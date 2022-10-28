慶祝人類突破音障75周年：美國新銳機種齊聚愛德華茲空軍基地，追求飛得更快更遠
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1947年10月14日，美國空軍試飛員葉格（Charles E. Yeager）上尉駕駛貝爾（Bell）公司研發的X-1試驗機突破音障，成為歷史上飛到一馬赫的第一人。當時距離美國空軍1947年9月18日成立還不到一個月，稱得上是給這個全新軍種最好的生日禮物。
今年對航空迷而言最轟動的一件大事，就是南加州愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）在關上基地大門13年後，首度舉行營區開放活動。凡是對愛德華茲空軍基地有瞭解的人，都知道這座基地是美國空軍測試中心（US Air Force Test Center）的所在地。打從二戰末期以來，所有美國空軍、海軍以及陸戰隊的機種都必須在此完成測試，才能入列服役。
所以不需要等基地開放，愛德華茲空軍基地周邊平常就有航空迷聚集，期望拍到一些在別的地方拍不到的測試機種。今天我們所知道的所有機種，包括F-15、F-16、F／A-18、F-22以及F-35無一不是在此完成測試。其實本來愛德華茲空軍基地在2019年就做出了要在2020年10月對外開放的決定，不過硬是被疫情拖到今年才正式對外開放。
1947年10月14日，美國空軍試飛員葉格（Charles E. Yeager）上尉在當時還叫穆拉克空軍基地（Muroc Air Force Base）的愛德華茲空軍基地駕駛貝爾（Bell）公司研發的X-1試驗機突破音障，成為歷史上飛到一馬赫的第一人。當時距離美國空軍1947年9月18日脫離陸軍獨立還不到一個月，稱得上是給這個全新軍種最好的生日禮物。
其實突破音障的任務，是葉格上尉從另外一位飛行員愛德華茲（Glen Edwards）上尉手中搶下來的，愛德華茲上尉二戰期間在北非與義大利戰場上駕駛A-20轟炸機，不像駕駛P-51的葉格上尉那般帥氣，卻仍是一位優秀的試飛員。他不幸在1948年6月5日參與測試諾斯洛普（Northrop）YB-49飛翼機時遭遇意外亡故，於是穆拉克空軍基地被改名為愛德華茲空軍基地來紀念他。
2006年10月，是筆者最後一次也是至今唯一一次參加愛德華茲空軍基地的營區開放活動，活動的開場就是以F-16戰鬥機衝場來紀念葉格突破音障59周年。葉格將軍本人已於2020年12月7日去世，但過去每年的基地開放活動他都會到場。今年他雖無法出席，但負責愛德華茲空軍基地測試業務的第412測試聯隊仍以紀念葉格突破音障75周年的名義為活動主軸。
讓人類飛得更快更遠
由於10月14日是周五的原因，所以今年的愛德華茲空軍基地開放選在10月15日與16日，人在台灣的筆者雖無緣前往，但還是可以透過愛德華茲空軍基地官方臉書頁的直播，還有在美國的航空迷朋友幫助下共襄盛舉。論數量與規模，愛德華茲空軍基地的開放都不算大，但展示出來的飛機卻絕對都是精銳盡出。
比如美國空軍的F-35A、陸戰隊的F-35B與海軍的F-35C等三款F-35在今年的營區開放活動中全員到齊。其他在現場做靜態展示的飛機，有美國空軍的F-16與F-22兩款主力戰機、B-1B轟炸機、MQ-4全球鷹無人機、KC-135R與KC-46空中加油機、美國海軍的F／A-18F以及澳洲皇家空軍的KC-30空中加油運輸機。
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Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
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