除了開花時會產生難聞的氣味，選擇「黑板樹」做為行道樹還有這些壞處

文：王升陽（中興大學森林學系終身特聘教授兼循環經濟研究學院院長）

Take Home Message 由於生長快速、容易種植、不需特別照顧、樹形筆直等優點，因此黑板樹常被選擇做為行道樹、校園、公園的樹種。

黑板樹秋末冬初盛開的花含有大量的芳樟醇、α-松油醇、乙酸2-苯乙酯、萜品烯-4-醇等濃烈的揮發性成分。

由於黑板樹屬於淺根性的樹，板型樹根也會破壞人行道、排水溝等設施，木材較脆容易因風災而吹斷，因此建議可選擇當地原生種作為行道樹。

「入夜四處飄怪味 居民怕爆！高雄環保局現勘 元凶竟是它...」 「走在路上聞到工廠廢氣？『兇手』可能是開花行道樹」

不知道讀者是否曾在網路新聞上看過這些標題？每年11～12月是台灣路邊常見行道樹「黑板樹」（Alstonia scholaris）的開花季節，這時期會有一股濃烈的味道，常引起用路人不適，甚至還被誤認為是工廠排放的廢氣、豬屎味等。不過，這些味道究竟是黑板樹花中的哪種化學物質造成的？黑板樹是一款適合作為行道樹的樹種嗎？

散發濃烈氣味的黑板樹

黑板樹生長快速，在3年內能長9公尺。再加上容易種植、不須特別照顧、樹形筆直等優點，所以有一陣子常被選擇做為行道樹、校園、公園的樹種。黑板樹在原產地印度的名字叫做「Saptaparni」，這個字是由兩個梵文詞組成，分別是「sapta」（七）和「parni」（葉子），這是因為黑板樹的葉子大多以7片一組的形式附著在莖上，因此得名。

黑板樹在花期釋放出的濃郁氣味雖然相當具有特色，但對大多數人來說相當困擾。因此在印度，黑板樹又被認為是魔鬼的居所，也被稱做「魔鬼樹」（devil tree），這可能是由於黑板樹會散發出令人「陶醉」的氣味，而這種氣味又在晚上特別地濃烈。

所以這濃烈的氣味究竟來自於什麼物質？在樹木周而復始的生命週期裡，除了具有調節環境、降低溫室效應的功用外，更會製造出對人類生活有莫大助益的產物，例如林木為維持生命所需的能量而進行光合作用（一次代謝作用）所產生的氧氣，以及在二次代謝中製造出的許多產物。

樹木的二次代謝物中，具有揮發性成分的物質主要有萜類（terpenoids）、酚類（phenolics）、烷類（alkanes）。而這些化合物裡有許多我們所熟悉的芬多精組成成分，除了具有殺菌、殺蟲等生物活性，還有鎮靜、消炎、提神等效果。另外，對於植物而言這些揮發性成分更具有「招蜂引蝶」的重要任務，能夠藉由特殊的味道來吸引昆蟲幫忙植物授 粉、繁衍後代。

但是，如果植物釋放出來的氣味太特殊或太濃，就有可能造成民眾困擾。以黑板樹而言，它在秋末冬初盛開的花含有大量的芳樟醇（linalool）、α-松油醇（α-terpineol）、乙酸 2-苯乙酯（styralyl acetate）、萜品烯- 4-醇（terpinen-4-ol），還有能分別形成呋喃環（furan）和吡喃環（pyran）的順式和反式芳樟醇氧化物（cis-/trans-linalool oxide）。上述化學物質的揮發性成分有90％為含氧化合物，也因此容易散發出濃郁的氣味。

其實這些成分在低濃度的時候能令人有愉悅的感覺，但是在高濃度時卻會讓人聞起來不舒服。就如同在中部地區的校園或路邊所種植的掌葉蘋婆（Sterculia foetida）一樣，雖有美麗的花朵，但它的氣味正如它的屬名「Sterculia」在拉丁文為「糞便」，而種名「foetida」則是「臭」的意思，這樣讀者們應該可以想像它是什麼味道了吧？

筆者過去曾研究過掌葉蘋婆花的揮發性成分，含量最高的是苯乙烯（styrene）。而苯乙烯在低濃度下帶有甜味，其實並不難聞；但在高濃度時味道就讓人受不了，且聞多了還會影響神經系統。另外還有一種比較特殊的主要成分是3-甲基吲哚（3-methylindole），又叫做糞臭素 （skatole，希臘文意思是動物的糞便），這樣讀者就明白為何它會有難聞的氣味了吧？

在自然界中，3-甲基吲哚是色 胺酸（tryptophan）在消化系統中的產物，存在於哺乳動物的糞便、甜菜、 煤焦油中，具有強烈的糞便氣味。在低濃度的情況下，3-甲基吲哚具有花香味，存在於許多花朵與精油中，如橙花、茉莉、印度棗，因此被用於香水中的香精、定香劑，以及食物香料等。 透過這個例子，讀者應該可以了解味道並不是愈濃就愈香喔！

黑板樹的利與弊

板樹的正式學名是1811年由英國植物學家布朗（Robert Brown）所命名，屬名「Alstonia」是為了紀念英國愛丁堡大學（The University of Edinburgh）的植物學家阿爾斯頓（Charles Alston）；而種名「scholaris」則是因為這種樹的木材在當時被用於製作學生的黑板。

但也有印度的學者提到 「scholaris」一詞其實是在描述學者們坐在這些樹下，樹花的芬芳如何幫助他們集中注意力並獲得新的想法。不過，大部分研究者還是認為黑板樹的種名與它是製作黑板的材料有關。

黑板樹的樹皮又被稱為「dita bark」，在傳統醫學中可以用於治療痢疾和發燒。而在印度的阿育吠陀 （Ayurveda）傳統醫學中，這種苦澀的草藥可用於治療皮膚病、瘧疾熱、蕁麻疹、慢性痢疾、腹瀉、蛇咬傷，以及用於帕奇卡瑪（Panchakarma）排毒療法的上層淨化過程。

若從種植的角度來看，黑板樹是一種理想的遮蔭，更是易於種植的樹木，且由於樹木能夠吸收噪音源，因此也有助於控制城市環境中的噪音汙染。雖然黑板樹有以上的優點與用途，但在都市種植黑板樹其實有許多壞處，台灣在經過 30～40年推廣於都市種植黑板樹之後，也逐漸能體會出為何這個樹種不應在都市種植。