時力爆張善政任數字王國執董，背後最大股東有解放軍背景；國民黨反擊：鄭運鵬以「中國台灣」申請對岸專利
我們想讓你知道的是
保利文化集團持股12.30%，中國中信集團持股5.04%，加總17.34%，中國央企是數字王國背後最大的股東。
時代力量今（27）日召開記者會公開質疑國民黨桃園市長候選人張善政擔任數字王國集團有限公司（以下簡稱數字王國）執行董事，揭露其背後目前最大股東，是中共國務院所掌握的中國中央企業保利文化背後的保利集團，更是與解放軍關係密切，呼籲張善政出面說明相關疑義。
而與此同時，國民黨也召開記者會，質疑民進黨候選人鄭運鵬在2008年以「鷗業公司」為名義、自己是頭號發明人，向對岸申請專利並與3大國企合作，而專利內容大幅引用被美國制裁、具有中國軍方背景的中興、華為的大量專利。
張善政被爆為數字王國執行董事
中壢區議員參選人林佳瑋今日與立委邱顯智共同召開記者會，指出張善政現在仍是數字王國執行董事，而數字王國背後最大股東是中國央企保利文化與中國中信集團。而保利文化背後保利集團與解放軍關係密切，至今仍是中共主要軍火商。
林佳瑋說明，張善政從2021年6月28日開始擔任香港上市公司數字王國集團有限公司（0547）執行董事，至今官網執行董事欄位也仍顯示是張善政，且公司未曾發布更改董事的公告，因此，張善政目前代表國民黨參選桃園市長，但也應該仍兼任數字王國公司的執行董事職位。
林佳瑋接著表示，從2016年中共國務院所投資的中央企業「中國中信集團公司」入股，到2019年另一家中國央企「保利文化集團公司」戰略投資數字王國，並且派駐兩名非執行董事後，中國央企對數字王國一直保持相當大的持股比例與控制力。
依據數字王國最新的2022中期報告，保利文化集團持股12.30%，中國中信集團持股5.04%，加總17.34%，中國央企是數字王國背後最大的股東。且保利文化至今都還掌握數字王國董事會4席非執行董事中的2席，無論從股權或董事分布上，都可以看得出對數字王國有實質影響和控制力。
然而，保利文化不只被學者指出是「一帶一路倡議」中「文化走出去」的一隻手臂，其背後母公司保利集團，一開始就是由解放軍共組，負責中共軍火進出口的任務，至今仍是中共主要的軍火進出口商。保利集團的解放軍背景，不只被我國智庫國防安全研究院專文認證，而且保利集團的重要子公司保利科技，在今年1月21日甚至還因為被美國政府認定參與飛彈技術擴散活動，而被列為受制裁企業。
邱顯智表示，數字王國的技術專長是電影視覺特效、電腦動畫製作和虛擬人技術。然而，俄烏戰爭期間，其實就曾發生烏克蘭總統澤倫斯基宣告投降，要烏克蘭軍民不要抵抗的「深偽」影片。在中共二十大後，面對習近平發對對台侵略戰爭的可能，也擔心虛擬人技術是否也會被用在製作我國總統和三軍統帥假談和、假投降或假逃跑的深偽假訊息作戰。何況現在，這家公司和這樣的技術，背後最大的股東，不只是中資，而是中國中央企業，甚至是解放軍。
時代力量表示，張善政作為桃園市長候選人，有必要對外說明清楚自己和數字王國的關係。
鄭運鵬遭國民黨揭露中國經商文件，自稱中國台灣
而張善政遭質疑同時，民進黨候選人鄭運鵬也同樣遭到指控與中國企業華為扯上關係。
國民黨桃園市議員候選人凌濤今天上午召開記者會，揭露鄭運鵬曾經學習華為技術、承認「中國台灣」，指控鄭運鵬在2008年以「鷗業公司」為名義、自己是頭號發明人，向對岸申請專利並與3大國企合作，而專利內容大幅引用被美國制裁、具有中國軍方背景的中興、華為的大量專利。凌濤更爆料，鄭運鵬向對岸提交的專利PCT申請書文件註名自己住在「中國台灣省台北市」。
凌濤指出，根據該資料顯示，這家公司地址位於「中國台灣省台北市中山區南京東路1段120號6樓之5（中國）」，但經查並沒有出現在鄭運鵬的財產申報資料當中，該處所是個民宅不是商業大樓，該公司是一個借殼、空殼的紙上公司，還是鄭運鵬根本沒申報？且根據110年12月實價登錄交易記錄，該處所為價值8672萬元的豪宅，到底產權是鄭文燦的，還是只是「借殼登記」。
凌濤表示，兩岸經貿交流沒有問題，有問題的是雙重標準，這就是民進黨與鄭運鵬遇到的最大危機。2008年鄭運鵬一選輸立委，就去參加一家資本額5600萬元的新媒體公司，與中國3大國企進行生意交流，還向中國國家知識產權局申請專利，鄭運鵬以「鷗業公司」為名義申請，自己是頭號發明人，在該專利內容中可以發現，大幅引用被美國制裁、具有中國軍方背景的中興、華為大量專利。
凌濤諷刺，顯然鄭運鵬對中興、華為的技術頗為認同，昨天鄭運鵬卻對外宣稱，當全世界開始不採購華為的設備時，如果採用華為的東西，就叫做主機植入木馬屠城那，那當年引用中興、華為的技術，是否算是門戶洞開、喪權辱國、出賣自己，「成為中共同路人？」
凌濤更強調，鄭運鵬在向對岸提交的專利PCT申請書文件中，註名自己住在「中國台灣省台北市」，國籍也是中國，到底鄭運鵬是「中國台灣」，還是「抗中保台」；鄭運鵬如果要到法院告他，他擔心鄭恐怕會成為法院認證的中共同路人與華為同路人。
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核稿編輯：翁世航
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！