《地球是獨一無二的嗎？》：天體生物學革命和「地球殊異假說」
我們想讓你知道的是
華德與布朗李這兩位地質學與天文學的頂尖教授，將在這本書中融合古生物學、地質學與天文學，帶我們檢視地球與眾不同之處。本書從地球的各種地質證據開始，從最貼近我們的地球海床深處，擴及宇宙天文上的發現，遠至木星的衛星歐羅巴，逐一比較討論地球發展出生命的各種條件可能，並在最後檢視地球為何如此特別。
文：華德（Peter D. Ward）、布朗李（Donald Brownlee）
天體生物學革命和地球殊異假說
每晚，許許多多的外星生物出現在世界各地的電視機和電影銀幕中，從《星際大戰》、《星艦迷航記》到《X檔案》所傳遞的訊息很清楚：宇宙中充滿了各式各樣的外星生命形式，其體軀藍圖、智能和慈悲程度都大不相同。很明顯的，我們的社會對外星生命充滿期待，不但認為在其他行星上有生物，且全宇宙中，智慧生物，甚至是文明，出現的頻率極高。
這種對於他處智慧生命的偏見，半因希望（或說是害怕）實情即是如此，半因天文學家德雷克和沙根的知名著作；文中二人為估計銀河系中可能存在的先進文明數量，設計出「德雷克方程式」。此方程式是根據各項資料，推測銀河中行星的數量、可能育有生命的行星比率，和行星上生物不但能夠生存且進化到擁有文化的比例。德雷克和沙根從當時最佳的估算結果推出驚人的結論，亦即有智慧生物應該十分常見，遍布銀河。事實上，沙根在一九七四年推論，單就銀河系而言，就可能有一百萬種文明。我們的銀河系只是宇宙無數星系之一，因此智慧外星種族的數量必定極多。
銀河系中有一百萬種智慧生物文明，這種想法令人驚嘆，但可信嗎？德雷克方程式的解中隱藏有許多假設，需要重新加以檢視。最重要的是，方程式假設生物一旦在行星上出現，就會進化成更複雜的生命，最後許多行星都會發展出文明；這正是發生在地球上的情形。生命在大約四十億年前出現，然後自單細胞有機體演化成具組織和器官的多細胞生物，最終形成動物和高等植物。這種生命歷史，即生物的複雜性不斷增加，最後演化出動物的情況，是否是演化的必然結果，或甚至是普遍發生的情形？還是，這事實上是非常特殊的例子？
在本書中，我們會討論到，在我們的銀河系和宇宙中，不只是智慧的生命、甚至連最簡單的動物生命形態都是極為稀有的。但這並非意味著生命是稀有的，只有動物生命是如此。我們認為微生物、或等同於微生物的生命形態，在宇宙中非常普遍，或許甚至比德雷克和沙根所想像的更為常見；然而複雜的生命，即動物和高等植物，可能遠少於一般假設的數量。我們結合簡單生命普遍和複雜生命稀少這兩種推測，形成所謂的地球殊異假說。接下來我們會解釋此種假說的根據，試著加以檢視，並說明若此假說為真，對我們的文化可能有何意義。
我們才剛開始認真地搜尋外星生命，就已進入大發現的時代，這帶給我們的興奮和新知或許可與歐洲人乘坐木製帆船抵達新大陸相比擬。我們同樣抵達了新的世界，並以驚人的速度獲取知識。舊的觀念在崩潰，新的看法隨著每個新的衛星影像，或太空資料的出現而起起落落。無數關於宇宙生命的假設中，總有某些會因生物學或古生物學的新發現而得到支持或貶抑。這是個不可思議的時代，全新的學科正在形成：以宇宙生命條件為重心的天體生物學；踏入這個新領域的人有老有少，有著不同的科學背景。
在揭曉新知的記者會中，如在火星探路者號實驗後、發現南極洲冰原上的火星隕石後，和取得木星衛星之新影像後所舉行的發表會中，這些科學界人士的臉龐迅速燃起熱情。在一般彬彬有禮的科學會議裡，因為科學理論以令人暈眩的速度發展或被拋棄，大家情緒激動，名聲隨時可能建立或敗壞，希望則如乘著雲霄飛車般忽起忽落。我們是一場科學革命的目擊者，就像其他任何一場革命，不論是在觀念或派別方面都會有贏家和輸家。
就像一九五○年代早期發現去氧核糖核酸（DNA），或一九六○年代板塊運動和大陸漂移學說的建立，這些事件為科學帶來革命，不只重組了原來的領域、改變許多相關學科，也打破了科學的疆界，讓我們以全新的角度看待自己和世界。在這次最新的科學革命，亦即一九九○年代及其後的天體生物學革命中，也會有相同的情形出現。這次革命非常驚人，因為這並非僅發生在某一科學領域，如一九五○年代的生物學或一九六○年代的地質學，而是各式各樣不同科學學科都有改變，包括天文學、生物學、古生物學、海洋學、微生物學、地質學、遺傳學等等。
天體生物學是生物學的一種，內容不只涵括地球上的生命，還有地球外的生命。這讓我們必須重新為自己定位，地球上的生命不過是生命產生的一個例子，而非唯一一例。天體生物學要我們斬斷傳統生物學的束縛，堅持大家應將每顆行星視為獨立的生態系統，並要所有人對化石歷史有所了解。因而人開始懂得從長遠的時間角度來思考，不再僅觀察此時此刻。更重要的是，人類的科學視野無論在時間或空間方面，都因此而拓展。
天體生物學革命由於牽涉極多不同的科學領域，消除了許多學科間的界線。古生物學家在非洲於十億年前形成的岩石中所發現的新生命形式，對研究火星的行星地質學家十分重要。潛水艇探查海底找到的化學元素，會影響行星天文學者的研究估算。微生物學家排列一串基因序列，會左右海洋學家在行星地質學研究室中，對木星衛星木衛二上冰凍海洋的研究工作。最不可能的聯盟正在形成，摧毀了曾經令人畏懼、將科學鎖死在固定範疇內的障礙。
多個領域的新發現被用來回答天體生物學的中心問題：宇宙中生命有多普遍？哪裡有生物生存？有留下化石紀錄嗎？形態有多複雜？有人樂觀，有人悲觀，電子郵件到處傳，會議匆忙召開，研究計畫則隨著發現的增加，迅速調整目標。興奮之情充斥所有人心中，震撼、讓人暈眩且持續許久。參與研究的人受到一個愈來愈強的信念所蠱惑——地球之外確有生命。
Tags：
JPEX加密貨幣交易所新手攻略
我們想讓你知道的是
加密貨幣不只是新世代投資產品，也是未來社會中將廣泛應用的技術概念。本文將由全球知名加密資產交易所JPEX，帶領大家深入認識加密貨幣的發展可能，了解JPEX於加密貨幣生態中迅猛的發展態勢。
在漸趨虛擬的世代下，加密貨幣無疑佔據了重要的位置，作為新世代的投資產品，加密貨幣的總市值於上年已突破1兆美元，增長速度十分驚人。以比特幣為例，比特幣在2009年誕生，短短13年時間市值已登上全球十大資產，什至一度超於Tesla、Facebook成為全球第6大資產。除了在投資外，加密貨幣的應用也越來越廣泛，例如前年開始超火熱的NFT和元宇宙，當中也涉及加密貨幣的元素。因此作為社會未來的一眾年輕人絕對要懂得如果購買／投資加密貨幣！
JPEX加密貨幣交易所
JPEX創始於澳洲，總部設立於杜拜，開發團隊員工來自日本、澳大利亞、美國等多個國家。官網顯示，JPEX已經取得美國、加拿大、澳洲、立陶宛的加密貨幣平台相關牌照，至今在全球管理超過156億資金規模，用戶數接近百萬。從目前資產管理的產品及管理資金規模來看，JPEX已在行業中具有前十的潛力。
JPEX的身影可以說是經常出現，JPEX曾在澳洲，台灣，馬來西亞以及菲律賓投放過廣告，而在國際金融中心的香港，更投放超過1.6億台幣的廣告費，JPEX的風景告示牌鋪在了人流最為密集的幾個港鐵站全層，穿梭於連貫香港島和九龍半島的紅磡海底隧道，可以見到JPEX壯觀的廣告牌夾道鋪開，可見其鋪天蓋地宣傳的威力。
Metaverse與全球化
JPEX也積極向體育領域進軍，譬如與西悉尼流浪者隊聯手推出NFT，與Western United Football Club、Macarthur FC和Western Sydney Wanderers FC等優質體育夥伴達成戰略合作等，來推動加密資產的進一步出圈。Western United在2022年球季更成功奪得聯賽總冠軍。最近JPEX再一次與西悉尼流浪者合作推出有關加密貨幣的主題廣告，把加密貨幣常用語「HODL」&「TO THE MOON」帶進足球界。 JPEX正在成為繼Coinbase、FTX以及OKX後，又一向體育領域進軍的知名加密生態。
JPEX Visa借記卡
不論是台幣還是美元，目前進行法定貨幣和加密貨幣轉換交易時，仍舊存在諸多不便。因此JPEX決定聯同Simplex推出JPEX Visa卡，目的就在於打破區塊鏈同傳統金融世界之間的鴻溝，讓用戶能夠使用信用卡隨時隨地購買加密貨幣。2022年初，JPEX與Simplex建立了合作關係，並建立了加密入口解決方案，用戶可以使用扣帳卡和信用卡購買加密貨幣。
目前用戶已經可以在JPEX官方網站登記申請，預計用戶可以在2022年第四季度註冊並接收實體卡。
那麼JPEX有何吸引之處？
JPEX交易平台採用了點對點多重簽名冷錢包，這是目前存放用戶資產最安全的方式之一。在資產管理上，將5%的資產放置在熱錢包中，以滿足用戶的日常充提幣需求；95%的資產則置於冷錢包，以此充分保障用戶資產的安全。另一方面，JPEX還設有多重簽名機制，當用戶想要從賬戶中取出資產，實際需要運營團隊的三位專業安全人員簽名兩次，而且該過程全程離線不觸網，藉此進一步提升用戶資產的安全。
此外，JPEX以保險的形式構建了風險儲備機制。任何通過實名認證的用戶，都在其理財保險賠付計劃的保障範圍內。每位用戶的保障上限金限為75,000 USDT，保障率為90% ，與國際金融的要求相同。所以，即便有用戶資產遭受損失，通過保險也能夠保障用戶的權益。
以技術驅動用戶收益 熊市現金的避風港
頭部交易平台在早期拉新階段均推出了非常具有吸引力的套利利率，而目前處於擴張階段的JPEX同樣推出了「活期理財」板塊，儘管其USDT套利利率已從之前的34%降至目前的27%，仍為市面上最高。在現金為王的熊市，不少投資者都暫時將投資策略改為持U為主，在市場發出確定性的信號之前，保留足夠多的子彈是至關重要的。
在JPEX的理財界面可以看到，除USDT，其亦提供BTC、ETH、DOGE、SHIB、DOT、SOL、FLOW、SAND等主流加密貨幣的理財工具供用戶選擇，利息同樣具有相當大的吸引力。
逆市擴張
在交易所紛紛倒閉、裁員的現實下， JPEX交易平台選擇逆市業務擴張，進行全球性的職位招募。同時，一步步擴大自身用戶量、資金規模，並不斷與各加密基礎設施、球隊、大學開展深度合作，以提升用戶加密貨幣的交易體驗。
經過熊市仍然屹立不倒，而市場開始逐步復甦，種種合作都令投資者對JPEX的信心加大。JPEX的每一項佈局，都能體現出其全球化、品牌化戰略的執行力與決心，而隨著世界杯的臨近，JPEX圍繞世界杯打造「平台 + 運動」新生態，為平台幣JPC深度賦能，有望進一步推進其體育生態的發展。作為一家全球化的知名加密資產交易，JPEX正在保持著迅猛的發展態勢，並對生態進行全景的佈局，以提升自身加密生態的競爭力。
Get the APP
Instagram（@jpex_official）
Instagram 中文（@jpex_official.asia）
Twitter（@ExchangeJpex）
Telegram（@JPEX official）
Telegram 中文（@JPEX official_asia）
Facebook（JPEX Exchange）
Discord（JPEX_Official）
本文章內容由「JPEX」提供。