【專訪】木木の口袋：在這裡，人人都可以是大雄，總有一項道具能接住你的脆弱

文：子涵 Elsa

療癒、浪漫、奇幻，第一次點進「木木の口袋的Instagram，彷彿與哆啦A夢身處在同一時空，百寶袋裡什麼都有：「治焦慮芭蕉」、「報復衛生紙」、「財富自由計算機」等等。在這裡，人人都可以是大雄，你不必永遠堅強勇敢，因為，總有一項道具能接住你的脆弱。

這樣的夢幻空間出自「木木」之手，平面設計師專業，曾任奧美公關的廣告創意， 5年前開始自學3D動畫軟體。過去一年在Instagram上分享自己用Blender創作的奇幻風格道具。天馬行空的物件搭配溫暖的文字，短時間就吸引了1.7萬名粉絲追蹤，每每發佈貼文，總是能引起社群上廣大的迴響。

看著看著，不自覺深深陷入「木木の口袋」3D奇幻宇宙。究竟，這一張張小小的圖片，卻擁有把人拉進想像時空的強大能力，木木是怎麼辦到的？

做3D沒那麼難，關鍵是擁有「畫面感」

如今，在外人眼裡已是信手拈來的木木，其實也經過一段需要跨越心魔的學習歷程。當初，自己聽著學校老師如何建構複雜的3D場景，學習眾多的專有名詞、理論與工具，其實很難一次把所有知識全都記清楚，總是學一個忘一個。漸漸的，累積的挫折感降低了學習的慾望。

「但是！我後來找到了一個好的方式來克服心魔，那就是——拋開那些理論基礎，把重點放在：先在腦袋中建構出『畫面感』，然後就開始行動。」

「例如：我今天想製作一包好吃的薯條。過去在教室裡，老師會要求你先建立場景，並進行無數的論述與思維討論。但新手上路最快的關鍵是：你要先在腦中『想像出一個自己想創作的畫面』，然後就把相機設下去，趕緊著手建模。」

「相信我，你只要想好自己想做什麼，你就能把它做出來。」

不讓自己受困於完美主義，學會多少功能做多少事，與其學了百般武藝卻不知從何下手，不如先將重點放在思考：自己想做出什麼樣的畫面。

「我們總以為，要擁有調色盤上200色的顏料才能開始創作，但說不定，你想畫出的動人作品，只需用到5種顏色而已。」

希望能打破人們提到3D就聯想到困難、或抗拒的刻板印象，深諳新手入門的心魔與挫折的木木，決定從過往去自學的經驗中，整理出一套新手也能快速入門Blender的系統。

不僅統整出常見新手誤區，更站在自學者的視角為大家深入講解。就算是零基礎的人，也能快速建構概念的重要知識。

「透過我的課程，我希望先教會你那關鍵的5個顏色，像是朋友般陪你快速度過學習撞牆期。與其說是教你學會3D，我更希望可以協助你運用3D軟體達成你想做到的事。」

3D作品延展性高，開啟創作更多可能

「究竟學3D能怎麼樣為作品加分？我覺得3D風格最與眾不同的是：1. 亮眼，2.作品調整空間大。」

也許是因為3D的空間維度與現實世界更為相似，使其與一般平面設計相較之下，3D作品更容易在第一眼就抓住人們的目光。另外，3D圖裡擁有的細緻的景深，讓人能夠透過打光，看見光線的流動、材質的擬真細節與紋理。

不僅如此，在調整空間的部分，平面設計如果要變換方位與角度，有時總得重新繪製一個新作品；但3D軟體不同，它可以透過原先建好的模型，根據不同需求來進行多重調整。

像是，自由變換拍攝鏡位、打光角度，渲染不同的光線顏色，更可以利用立體模型直接做出實體周邊，甚至是把模型拿來與真人合成，拍攝動畫影片等等。

雖然最初建模需要花費一定時間，但3D作品具有強大的延展性，使每幅嘔心瀝血的創作，能擁有更重複利用與被看見的機會。

「3D作品藉由放大局部特徵，就可創造『超現實』氛圍；簡化部分細節，能幫助作品『風格化』；或是將周遭的方正稜角修成圓弧，就會為作品增添『玩具質感』。」

在一次次的3D創作中，木木慢慢地琢磨出一套「專屬自己看世界的方式」。

成為自己的哆啦A夢，用Blender輕鬆圓夢

「人都會做夢，而我會想要製作道具的初衷，是源自一個夢。印象中那個夢超讚的，但沒想到醒來就忘掉了。這讓我想到：要是有一樣道具，能把美好的夢都記錄下來，那該有多好！哈哈。」

「一開始學3D是為了追星。」不出幾分鐘便打開話匣子的木木，讓我深受吸引的是——在思緒清晰的闡述下，散發著專屬年輕女孩的浪漫。

「當我發現身邊為喜愛偶像製作海報的同伴，只是稍微懂設計，竟然也將3D視為視覺繪圖的全民工具，用得十分上手。那我怎麼可以不會呢！也許是好勝心作祟，我開始上網找教學，一步步踏入3D的自學之路。」

談起自己的第一個3D作品，木木說，其實當時也只學了一個月，但沒想到發佈後卻獲得破千次的轉發。那次的創作，不僅使她見證了3D作品吸引人目光的視覺威力，其中，那種親手將自己喜愛的事物，並與人分享的喜悅，更是為她帶來了滿滿的自信心。

「分享使我快樂，我特別希望能透過我的作品，能為人們帶來一些什麼。這讓我想起，童年裡的哆啦A夢。我們總羨慕著，哆啦A夢能夠幫大雄在面對人生各項難題時提供道具。我希望抓住這樣的共鳴，為人們生活中的焦慮製作道具，讓我的創作成為提供溫暖的一道能量、一樣魔法。」

Photo Credit: 生鮮時書提供

從同理心出發的設計思考，帶來療癒的力量

身為廣告創意人，木木習慣在為創作塑造角色個性時，透過自己對粉絲們的認識，先思考：自己希望做出來的這個道具，會希望是由誰來分享與轉發。

例如：正值大學考試期間，自己能夠透過什麼樣的道具，為同學釋放壓力？或是，大部分上班族總是忙碌，可能忙到沒時間吃飯，這時要是有一條美食桌巾，讓人一攤開就能許多溫暖的飯菜該有多好。