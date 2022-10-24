「仿真樹」的樹幹是真的！？自國外輸入木製產品需檢疫，任意購買小心觸法！

仿真樹、木樁、水族沉木、木製杯墊……你知道這些東西不能隨便從國外買回臺灣嗎？為了避免光肩星天牛等國外的有害生物入侵，《植物防疫檢疫法》規定輸入木製品等植物檢疫物都需要主動申請檢疫，若是涉及違反植物防疫檢疫法規定，最高可處新臺幣15萬元罰鍰！

近2年受COVID-19疫情影響網路跨境購物增加，根據統計，110年關務署查獲快遞違規輸入之仿真樹、沉木及木頭切片等木製品計235件，111年1至8月經關務署查獲快遞違規輸入木製品案件計121件，裁處金額高達新臺幣417萬元！

大家在網路上選購相關產品時，務必多加留意出貨地點是否在國外，也要注意「仿真樹」、「木樁」等裝飾品，是否包含「原木」樹幹或裁切段，只要厚度超過6公厘而且沒有依規定經過適當加工，都必須在輸入時主動申請檢疫，並依規定繳驗輸出國政府植物檢疫機關簽發之輸出檢疫證明書，經檢疫合格後才能通關輸入。

為了保護臺灣農業生產環境的安全，避免境外的害蟲或病害夾帶入侵，請大家一起配合檢疫規定，千萬不要心存僥倖任意購買輸入國外檢疫物，以免違規受罰。

以上廣告由動植物防疫檢疫局提供