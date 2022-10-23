「他們不在乎人的死活」，烏克蘭亞速軍團獲釋戰士，講述被俄國關押的非人道待遇
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那些被送往其他地點的人所受到的待遇「非常、非常糟糕」，而且情況「一周比一周更糟糕」。7月份，奧列尼夫卡監獄發生爆炸，造成數十名烏克蘭囚犯死亡。俄國說該地點受到烏克蘭的襲擊，但烏克蘭政府指責俄羅斯試圖銷贓滅據，以掩蓋酷刑和殺戮。
文：BBC記者雨果・巴切加（Hugo Bachega）
一名獲釋戰士告訴BBC，烏克蘭港口城市馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的抵抗官兵在經歷數周圍城不得不投降後，遭到俄羅斯方面非人道的關押和待遇。
伊利亞・薩莫伊連科中尉（Lt Illia Samoilenko）告訴BBC， 他在俄羅斯被單獨監禁了120天，並擔心自己可能永遠也無法回到烏克蘭。
他說，俄羅斯部隊在他被捕後沒收了他的假肢。
這名亞速軍團的戰士在上個月的一次戰俘交換中獲釋。
28歲的薩莫伊連科中尉2018年在執行烏克蘭軍隊與俄羅斯支持的分離主義分子在東部頓巴斯作戰的一次任務中，由於彈藥在手中爆炸而失去右眼和左臂。
回到烏克蘭後，他給自己買的第一樣東西就是一包香菸。他說，（這讓自己）「感覺還活著」。
薩莫伊連科說，「很高興看到一直等待我的人，看到他們臉上喜悅的淚水和他們的笑容。」
上個月，俄烏之間曾有一次令人吃驚、且重要的戰俘交換，這是自該批戰俘獲釋以來首次有亞速鋼廠戰士接受國際媒體的採訪。
他聲稱，他一些被單獨關押的戰友還受到了酷刑折磨，（俄國人）拒絶為他們提供足夠的醫療救治和食品。
薩莫伊連科中尉在基輔對我表示，「一些顯然的事情」發生了。在獲釋後，薩莫伊連科正在基輔養傷。 他說，「顯然，人們在被俘後受到了俄國人的酷刑折磨。」
俄羅斯則否認折磨或虐待戰俘，但烏克蘭官員表示，這些戰士在被俄國關押期間受到虐待。
薩莫伊連科中尉是當時被圍困在亞速鋼廠地下隧道和掩體中數百名戰士當中的一員，他們受到俄國軍隊連日的無情轟炸。他們拒絶投降，直到接到烏克蘭高層軍方指揮官的命令，結束馬里烏波爾港口市的戰鬥為止。這是這場戰爭迄今為止最慘烈和最具毀壞性的戰鬥。
這些戰士們離開時只帶著為數不多的幾件個人物品，他們看上去筋疲力盡，身上有明顯的傷口。一些人拄著拐杖行走。他們被大巴送到俄羅斯控制的領土。
薩莫伊連科中尉說，他們先被帶到奧列尼夫卡，這是一座由俄羅斯支持的分離分子控制的頓內次克地區的一個監獄。
數天後，他和其他人，主要是亞速領導人被轉移到俄羅斯的一個秘密地點。他回憶說，他被獨自關在一間牢房中，他每天做俯臥撐和仰臥起坐，並通過心算日期來記錄時間。
但他說，「我並沒有受到肉體折磨。因此，同其他地方的一些人所經歷的折磨相比相去甚遠。」
他指稱說，那些被送往其他地點的人所受到的待遇「非常、非常糟糕」，而且情況「一周比一周更糟糕」。
一些在上個月獲釋的人告訴他，他們僅得到有限的一點水，有些人已經出現營養不良。
7月份，奧列尼夫卡發生爆炸，造成數十名烏克蘭囚犯死亡。俄國說該地點受到烏克蘭的襲擊，但烏克蘭政府稱這一指控太具諷刺意義，他們指責俄羅斯試圖銷贓滅據，以掩蓋酷刑和殺戮。
薩莫伊連科中尉說，俄羅斯無視戰爭規則。他說，「他們不在乎《日內瓦公約》。他們不在乎人的死活。」 但他表示他還不能分享更多細節。
他還說，「俄國人也在觀看這些採訪。當他們看到我們開心的面孔時，他們會變得更生氣。」
5月份在亞速鋼鐵廠投降的幾天前，薩莫伊連科中尉曾主持召開一次新聞發布會，並從地下掩體中做現場直播。在接近2個小時的直播中，他描述了受傷戰士的絶望處境，並表示他和所有其他戰友已經把自己當「死人」看待。
在俄羅斯，薩莫伊連科中尉所屬的亞速軍團受到許多俄國人的詆譭，因為它最初是與極右翼有聯繫的民兵組織。俄羅斯的宣傳攻勢也以它為例，為普亭總統對烏克蘭發動的「去納粹化」行動辯護，雖然這一指稱毫無依據。
在他們被捕後，一些俄國人為對亞速軍團鬥士的嚴判做辯護；另外一些人則呼籲處決他們。
但在烏克蘭他們成為抵抗俄國入侵的象徵，並被彰顯在標語牌上來慶祝。
薩莫伊連科中尉告訴我，「我不認為自己是英雄。」
他們的獲釋，（共有215名烏克蘭戰俘與55名俄羅斯人交換）被看作是烏克蘭總統澤倫斯基的一個勝利，也受到了舉國歡慶。這一交換發生時正值俄國在戰場上遭遇令人尷尬的挫敗之際，至於交易是如何達成的仍是一個迷。
但薩莫伊連科中尉說，他們對獲釋的感受是苦樂參半，因為還有許多「同志和戰友仍被關押。」而且，「俄羅斯人仍在折磨他們，並把他們關押在非人道的處境中。」
回到故鄉基輔後，薩莫伊連科中尉與家人住在一起。他目前正在等待新的假肢，並接受心理治療。他說，因為不久「我們必須要重返戰場」。
註：阿納斯塔西婭・列夫琴科（Anastasia Levchenko）對此文有補充報導
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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