《我們沒有好好道別》：我坐在兒子的棺木旁，兩人之間的緊張關係已經煙消雲散
我們想讓你知道的是
現在我坐在他的棺木旁，兩人之間的緊張關係已經煙消雲散，取而代之是一種自然而然又讓人安心的連結感。我一開口，想說的話便滔滔不絕流瀉而出。我告訴他，我知道他並不好過。我也告訴他，我原諒他了—這麼多年來的衝突和難堪、他嚴重的成癮問題，還有他自殺的事。
文：理查．布斯比
我接到艾琳的電話，她跟我說奧利弗情況危急，所以我趕到他的住處。他不僅喝了酒、吸了毒，身上還有兩把手槍，左右腰際各插了一把。他後面的沙發上還擺著一把令人膽顫心驚的半自動步槍。當時是早上十點半，他正在看電影《計程車司機》（Taxi Driver）。
「奧利弗，你怎麼搞的？」我問道，不確定是不是要直接問起槍的事。「現在是什麼情況？」
我早就聽說他持有槍枝，心裡升起一股恐懼。我年輕的時候也曾經對槍枝著迷，但現在它們對我來說既陌生又具有威脅性。原本我還盡可能往好的方面想，他對槍枝有濃厚興趣，可以從中得到莫大的滿足感。好幾次他對我說，槍是他生命中最有意義的東西，是真正屬於他的東西，而且能帶給他由衷的喜悅。我心想，或許這是好事。很多人把玩槍當嗜好。
但目睹公寓裡這一幕，已經超過我原先擔憂的程度。頭一次，我覺得自己認不得眼前這個人，我無法預期他會做出什麼事。情況可能會變得像《計程車司機》的劇情那樣瘋狂。
「人生實在爛透了，」他說，雙眼還是盯著螢幕。
「確實，有時候真的很爛，」我回應。
「對，老爸，人生爛透了。一切都爛透了。有時候我會忍不住想要衝進賣場，看看在被警察制伏前，我能解決掉多少人。」
我一時語塞，又驚又恐。自從他因為尿檢沒通過，又拒絕參與團體治療，因此突然被美沙冬（methadone）戒毒所除名之後，情況就日漸惡化，我已經擔心到不知道該怎麼辦才好。沒想到他竟然還因為不用再去戒毒而樂不可支。他討厭在戒毒所每天都要喝藥控制。他討厭被當成毒癮者。三個月後，經歷短期參與治療計畫又任意退出，他的狀況可說每況愈下。我原先主要是擔心他，現在驚覺他可能會嚴重危害到他人安全。
情況越來越糟糕。聽到公寓外面的走廊上有人發出沙沙的腳步聲，他便拿起其中一把手槍，往門的方向比劃，甚至作勢要扣扳機。
「奧利弗！你在做什麼？」我盡可能控制自己的聲音。「喂，把那個東西放下來。別亂來，這樣會有人受傷。」他把槍再插回腰際，一付無所謂的模樣，繼續看著電視，好像什麼事都沒發生過。
結果外面那個人是安娜。她走進來，一臉稀鬆平常，像是老早就看慣這種景象，還數落他整個早上都癱在沙發上，而他似乎也心平氣和接受。事實上，他們對彼此都頗為溫柔。我不禁懷疑，他拿槍枝胡鬧是故意要刺激我、惹毛我。安娜說他們兩人要談談，很感謝我過來，但建議我還是先回去。雖然這樣留下他們兩人實在讓我不安，但我認為這時候我最好還是不要插手。
我離開時思緒混亂，隱約覺得不太對勁。後來我打電話給律師和警察局，詢問是不是能針對槍枝做什麼處置。我擔心安娜期跟著這麼亂來的奧利弗過慣了，可能察覺不出問題的嚴重性。是不是能先沒收槍枝，至少等到他狀況穩定以後再說？
他們表示沒辦法做什麼處置，因為奧利弗在法律上已經成年，具備依法持槍的資格，這種權利通常不會輕易被撤銷。就算我們能找到精神科醫師提出證明，頂多只能暫時拿走槍，過了幾個星期他又可以領回去。然後呢？
我內心對美國槍枝管理法頗有微詞。跟我對話的警察基本上的回應就是：「抱歉，老兄，我們也跟你一樣不喜歡這樣，但是我們能做的實在有限。」想到奧利弗說要衝進賣場開槍，我不禁打了個冷顫。
美國槍枝氾濫的情況已經讓開槍自戕成為全國性的問題。我們似乎又經歷另一波隨之而起的麻煩，也就是「科倫拜症候群」（Columbine syndrome）：充滿絕望的人不僅想要舉槍殺了自己，越來越多人還盡可能拖別人下水。在科羅拉多州，1999年4月，艾瑞克．哈里斯（Eric Harris）和迪倫．克萊伯德（Dylan Klebold）闖進科倫拜高中，開槍射殺33人，其中12人不治身亡。
想到自己兒子可能懷著科倫拜的念頭，我焦慮地想要理解他的心理狀況。他可能會發狂起來殺人的風險有多高？我打電話諮詢近期登記他參與舒倍生（Suboxone，編按：一種用以治療鴉片類物質成癮與急慢性疼痛的藥物）戒癮治療的精神科醫師。
這一通電話導致我們父子決裂。他先前開心拋下這個治療計畫，後來又很想要回去參加，於是他打電話過去，結果卻被告知有人跟我談過，而且我們講到槍枝的問題，因此戒毒所不再讓他過去。他在我辦公室的電話語音信箱留下一連串飆罵的粗話，說他對我的背叛怒不可遏。
這通糟糕的電話留言是我最後一次聽見他的聲音。不對，應該不是這樣。我只是有這種感覺。事實上，三個星期後，他留下另一段留言，用感到抱歉的語調說他想加入軍隊。他說這是他改變人生的最後手段。他問說他的社會安全卡是不是在我這裡。
現在我坐在他的棺木旁，兩人之間的緊張關係已經煙消雲散，取而代之是一種自然而然又讓人安心的連結感。我一開口，想說的話便滔滔不絕流瀉而出。我告訴他，我知道他並不好過。我也告訴他，我原諒他了—這麼多年來的衝突和難堪、他嚴重的成癮問題，還有他自殺的事。
我不曉得他自殺當晚心中想著什麼，但我知道他承受極大的壓力。換作是我，也可能會做出一樣的事情。話語就這麼自然而然說出口，我感到無比釋懷。我跟他說，我很佩服他決定生下小傑克。這是他在知道安娜懷孕後，強力捍衛的決定。這樣的決定需要真正的勇氣和決心。
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！