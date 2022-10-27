時力爆張善政任數字王國執董，背後最大股東有解放軍背景；國民黨反擊：鄭運鵬以「中國台灣」申請對岸專利

時代力量今（27）日召開記者會公開質疑國民黨桃園市長候選人張善政擔任數字王國集團有限公司（以下簡稱數字王國）執行董事，揭露其背後目前最大股東，是中共國務院所掌握的中國中央企業保利文化背後的保利集團，更是與解放軍關係密切，呼籲張善政出面說明相關疑義。

而與此同時，國民黨也召開記者會，質疑民進黨候選人鄭運鵬在2008年以「鷗業公司」為名義、自己是頭號發明人，向對岸申請專利並與3大國企合作，而專利內容大幅引用被美國制裁、具有中國軍方背景的中興、華為的大量專利。

張善政被爆為數字王國執行董事

中壢區議員參選人林佳瑋今日與立委邱顯智共同召開記者會，指出張善政現在仍是數字王國執行董事，而數字王國背後最大股東是中國央企保利文化與中國中信集團。而保利文化背後保利集團與解放軍關係密切，至今仍是中共主要軍火商。

photo credit:邱顯智辦公室提供

林佳瑋說明，張善政從2021年6月28日開始擔任香港上市公司數字王國集團有限公司（0547）執行董事，至今官網執行董事欄位也仍顯示是張善政，且公司未曾發布更改董事的公告，因此，張善政目前代表國民黨參選桃園市長，但也應該仍兼任數字王國公司的執行董事職位。



林佳瑋接著表示，從2016年中共國務院所投資的中央企業「中國中信集團公司」入股，到2019年另一家中國央企「保利文化集團公司」戰略投資數字王國，並且派駐兩名非執行董事後，中國央企對數字王國一直保持相當大的持股比例與控制力。



依據數字王國最新的2022中期報告，保利文化集團持股12.30%，中國中信集團持股5.04%，加總17.34%，中國央企是數字王國背後最大的股東。且保利文化至今都還掌握數字王國董事會4席非執行董事中的2席，無論從股權或董事分布上，都可以看得出對數字王國有實質影響和控制力。



然而，保利文化不只被學者指出是「一帶一路倡議」中「文化走出去」的一隻手臂，其背後母公司保利集團，一開始就是由解放軍共組，負責中共軍火進出口的任務，至今仍是中共主要的軍火進出口商。保利集團的解放軍背景，不只被我國智庫國防安全研究院專文認證，而且保利集團的重要子公司保利科技，在今年1月21日甚至還因為被美國政府認定參與飛彈技術擴散活動，而被列為受制裁企業。

Photo credit:林佳瑋辦公室提供

邱顯智表示，數字王國的技術專長是電影視覺特效、電腦動畫製作和虛擬人技術。然而，俄烏戰爭期間，其實就曾發生烏克蘭總統澤倫斯基宣告投降，要烏克蘭軍民不要抵抗的「深偽」影片。在中共二十大後，面對習近平發對對台侵略戰爭的可能，也擔心虛擬人技術是否也會被用在製作我國總統和三軍統帥假談和、假投降或假逃跑的深偽假訊息作戰。何況現在，這家公司和這樣的技術，背後最大的股東，不只是中資，而是中國中央企業，甚至是解放軍。

時代力量表示，張善政作為桃園市長候選人，有必要對外說明清楚自己和數字王國的關係。

鄭運鵬遭國民黨揭露中國經商文件，自稱中國台灣

而張善政遭質疑同時，民進黨候選人鄭運鵬也同樣遭到指控與中國企業華為扯上關係。

國民黨桃園市議員候選人凌濤今天上午召開記者會，揭露鄭運鵬曾經學習華為技術、承認「中國台灣」，指控鄭運鵬在2008年以「鷗業公司」為名義、自己是頭號發明人，向對岸申請專利並與3大國企合作，而專利內容大幅引用被美國制裁、具有中國軍方背景的中興、華為的大量專利。凌濤更爆料，鄭運鵬向對岸提交的專利PCT申請書文件註名自己住在「中國台灣省台北市」。

photo credit:國民黨中央黨部提供

凌濤指出，根據該資料顯示，這家公司地址位於「中國台灣省台北市中山區南京東路1段120號6樓之5（中國）」，但經查並沒有出現在鄭運鵬的財產申報資料當中，該處所是個民宅不是商業大樓，該公司是一個借殼、空殼的紙上公司，還是鄭運鵬根本沒申報？且根據110年12月實價登錄交易記錄，該處所為價值8672萬元的豪宅，到底產權是鄭文燦的，還是只是「借殼登記」。

凌濤表示，兩岸經貿交流沒有問題，有問題的是雙重標準，這就是民進黨與鄭運鵬遇到的最大危機。2008年鄭運鵬一選輸立委，就去參加一家資本額5600萬元的新媒體公司，與中國3大國企進行生意交流，還向中國國家知識產權局申請專利，鄭運鵬以「鷗業公司」為名義申請，自己是頭號發明人，在該專利內容中可以發現，大幅引用被美國制裁、具有中國軍方背景的中興、華為大量專利。

photo credit:國民黨提供

凌濤諷刺，顯然鄭運鵬對中興、華為的技術頗為認同，昨天鄭運鵬卻對外宣稱，當全世界開始不採購華為的設備時，如果採用華為的東西，就叫做主機植入木馬屠城那，那當年引用中興、華為的技術，是否算是門戶洞開、喪權辱國、出賣自己，「成為中共同路人？」

凌濤更強調，鄭運鵬在向對岸提交的專利PCT申請書文件中，註名自己住在「中國台灣省台北市」，國籍也是中國，到底鄭運鵬是「中國台灣」，還是「抗中保台」；鄭運鵬如果要到法院告他，他擔心鄭恐怕會成為法院認證的中共同路人與華為同路人。

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核稿編輯：翁世航