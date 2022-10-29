《我們沒有好好道別》：我坐在兒子的棺木旁，兩人之間的緊張關係已經煙消雲散

文：理查．布斯比

我接到艾琳的電話，她跟我說奧利弗情況危急，所以我趕到他的住處。他不僅喝了酒、吸了毒，身上還有兩把手槍，左右腰際各插了一把。他後面的沙發上還擺著一把令人膽顫心驚的半自動步槍。當時是早上十點半，他正在看電影《計程車司機》（Taxi Driver）。

「奧利弗，你怎麼搞的？」我問道，不確定是不是要直接問起槍的事。「現在是什麼情況？」

我早就聽說他持有槍枝，心裡升起一股恐懼。我年輕的時候也曾經對槍枝著迷，但現在它們對我來說既陌生又具有威脅性。原本我還盡可能往好的方面想，他對槍枝有濃厚興趣，可以從中得到莫大的滿足感。好幾次他對我說，槍是他生命中最有意義的東西，是真正屬於他的東西，而且能帶給他由衷的喜悅。我心想，或許這是好事。很多人把玩槍當嗜好。

但目睹公寓裡這一幕，已經超過我原先擔憂的程度。頭一次，我覺得自己認不得眼前這個人，我無法預期他會做出什麼事。情況可能會變得像《計程車司機》的劇情那樣瘋狂。

「人生實在爛透了，」他說，雙眼還是盯著螢幕。

「確實，有時候真的很爛，」我回應。

「對，老爸，人生爛透了。一切都爛透了。有時候我會忍不住想要衝進賣場，看看在被警察制伏前，我能解決掉多少人。」

我一時語塞，又驚又恐。自從他因為尿檢沒通過，又拒絕參與團體治療，因此突然被美沙冬（methadone）戒毒所除名之後，情況就日漸惡化，我已經擔心到不知道該怎麼辦才好。沒想到他竟然還因為不用再去戒毒而樂不可支。他討厭在戒毒所每天都要喝藥控制。他討厭被當成毒癮者。三個月後，經歷短期參與治療計畫又任意退出，他的狀況可說每況愈下。我原先主要是擔心他，現在驚覺他可能會嚴重危害到他人安全。

情況越來越糟糕。聽到公寓外面的走廊上有人發出沙沙的腳步聲，他便拿起其中一把手槍，往門的方向比劃，甚至作勢要扣扳機。

「奧利弗！你在做什麼？」我盡可能控制自己的聲音。「喂，把那個東西放下來。別亂來，這樣會有人受傷。」他把槍再插回腰際，一付無所謂的模樣，繼續看著電視，好像什麼事都沒發生過。

結果外面那個人是安娜。她走進來，一臉稀鬆平常，像是老早就看慣這種景象，還數落他整個早上都癱在沙發上，而他似乎也心平氣和接受。事實上，他們對彼此都頗為溫柔。我不禁懷疑，他拿槍枝胡鬧是故意要刺激我、惹毛我。安娜說他們兩人要談談，很感謝我過來，但建議我還是先回去。雖然這樣留下他們兩人實在讓我不安，但我認為這時候我最好還是不要插手。

我離開時思緒混亂，隱約覺得不太對勁。後來我打電話給律師和警察局，詢問是不是能針對槍枝做什麼處置。我擔心安娜期跟著這麼亂來的奧利弗過慣了，可能察覺不出問題的嚴重性。是不是能先沒收槍枝，至少等到他狀況穩定以後再說？

他們表示沒辦法做什麼處置，因為奧利弗在法律上已經成年，具備依法持槍的資格，這種權利通常不會輕易被撤銷。就算我們能找到精神科醫師提出證明，頂多只能暫時拿走槍，過了幾個星期他又可以領回去。然後呢？

我內心對美國槍枝管理法頗有微詞。跟我對話的警察基本上的回應就是：「抱歉，老兄，我們也跟你一樣不喜歡這樣，但是我們能做的實在有限。」想到奧利弗說要衝進賣場開槍，我不禁打了個冷顫。

美國槍枝氾濫的情況已經讓開槍自戕成為全國性的問題。我們似乎又經歷另一波隨之而起的麻煩，也就是「科倫拜症候群」（Columbine syndrome）：充滿絕望的人不僅想要舉槍殺了自己，越來越多人還盡可能拖別人下水。在科羅拉多州，1999年4月，艾瑞克．哈里斯（Eric Harris）和迪倫．克萊伯德（Dylan Klebold）闖進科倫拜高中，開槍射殺33人，其中12人不治身亡。

想到自己兒子可能懷著科倫拜的念頭，我焦慮地想要理解他的心理狀況。他可能會發狂起來殺人的風險有多高？我打電話諮詢近期登記他參與舒倍生（Suboxone，編按：一種用以治療鴉片類物質成癮與急慢性疼痛的藥物）戒癮治療的精神科醫師。

這一通電話導致我們父子決裂。他先前開心拋下這個治療計畫，後來又很想要回去參加，於是他打電話過去，結果卻被告知有人跟我談過，而且我們講到槍枝的問題，因此戒毒所不再讓他過去。他在我辦公室的電話語音信箱留下一連串飆罵的粗話，說他對我的背叛怒不可遏。

這通糟糕的電話留言是我最後一次聽見他的聲音。不對，應該不是這樣。我只是有這種感覺。事實上，三個星期後，他留下另一段留言，用感到抱歉的語調說他想加入軍隊。他說這是他改變人生的最後手段。他問說他的社會安全卡是不是在我這裡。

現在我坐在他的棺木旁，兩人之間的緊張關係已經煙消雲散，取而代之是一種自然而然又讓人安心的連結感。我一開口，想說的話便滔滔不絕流瀉而出。我告訴他，我知道他並不好過。我也告訴他，我原諒他了—這麼多年來的衝突和難堪、他嚴重的成癮問題，還有他自殺的事。

我不曉得他自殺當晚心中想著什麼，但我知道他承受極大的壓力。換作是我，也可能會做出一樣的事情。話語就這麼自然而然說出口，我感到無比釋懷。我跟他說，我很佩服他決定生下小傑克。這是他在知道安娜懷孕後，強力捍衛的決定。這樣的決定需要真正的勇氣和決心。