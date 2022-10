《製造非洲白種人》導讀：阿爾比諾人？追尋神祕的非洲內陸白人族

文:楊彥彬(國立臺灣師範大學歷史學系副教授)

【深入閱讀】追尋神祕的非洲內陸白人族

在西方,非洲內陸存在白人族的傳說由來已久,可以上溯到古代時期。希臘天文學家托勒密(Claudius Ptolemy,九○至一六八年)在其繪製的世界地圖中,把「白色的衣索比亞人」放在非洲內陸,但是他並沒有針對這個白色族群的體質特徵多做描述。

據筆者所知,第一位具體描述非洲內陸這個神祕人種的人士可能是老普林尼(Pliny the Elder,二三至七九年)。在其博物學著作《自然研究》中,這位古羅馬學者曾經提到非洲內陸往南的方向,經過一個沙漠的中介地帶之後,住著一些「白色的衣索比亞人」,他們挖洞穴為居所,體毛濃密,牙齒尖銳,沒有語言,以刺耳的、類似口哨的聲音來溝通;這些穴居人有海藍色的眼睛,且從小就有白頭髮,夜間視力好。根據現代的醫學知識,我們應該可以判斷老普林尼筆下的「白色的衣索比亞人」有一部分意象衍生自白化症患者(albinos)的病徵。

此外,東羅馬帝國史家波寇披厄斯(Procopius,約五○○至五五○年)在其《戰爭史》敘述羅馬人與汪達爾人作戰的篇章中,提到他曾經與統治過北非大片土地的奧賀塔伊阿斯(Ortaïas)見面,並且轉述後者的談話:

在他所統治的地區之外,就是無人居住的、延伸極廣的大片沙漠地區,在這片廣大無人煙的區域之外,有人住在那裡,這些人不像摩爾人是黑膚色的,而是身體非常白、金色頭髮。

雖然我們無法單憑上述的爆料就確定真的有白人族生存於非洲內陸,但是我們至少可以從古代時期這些零散的記載知道一件事:有些古代學者相信非洲內陸人跡罕至的地區,有一群夜間視力優於白晝、金髮且膚色非常白的人居住其中,而且這群金髮白人之所以引起注意,主要是他們的膚色與當地常見的黑人相差太大。

十六世紀以降,歐洲人為了與東印度群島、爪哇等地進行貿易與傳教,陸續在非洲沿岸建立據點。這些遠離家鄉的西方旅遊者回到各自的國家之後,往往將其海外的奇聞冒險告訴他人,引發大眾好奇,進而口述筆錄成文。而一些學者亦開始將單篇旅遊文獻輯錄成遊記集,以便大眾閱覽。在眾多奇聞中,「深膚色的人種生出白色小孩」的奇特現象引起許多西方學者的注意。

十七世紀初,英格蘭人巴泰爾(Andrew Battell,活躍於一五八九至一六一四年)在其歷險記中提到:剛果的黑人有時生出白色的小孩,當他們長大成人之後,經常成為當地君王的巫師。

一六六六年,荷蘭學者佛斯厄斯(Isaac Vossius,一六一八至一六八九年)出版《論尼羅河發源地》,特地以一整章的篇幅討論「白色的衣索比亞人」。他指出:不只在剛果,連尼羅河起源地往南的幾內亞內陸也經常會見到這群「白色的衣索比亞人」或「白色的摩爾人」,而荷蘭人與葡萄牙人卻稱呼這些白人為「阿爾比諾人」(Albinos);雖然他們膚色為白,但是父母親都是黑人;當地黑人不敢靠近這些白人,因為前者認為後者的身體,甚至呼吸排出的空氣都具有傳染性。

據此,佛斯厄斯推測這些「白色的衣索比亞人」其實是痲瘋病患。然而,「白色的衣索比亞人」的膚色來自痲瘋病的看法並不能說服日耳曼學者魯道夫(Hiob Ludolf,一六二四至一七○四年)。一六八二年,在他的《新衣索比亞史》中,這位通曉衣索比亞語的著名學者提出質疑:如果這些白人是具有傳染力的痲瘋病患,非洲的一些君王不可能將之視為奇珍而長期收留於宮廷。

假如痲瘋病不是造成「白色的衣索比亞人」膚色為白的原因,那麼這些奇特白人的膚色到底是如何形成的?雖然佛斯厄斯以及魯道夫之間的爭辯沒有結論,但是我們至少看到:尼羅河發源地、衣索比亞與白人族所在地等議題彼此密切相關。英格蘭教士湯瑪斯・蕭(Thomas Shaw,一六九四至一七五一年)任職於北非期間,曾經廣泛遊歷當地,並在一七三八年出版其旅遊經歷。在其遊記中,蕭敘述他在「阿爾吉爾王國」境內的山上發現大量的古代遺跡,而且山上居民膚色竟然與附近其他住民有相當大的差異:

他們的膚色絕不是黑色而是白色與紅色;而且他們的頭髮是深黃色,不是其他卡比爾人(Kabyles)的黑色。雖然他們是回教徒,且口操卡比爾人的語言,但是上述的特徵使我們推論:這些人如果不是波寇披厄斯所提到的族群(theTribe),至少是汪達爾人的某些殘餘。這些人雖然在當時被逐出他們的堡壘,且四散於非洲家庭中,之後他們很可能找到一些機會聚集而形成聚落,而且重新復原。

或許是因為這個黃髮、淺膚色族群居住於北非山區,這位英格蘭旅遊者採取比較審慎的態度,不敢遽然將之與波寇披厄斯著作中描繪的內陸白人族畫上等號,轉而設想這群高山白人可能是古代汪達爾人殘留於當地的後裔。蕭的看法日後被英國史家吉朋(Edward Gibbon,一七三七至一七九四年)採用,寫進《羅馬帝國衰亡史》有關羅馬帝國皇帝查士丁尼征伐北非汪達爾人的篇章之中。

一七六八年,蘇格蘭探險家布魯斯(James Bruce,一七三○至一七九四年)開始進行北非以及衣索比亞的探險,目的在於尋找尼羅河源頭。雖然他的探險完成於一七七三年,但是旅遊的經歷卻等到一七九○年才出版。在其《發現尼羅河源頭之旅》中,布魯斯提到非洲赤道地區的住民是白人:

北緯十三與十四度,有一些黑人民族,但在這些民族的南方,於緯度十度之處,幾乎在赤道的正下方,所有的居民都是白人。

除了加上較為現代的緯度座標之外,布魯斯這段簡短的敘述與波寇披厄斯的記載實在高度類似。雖然布魯斯筆下的赤道白人帶有抄襲嫌疑,但是他的非洲探險經歷卻促成了一七八八年,「促進非洲內陸探險協會」(Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa)在倫敦成立。

這個由英格蘭博物學者班克斯(Joseph Banks,一七四五至一八二○年)倡議成立的協會,其目的在於提升當時學界對於非洲內陸的認識,尤其致力於西非探險,企圖尋找尼日河的河道及其起源地。在其成員資助之下,該協會陸續派出多位探險家到非洲探勘,並出版這些探險者的日記或報告,以對照古代地理著作中的紀錄。