給予「補償」，如襄助他參選縣議員。