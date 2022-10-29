《教我如何原諒你》：道歉不只是簡單一句「對不起」，七大方針教你做到「好的道歉」

文：珍妮絲・亞伯拉罕・史普林（Janis Abrahms Spring）、麥可・史普林（Michael Spring）

關鍵任務三：真心誠意、不辯駁、負起責任地道歉

道歉不只是簡單的一句「對不起」，不過這是好的起頭。道歉也表明你為自己的行為負起責任，非常關心你造成的傷痛，而且不打算重蹈覆轍。

我喜歡這樣想，或者大概是我希望別人這樣想，我需要請求別人原諒的時候不太多。打開天窗說亮話吧，以下就是其中一次經歷。在口頭攻擊我先生後，我把他視為問題，然後努力控制自己不恰當的憤怒，以及我獨自創造出來的混亂而苦苦掙扎。

母親過世後，我讓父親從佛羅里達搬到康乃狄克，這樣他就可以住得離其他家人近一點。這是耗費心力的工程，充滿上百萬個細節——尋找適合獨立生活的機構、轉移醫療紀錄、處理他原來住的公寓、裝修他的新家。等到我帶著他飛回康乃狄克，我已經完全透支了。

我先生麥可到機場來接我們，然後送我們到爸爸的新家。終於，一切似乎就緒。但是就在我們道晚安之前，麥可拔開一瓶紅酒的軟木塞，想要敬酒以示歡迎，結果把酒灑在我放在廚房料理檯上的一切東西————提醒服藥的表格、新的食物和乾淨的廚具。

老實說，我反應過度，毫不留情地破口大罵：「你怎麼會這麼笨？很明顯就是會灑得到處都是啊！」而且不停罵著。這絕非我最優雅的時刻。爸爸和麥可瞪著我不發一語，他們嚇到了。

我是因為搬家的壓力而崩潰嗎？我的確很焦慮，爸爸要在新的地方安居，還在失去母親的衝擊之中；整個考驗讓我累到骨子裡去了。我是因為自己的本性而崩潰嗎？我內心有根深柢固的需求，要求每件事都必須完美才行？我應該怪罪自己的童年經驗是照顧者嗎？總是承擔太多而成為太過負責的人？這重要嗎？

的確重要。雖然我很想要為自己找藉口，為我的反應責怪麥可，但我知道這是怯懦和錯誤的行為。我終於鼓起足夠的內在力量，走向這兩位我生命中非常重要的人。「我想為自己的行為道歉。」我怯怯地說，「我知道，麥可，你只是努力想幫忙，表現得貼心。我的行為太惡劣了，我感到很羞愧。對不起。」

為了避免這番告白聽起來太成熟、理性而且一氣呵成，我得坦白招認說出這些話對我有多麼困難。當然，我凶神惡煞般的行為抵觸了我對於自己的「官方說法」。

我應該是敏銳的心理學家和原諒專家，不過我心知肚明，如果我魯莽犯下大錯，卻讓自己逃脫責任，我就不配領受原諒——無論是被我傷害的人或是自己的原諒。

為什麼道歉這麼重要？

當你沒能道歉時，你多半會跟我有相同的感受——糟透了。當你錯待別人時，你通常會知道，而且得心懷這樣的意識過日子。如果你試圖淡化或置之不理，你就封閉在自己的罪疚裡。道歉，你才能開始改造自己，拾回你的自我敬重，修補內在的撕裂。重新整合得以發生，你知道自己做錯了，你知道自己可以做得更好。

你的道歉傳達出你尊重受到你傷害的人——這是原諒的另一項先決條件。你承認她應該獲得更好的對待，是你越界了。這樣的承認使你謙卑、而提升她，於是恢復兩人之間的均衡。

你的道歉也有助於重新連結你們兩人。如果你老實認罪，你不只卸下她的防衛，也引出她對你比較親切的情感。你洗淨了自己的良心，也就更能允許自己再次貼近她。

如《愛他，也要愛自己》的作者，知名兩性心理專家貝芙莉・英格爾（Beverly Engel）所指出的：「知道我們錯待了別人，可能導致我們疏遠對方，然而一旦我們道歉，我們感覺到不必設防與親密的自由。」

如何做到好的道歉？要做到好的道歉，我建議下列七條方針：

方針一：為你造成的傷害負起責任

在每一樁傷害背後都有一名受傷的人。如果你的道歉要有力量，你必須承認自己的角色：「我是肇事者，我對你做了這件事。」如同《原諒無可原諒之人》（Forgiving the Unforgivable）的作者畢芙莉・傅拉尼根（Beverly Flanigan）在書中所寫：「有人錯了，這個人必須被指認出來，然後這個人才可以獲得原諒。」

為了追悼一千六百名猶太人於二戰期間在波蘭遭到屠殺而設立了一座紀念碑，揭幕的碑文上寫著：「為了紀念一九四一年七月十日在耶瓦布尼及周邊地區遇害、葬生於火窟的猶太男女老少、平民百姓。」儘管波蘭總統公開以己之名，也代表那些「為此罪行良心不安的波蘭人」請求赦罪，許多猶太領袖和同情者為了碑文上沒有明白譴責當時的波蘭鎮民而氣憤。沒有地方刻著：「我們做了這件事。」

作為受傷一方療癒歷程的一部分，她需要釐清罪責的歸屬，讓身為加害者承擔過失。因此，有效的道歉不能只是模模糊糊地指涉有人不知怎地受傷了，而是要清楚地承認：「我錯待了你，為此我很抱歉。」

方針二：你的抱歉必須針對個人

最有效的道歉必須非常細膩地針對當事人。不只是承認「我做了錯事」，而是承認「我錯待你，我對你做了錯事」。要能幫助受傷一方療癒，邁向原諒的歷程，不是你在意違反了你自己的行為準則，而是你在意侵犯了她。

當珍妮發現丈夫與自己未婚的繼妹愛倫上床時，珍妮找她對質。「我每天都耿耿於懷。」愛倫承認，「我不喜歡，這不符合我對自己的期待，但是我必須面對我做的事。」珍妮聽到了愛倫的懺悔，不過還是很氣惱、不舒服。