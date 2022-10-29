《教我如何原諒你》：道歉不只是簡單一句「對不起」，七大方針教你做到「好的道歉」
我們想讓你知道的是
道歉不只是簡單的一句「對不起」，不過這是好的起頭。道歉也表明你為自己的行為負起責任，非常關心你造成的傷痛，而且不打算重蹈覆轍。我喜歡這樣想，或者大概是我希望別人這樣想。如何做到好的道歉？要做到好的道歉，我建議下列七條方針。
文：珍妮絲・亞伯拉罕・史普林（Janis Abrahms Spring）、麥可・史普林（Michael Spring）
關鍵任務三：真心誠意、不辯駁、負起責任地道歉
道歉不只是簡單的一句「對不起」，不過這是好的起頭。道歉也表明你為自己的行為負起責任，非常關心你造成的傷痛，而且不打算重蹈覆轍。
我喜歡這樣想，或者大概是我希望別人這樣想，我需要請求別人原諒的時候不太多。打開天窗說亮話吧，以下就是其中一次經歷。在口頭攻擊我先生後，我把他視為問題，然後努力控制自己不恰當的憤怒，以及我獨自創造出來的混亂而苦苦掙扎。
母親過世後，我讓父親從佛羅里達搬到康乃狄克，這樣他就可以住得離其他家人近一點。這是耗費心力的工程，充滿上百萬個細節——尋找適合獨立生活的機構、轉移醫療紀錄、處理他原來住的公寓、裝修他的新家。等到我帶著他飛回康乃狄克，我已經完全透支了。
我先生麥可到機場來接我們，然後送我們到爸爸的新家。終於，一切似乎就緒。但是就在我們道晚安之前，麥可拔開一瓶紅酒的軟木塞，想要敬酒以示歡迎，結果把酒灑在我放在廚房料理檯上的一切東西————提醒服藥的表格、新的食物和乾淨的廚具。
老實說，我反應過度，毫不留情地破口大罵：「你怎麼會這麼笨？很明顯就是會灑得到處都是啊！」而且不停罵著。這絕非我最優雅的時刻。爸爸和麥可瞪著我不發一語，他們嚇到了。
我是因為搬家的壓力而崩潰嗎？我的確很焦慮，爸爸要在新的地方安居，還在失去母親的衝擊之中；整個考驗讓我累到骨子裡去了。我是因為自己的本性而崩潰嗎？我內心有根深柢固的需求，要求每件事都必須完美才行？我應該怪罪自己的童年經驗是照顧者嗎？總是承擔太多而成為太過負責的人？這重要嗎？
的確重要。雖然我很想要為自己找藉口，為我的反應責怪麥可，但我知道這是怯懦和錯誤的行為。我終於鼓起足夠的內在力量，走向這兩位我生命中非常重要的人。「我想為自己的行為道歉。」我怯怯地說，「我知道，麥可，你只是努力想幫忙，表現得貼心。我的行為太惡劣了，我感到很羞愧。對不起。」
為了避免這番告白聽起來太成熟、理性而且一氣呵成，我得坦白招認說出這些話對我有多麼困難。當然，我凶神惡煞般的行為抵觸了我對於自己的「官方說法」。
我應該是敏銳的心理學家和原諒專家，不過我心知肚明，如果我魯莽犯下大錯，卻讓自己逃脫責任，我就不配領受原諒——無論是被我傷害的人或是自己的原諒。
為什麼道歉這麼重要？
當你沒能道歉時，你多半會跟我有相同的感受——糟透了。當你錯待別人時，你通常會知道，而且得心懷這樣的意識過日子。如果你試圖淡化或置之不理，你就封閉在自己的罪疚裡。道歉，你才能開始改造自己，拾回你的自我敬重，修補內在的撕裂。重新整合得以發生，你知道自己做錯了，你知道自己可以做得更好。
你的道歉傳達出你尊重受到你傷害的人——這是原諒的另一項先決條件。你承認她應該獲得更好的對待，是你越界了。這樣的承認使你謙卑、而提升她，於是恢復兩人之間的均衡。
你的道歉也有助於重新連結你們兩人。如果你老實認罪，你不只卸下她的防衛，也引出她對你比較親切的情感。你洗淨了自己的良心，也就更能允許自己再次貼近她。
如《愛他，也要愛自己》的作者，知名兩性心理專家貝芙莉・英格爾（Beverly Engel）所指出的：「知道我們錯待了別人，可能導致我們疏遠對方，然而一旦我們道歉，我們感覺到不必設防與親密的自由。」
如何做到好的道歉？要做到好的道歉，我建議下列七條方針：
- 方針一：為你造成的傷害負起責任
在每一樁傷害背後都有一名受傷的人。如果你的道歉要有力量，你必須承認自己的角色：「我是肇事者，我對你做了這件事。」如同《原諒無可原諒之人》（Forgiving the Unforgivable）的作者畢芙莉・傅拉尼根（Beverly Flanigan）在書中所寫：「有人錯了，這個人必須被指認出來，然後這個人才可以獲得原諒。」
為了追悼一千六百名猶太人於二戰期間在波蘭遭到屠殺而設立了一座紀念碑，揭幕的碑文上寫著：「為了紀念一九四一年七月十日在耶瓦布尼及周邊地區遇害、葬生於火窟的猶太男女老少、平民百姓。」儘管波蘭總統公開以己之名，也代表那些「為此罪行良心不安的波蘭人」請求赦罪，許多猶太領袖和同情者為了碑文上沒有明白譴責當時的波蘭鎮民而氣憤。沒有地方刻著：「我們做了這件事。」
作為受傷一方療癒歷程的一部分，她需要釐清罪責的歸屬，讓身為加害者承擔過失。因此，有效的道歉不能只是模模糊糊地指涉有人不知怎地受傷了，而是要清楚地承認：「我錯待了你，為此我很抱歉。」
- 方針二：你的抱歉必須針對個人
最有效的道歉必須非常細膩地針對當事人。不只是承認「我做了錯事」，而是承認「我錯待你，我對你做了錯事」。要能幫助受傷一方療癒，邁向原諒的歷程，不是你在意違反了你自己的行為準則，而是你在意侵犯了她。
當珍妮發現丈夫與自己未婚的繼妹愛倫上床時，珍妮找她對質。「我每天都耿耿於懷。」愛倫承認，「我不喜歡，這不符合我對自己的期待，但是我必須面對我做的事。」珍妮聽到了愛倫的懺悔，不過還是很氣惱、不舒服。
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Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
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Google Cloud Next 2022年度全球大會已於10月11至13日於美國登場，並於三天活動期間，一口氣推出超過125場線上及線下會議活動，橫跨建構、分析、設計、現代化、維運、安全性、協同合作及創新等八大領域，吸引各界人士共襄盛舉。Google Cloud於大會期間宣布達成重要里程碑，包括提供最開放且可擴充的強大資料雲端，以及強大且最先進的Google AI應用技術等。而Google Cloud台灣為響應全球年度盛會，將於今年11月16日至12月15日，舉辦Google Cloud Next Recap：Taiwan在地月系列活動，結合多管道模式，量身打造台灣專屬線上活動與台北實體活動，睽違3年後，再度以實體活動與大家相見。不論您是雲端初心者，抑或是進階技術專家，皆可找到適合自己的內容，與Google Cloud一同探索雲端科技尖端趨勢，探尋專屬於您的最佳技術轉型路徑與解決方法，並跟大家一起築夢雲端，迎向未來。
「數位優先」時代來臨，下一步將走向何方？成功關鍵在於永續
數位轉型的下一步將走向何方？Google Cloud於今年的Next 2022大會上分享了對未來雲端運算的願景，並發表全新產品，以協助跨機構的使用者，包含資料決策者、開發人員和建構人員、IT團隊、資安專家和所有員工等，實現真實、有影響力且具備永續發展的轉型。今年Cloud Next活動恰逢雲端產業發展的一個重要時刻，在這個雲端運算時代，數位轉型勢在必行。資料和AI正在改變人們周圍的一切，開放、互聯的生態系統對我們所做的一切都至關重要。
Google Cloud Next 2022大會期間所分享的創新產品橫跨四個不同的關鍵領域：資料雲端、開放式基礎架構、雲端協作和值得信賴的雲端。Google Cloud提供最開放、可擴展且強大的資料雲端，確保客戶可以利用各種來源的資料，並適用於任何存儲格式和分析方式，同時涵蓋所有客戶選用的雲端供應商和平台；為了協助IT人員為轉型打下最佳基礎，Google Cloud宣布了一系列基礎架構和遷移更新，讓客戶無論處於導入過程中的任何階段，都能用比以往更輕鬆的方式在雲端環境中運作。隨著更多公司開始採取混合辦公模式，不少組織正臨兩大挑戰：克服在辦公室工作與遠端工作的同事之間的差距，使得完成工作變得更加困難；同時，組織要在任何位置和裝置上，確保人員和資料的安全。為了協助客戶因應混合辦公的獨特挑戰，Google Cloud亦正建構最開放、可擴充且可靠的雲端產品，以協助全球企業因應最緊迫的安全性挑戰——從混合辦公到終端安全再到資料落地。
若想幫助客戶真正做到長期改變，關鍵在於創造一個更具永續性的未來。Google Cloud致力於透過可大幅對減少對環境影響的產品和服務，來幫助客戶做到這一點。Google Cloud在業界最乾淨的雲端環境中營運，而在Google Cloud上運作的客戶，可以立即改善他們的永續發展概況，並因應「數位優先」時代來臨所需面對的挑戰與機會。
上雲之行始於足下，「Google Cloud Next Recap: Taiwan」重磅登場
許多企業在轉型時，皆面臨眾多未知數及艱難挑戰。上雲之行看似不易，但一切始於足下。Google Cloud台灣期盼能陪伴大家穩健且迅速地踏上數位轉型的旅程。Google Cloud Next 2022台灣在地月系列活動的第一波活動「Google Cloud Next Recap: Taiwan」將於11月16日登場。因應後疫情時代新生活模式，本次將同步舉辦實體及線上活動，於當天推出4場專家主題演講、5場雲端技術亮點彙整、22場線上深度專題與客戶分享活動，並推出原廠技術專家交流及Google Cloud合作夥伴解決方案等多元活動。除了現場交流機會，大會亦提供活動早鳥報到禮、攤位集點禮、大會問卷抽獎禮、線上場問卷禮等眾多獎項，期盼各界人士熱情響應。
緊接著是11月24日至12月15日的Google Cloud Developer Enablement Series開發人員線上培訓課程，連續4週於每週四舉辦，將由Google Cloud官方授權培訓講師帶領大家瞭解網路與資訊安全、大數據與機器學習、Google Kubernetes Engine（GKE）及應用程式開發等四大主題。無論您遇到何種挑戰，這些位於轉型、創新和探索旅程最前線的領導者，皆可協助您解決問題。
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