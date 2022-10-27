《製造非洲白種人》導讀：阿爾比諾人？追尋神祕的非洲內陸白人族
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本書是這段人種溯源的傳記，是許多探險家與科學家共同寫下的作品。這段歷史不但左右了非洲大陸的命運，甚至影響世界各地少數民族的認同與定位。從殖民時代到二十世紀民族主義興起，本書帶人重新反思種族、民族究竟是什麼？
文：楊彥彬（國立臺灣師範大學歷史學系副教授）
【深入閱讀】追尋神祕的非洲內陸白人族
在西方，非洲內陸存在白人族的傳說由來已久，可以上溯到古代時期。希臘天文學家托勒密（Claudius Ptolemy，九○至一六八年）在其繪製的世界地圖中，把「白色的衣索比亞人」放在非洲內陸，但是他並沒有針對這個白色族群的體質特徵多做描述。
據筆者所知，第一位具體描述非洲內陸這個神祕人種的人士可能是老普林尼（Pliny the Elder，二三至七九年）。在其博物學著作《自然研究》中，這位古羅馬學者曾經提到非洲內陸往南的方向，經過一個沙漠的中介地帶之後，住著一些「白色的衣索比亞人」，他們挖洞穴為居所，體毛濃密，牙齒尖銳，沒有語言，以刺耳的、類似口哨的聲音來溝通；這些穴居人有海藍色的眼睛，且從小就有白頭髮，夜間視力好。根據現代的醫學知識，我們應該可以判斷老普林尼筆下的「白色的衣索比亞人」有一部分意象衍生自白化症患者（albinos）的病徵。
此外，東羅馬帝國史家波寇披厄斯（Procopius，約五○○至五五○年）在其《戰爭史》敘述羅馬人與汪達爾人作戰的篇章中，提到他曾經與統治過北非大片土地的奧賀塔伊阿斯（Ortaïas）見面，並且轉述後者的談話：
在他所統治的地區之外，就是無人居住的、延伸極廣的大片沙漠地區，在這片廣大無人煙的區域之外，有人住在那裡，這些人不像摩爾人是黑膚色的，而是身體非常白、金色頭髮。
雖然我們無法單憑上述的爆料就確定真的有白人族生存於非洲內陸，但是我們至少可以從古代時期這些零散的記載知道一件事：有些古代學者相信非洲內陸人跡罕至的地區，有一群夜間視力優於白晝、金髮且膚色非常白的人居住其中，而且這群金髮白人之所以引起注意，主要是他們的膚色與當地常見的黑人相差太大。
十六世紀以降，歐洲人為了與東印度群島、爪哇等地進行貿易與傳教，陸續在非洲沿岸建立據點。這些遠離家鄉的西方旅遊者回到各自的國家之後，往往將其海外的奇聞冒險告訴他人，引發大眾好奇，進而口述筆錄成文。而一些學者亦開始將單篇旅遊文獻輯錄成遊記集，以便大眾閱覽。在眾多奇聞中，「深膚色的人種生出白色小孩」的奇特現象引起許多西方學者的注意。
十七世紀初，英格蘭人巴泰爾（Andrew Battell，活躍於一五八九至一六一四年）在其歷險記中提到：剛果的黑人有時生出白色的小孩，當他們長大成人之後，經常成為當地君王的巫師。
一六六六年，荷蘭學者佛斯厄斯（Isaac Vossius，一六一八至一六八九年）出版《論尼羅河發源地》，特地以一整章的篇幅討論「白色的衣索比亞人」。他指出：不只在剛果，連尼羅河起源地往南的幾內亞內陸也經常會見到這群「白色的衣索比亞人」或「白色的摩爾人」，而荷蘭人與葡萄牙人卻稱呼這些白人為「阿爾比諾人」（Albinos）；雖然他們膚色為白，但是父母親都是黑人；當地黑人不敢靠近這些白人，因為前者認為後者的身體，甚至呼吸排出的空氣都具有傳染性。
據此，佛斯厄斯推測這些「白色的衣索比亞人」其實是痲瘋病患。然而，「白色的衣索比亞人」的膚色來自痲瘋病的看法並不能說服日耳曼學者魯道夫（Hiob Ludolf，一六二四至一七○四年）。一六八二年，在他的《新衣索比亞史》中，這位通曉衣索比亞語的著名學者提出質疑：如果這些白人是具有傳染力的痲瘋病患，非洲的一些君王不可能將之視為奇珍而長期收留於宮廷。
假如痲瘋病不是造成「白色的衣索比亞人」膚色為白的原因，那麼這些奇特白人的膚色到底是如何形成的？雖然佛斯厄斯以及魯道夫之間的爭辯沒有結論，但是我們至少看到：尼羅河發源地、衣索比亞與白人族所在地等議題彼此密切相關。英格蘭教士湯瑪斯・蕭（Thomas Shaw，一六九四至一七五一年）任職於北非期間，曾經廣泛遊歷當地，並在一七三八年出版其旅遊經歷。在其遊記中，蕭敘述他在「阿爾吉爾王國」境內的山上發現大量的古代遺跡，而且山上居民膚色竟然與附近其他住民有相當大的差異：
他們的膚色絕不是黑色而是白色與紅色；而且他們的頭髮是深黃色，不是其他卡比爾人（Kabyles）的黑色。雖然他們是回教徒，且口操卡比爾人的語言，但是上述的特徵使我們推論：這些人如果不是波寇披厄斯所提到的族群（theTribe），至少是汪達爾人的某些殘餘。這些人雖然在當時被逐出他們的堡壘，且四散於非洲家庭中，之後他們很可能找到一些機會聚集而形成聚落，而且重新復原。
或許是因為這個黃髮、淺膚色族群居住於北非山區，這位英格蘭旅遊者採取比較審慎的態度，不敢遽然將之與波寇披厄斯著作中描繪的內陸白人族畫上等號，轉而設想這群高山白人可能是古代汪達爾人殘留於當地的後裔。蕭的看法日後被英國史家吉朋（Edward Gibbon，一七三七至一七九四年）採用，寫進《羅馬帝國衰亡史》有關羅馬帝國皇帝查士丁尼征伐北非汪達爾人的篇章之中。
一七六八年，蘇格蘭探險家布魯斯（James Bruce，一七三○至一七九四年）開始進行北非以及衣索比亞的探險，目的在於尋找尼羅河源頭。雖然他的探險完成於一七七三年，但是旅遊的經歷卻等到一七九○年才出版。在其《發現尼羅河源頭之旅》中，布魯斯提到非洲赤道地區的住民是白人：
北緯十三與十四度，有一些黑人民族，但在這些民族的南方，於緯度十度之處，幾乎在赤道的正下方，所有的居民都是白人。
除了加上較為現代的緯度座標之外，布魯斯這段簡短的敘述與波寇披厄斯的記載實在高度類似。雖然布魯斯筆下的赤道白人帶有抄襲嫌疑，但是他的非洲探險經歷卻促成了一七八八年，「促進非洲內陸探險協會」（Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa）在倫敦成立。
這個由英格蘭博物學者班克斯（Joseph Banks，一七四五至一八二○年）倡議成立的協會，其目的在於提升當時學界對於非洲內陸的認識，尤其致力於西非探險，企圖尋找尼日河的河道及其起源地。在其成員資助之下，該協會陸續派出多位探險家到非洲探勘，並出版這些探險者的日記或報告，以對照古代地理著作中的紀錄。
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【馬力歐陪你喝一杯】結合科技的健保改革「SDK健康服務」：李伯璋署長親自說給你聽
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李伯璋被譽為「對醫界最友善的健保署長」，在任期內推動多項健保改革，讓健保資源被更妥善地運用；目前正在推進的SDK健康服務又有哪些創新服務呢？聽完節目你就知道。
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本集節目訪問到健保署署長李伯璋，從醫療體系（醫師）轉到公務單位（健保署長），在第一線的醫療照護與政策決斷之間、推廣健保快易通APP、健保各項科技改革以及未來的醫療空間改進，署長有什麼想法？
從外科醫師到健保署長：單純理念，務實行動，直面問題
（02:58）署長原本是專業的外科醫生，做器官移植已有四十幾年的經驗。談到轉任管理職的原因，一方面除了來自長官們的推薦，最主要還是因為一個單純的理念：「想改變台灣的醫療環境，讓台灣民眾與醫療人員都能得到最好的健康照顧。」
李伯璋署長也提到，過去身為外科醫師的經驗，讓他能用公衛的角度看醫療生態體系，與同仁一起努力。健保署近期推出了書籍《走向雲端 病醫雙贏 健保改革日記3.0》，內容就是由同仁們根據管理思維合力撰寫完成，也是希望透過這個方式，讓人感受到每個政策都具備同理心，讓管理能回歸到互相的尊重與信任。
（07:19）「醫療人員其實是非常有理念的，他們需要長時間耐心照顧病人，是很不容易的一份工作。」署長在當醫生時知道醫療人員的辛苦，所以轉換管理職身份後，時常鼓勵同仁政策的同理心，務必尊重每個職位的不同思維與專業、制定合理化的規定，因為健保署是一個平台，讓大家好做事的平台。
把錢花在刀口上：讓需要的人獲得照顧
（14:30）馬力歐接著代聽眾發問，如果遇到資源分配與理想有差距時，署長會怎麼處理這樣的衝突呢？署長回答，健保是有總額的，也就是國家一年安排多少預算照顧健保體系，署長表示「我無法決定開源，但我可以節流，把錢花在刀口上」。
身為署長，即是要考量如何將健保資源做最好的利用，才會有「使用者付費：部分負擔調整」的政策。我們能把不必要的藥品與檢查省下來，再將多出來的資源重新分配，提供給更多有需要的病人。
科技與健保的結合：分級醫療、健保快易通APP
（20:00）隨著技術發達，科技的運用變得越來越重要。要怎麼樣結合科技讓健保變得更好，在這六年的發展過程裡變得尤為重要。過去大家都會「直接衝」，不論大病小病，都直接奔向大醫院。為了讓基礎醫療體系也能發揮效用，首要解決「資訊流通」的問題，並推動「分級醫療」制度。署長表示，「診所的醫師專業能力都沒有問題，唯一只差在診所沒有大醫院的設備。」
為了讓病人檢查的各項資訊在基層診所也能看得到，由健保署推動資訊同步化的網路建置，讓診所醫師也能查到病人所有的檢查結果，不只病人安心，更為分級醫療打下基礎。這個措施也在疫情期間發揮極大作用，當醫師能看到病人的病史與旅遊史，就能做更準確的判斷。
（24:10）疫情帶來的變化也加速了健保快易通APP的使用，下載數從最一開始的23萬突破至1000萬人。署長直言，與五大電信公司合作後，讓手機認證更加快速方便。健保快易通不僅能查閱過去三年就醫的資料，下載健康存摺的功能也能幫助了解家中長輩的病症、照顧健康。
SDK健康服務的概念：讓健康存摺的資料運用最大化
（26:59）健康存摺是醫療院所上傳給健保署，健保署再將資料回歸於民眾。署長表示，「台灣有許多關於醫療的新興科技，當生技公司取得民眾的同意獲取資料，便能進一步提供相關服務給民眾。」
藉由健康存摺SDK，產業端能夠運用資料開發更多健康照護服務，回饋到讓民眾有感的生活及健康改善，並強化慢性病危險因子的控制與管理，達到健康促進、預防疾病，減少醫療資源使用，維護健保永續經營。
在推動SDK健康服務連結時，最重要的即是個資的保護。在資料授權過程中，即使透過SDK介接第三方APP服務，民眾對於自身健康資料，依然保有高度的自主權。
（37:51）曾被譽為「對醫界最友好的署長」，在節目的最後李伯璋署長也直言：「現在是關鍵時刻，核心的理念就是要做好分級醫療。」署長相信，重點不是把壓力都放在醫院與醫療人員身上，落實分級醫療與使用者付費的部分負擔，是當前最重要的政策。在尊重醫療專業的前提下，減少不必要的醫療浪費，並將醫療資源妥善分配，才是全民之福。