《黑洞簡史》：真正的黑洞是什麼樣子？符合愛因斯坦的理論，還是量子力學的理論？
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麻省理工學院科學寫作教授芭杜席雅克在本書中梳理了300年來的黑洞理論發展史，也記錄了那些物理大師們被黑洞弄得團團轉的樣子：愛因斯坦打從心底不相信黑洞的存在——近代對黑洞的觀測卻反過來驗證了廣義相對論。因為研究黑洞互撞的重力波而獲得2017年諾貝爾物理學獎的物理學家索恩，也因為黑洞從霍金手裡贏得了一年份的性感雜誌。
文：芭杜席雅克（Marcia Bartusiak）
到目前為止，本書對黑洞的描述還不算完整。種種行為聽起來雖然怪，但都源自於經典的數學體制，也就是廣義相對論。一直沒提到量子力學。從原子的角度來看，黑洞是什麼模樣？這就是麻煩所在：還沒有人能成功用公式表達重力的量子理論。其他的力都有公式了：電磁學，以及弱核力與強核力。但是仍漏了重力。重力是理論物理學偉大的終極目標——要完整融合廣義相對論和量子理論。
重力與眾不同，自有理由。其他的力涉及的粒子遵循量子世界的概率規則——允許這些力聯合成偉大的數學體制——廣義相對論最重要的參數（起碼按著愛因斯坦的公式）是幾何學的：時空中的曲率。就彷彿自然設定了兩組不同的規則——一組給重力，一組給其他所有的力。在一個領域中運作良好的工具很難套用到另一個領域上。同樣的數學詞彙不能隨便同時用在重力和量子力學上。
儘管困難重重，而廣義相對論沉睡數十年後，終於要甦醒過來，因此一九五○年代和一九六○年代的研究人員覺得為這個領域注入活力最好的方法就是繼續一九三○年代的研究工作——把量子效應帶入廣義相對論。狄拉克、費曼和德威特幾位名人負責領頭，證實怎麼用另一種方法描述重力。量子力學宇宙中的一切，包括能量、動作、旋轉等等，都無法切分。力很自然地融入這個架構。
舉個例子來說，我們覺得磁力就是磁鐵放射出的力線，看不見，但在量子的世界中，力的概念卻轉化為力粒子的交換——次原子等級的網球比賽。在電磁學中，微小的網球是光子，這種粒子在帶電粒子之間持續彈跳，產生吸引力或排斥力。把同樣的定律套用到重力上，質量之間的吸引力靠著「重力子」的持續傳輸和吸收來傳播；而重力子目前仍只是理論上的粒子，尚未真正偵測到。
但用這種方法重塑重力，有個大問題。如果理論把力視為粒子，會假設次原子世界裡的事件發生的背景都是固定不變的時空。時空就是舞台，光子之類的粒子就是演員，在舞台上飛來飛去。時空不參與事件。但在廣義相對論裡，並沒有舞台跟演員的分別。愛因斯坦說，重力就是時空的幾何。因此重力子同時是演員，也是舞台。重力子上了時空的舞台，但最後卻讓舞台折彎變形，彷彿是用果凍做成的。想解決這個難題的理論家要有完整統一的解答，還有很長的路要走。
但黑洞提供了方法，讓我們從新的觀點來看這個問題。幾位物理學界的年輕新秀分析黑洞的特質後再進一步拓展。霍金就是其中一人。二十一歲時診斷出得了肌萎縮側索硬化症，別名魯——蓋瑞氏症，醫生原本預測他只能再活兩三年。他突破難關，多活了半個世紀。在牛津大學念書時，大家都覺得霍金很傑出，但未全力發揮潛能。他自己也承認，大病小病不斷，有可能英年早逝，讓他不得不專心研究。
到劍橋大學念博士班後，霍金決定專攻宇宙論，很冒險的想法，因為那時宇宙論還不算科學，仍在推論階段。不過，他在一九六六年取得博士學位後，成功接踵而至。首先，他證實大爆炸不光是「看似」出現於密度無限大的質能點，而且只有這個可能。然後他發現了重力和量子力學之間的重大關聯，當時這兩個領域完全不相容。霍金在他的暢銷書《時間簡史》裡面提到，有天晚上要睡覺的時候，他突然靈光一閃。「（一九七○年）十一月的某個晚上……我正準備上床睡覺，卻想到黑洞。因為身體的障礙，這個過程非常緩慢，所以我有很多時間可以思考。」
反覆思考後，他最後證實，物質掉入黑洞後，黑洞的事件視界一定會一直增大——絕對不會減少。似乎不是什麼高見，因為黑洞按著定義，據說從不把東西吐出來，但在那時還無法用數學證明。霍金說：「時空中的哪些點在黑洞內，哪些點在黑洞外，沒有精確的定義。」霍金給出了定義。那年十二月，第五屆德州相對論天體物理學研討會在奧斯汀舉行，他發表了他的發現。專屬黑洞研究的那場會議出乎意料之外地受歡迎，吸引了很多人，大會只得把地點移到更大的演講廳。
黑洞的表面必須一直變大，看起來很像古典物理學裡的熵定律。熵能測量系統的雜亂度。熵愈高，失序度愈高。如果把東西丟著不管，熵「一定」會增加。堅硬的冰塊會融化，形成亂七八糟的一灘水，但正好沒有冰箱來提供能量，混亂的一灘水無法自行恢復秩序，重新結成冰。就是一灘水。同樣地，黑洞吞下愈來愈多的物質後，只能增加事件視界的大小。永遠無法縮減周長。熵跟黑洞大小有相似的地方，但霍金跟同仁認為這種相似度——兩者的特質都限定於只能擴大——只是美好的類比。並不表示兩者真的有關聯。
師從惠勒的貝肯斯坦（Jacob Bekenstein）卻大膽決定，「真的」有關聯——事件視界的面積的確能直接測量黑洞的熵。從表面上看來，他的提議非常古怪。就古典的觀點來說，黑洞非常有秩序。它用重力吸引範圍內的一切物質，從不歸還。事實上，也有人納悶黑洞的熵是否為「零」，表示黑洞處於宇宙間最有組織的狀態。不是所有的物質都壓成無限小的一個點嗎？
因著這樣的判斷，有些人警告貝肯斯坦，他的研究走向錯了。不過，他後來回想道：「惠勒覺得『黑洞熱力學很瘋狂，說不定夠瘋狂才有道理』，也給我一點安慰。」他的說法確實得到很多人的注目。貝肯斯坦在德州大學開研討會，討論他目前的研究成果，會場座無虛席。「我懷疑……」他寫信給惠勒說：「出席率這麼高，並不是因為這個題目，而是因為黑洞物理學一般而言就很吸引人。對，黑洞是物理學（和天文學）最熱門的話題，尤其要感謝你之前努力推廣這個想法。」
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
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今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/innovation/salon