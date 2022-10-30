《簡單的真相：現代藝術中的單色畫》：在舊階級制度已經消失的社會中，單色確保了「文化貴族性」
我們想讓你知道的是
從20世紀開始，極簡風格的單色畫風靡全世界，卻很少人認真爬梳單色畫的脈絡與發展。為什麼單色作品既受推崇，卻又備受輕蔑？是什麼原因驅使藝術家創作此類作品？作者試圖從歷史脈絡、繪畫的材質、形式（物質性）、精神性、哲學性等方面論證單色畫，希望給予讀者多方面對單色畫的認知與理解。
文：西門．莫雷（Simon Morley）
可以看到沒有人！而且還這麼遠！
——路易斯．卡羅（Lewis Carroll），《愛麗絲鏡中奇遇》（Through the Looking-glass），1871
伊夫．克萊因（Yves Klein）決定以短寓言的形式來創作單色：
一名長笛手從某天開始只吹一種獨特而連續的聲音。
就這樣過了20多年，他的妻子終於對他說，其他長笛手吹出來的聲音有和聲、有旋律，也許這樣更有趣、更多樣化。
接著，「單調」的長笛手回答，「他」找到了其他人仍在尋找的音符，這不是他的錯啊！
克萊因相信自己擁有什麼「簡單的真相」？其洞察力獨特之處在於，唯有具備超越可見之物的特殊能力者，才能領悟他的作品，而其他人則不得其門而入。克萊因所信仰的，也是其藝術旨在體現的形而上學中，有兩個不同的意識層次：一個是指向並參與現象世界的外在層次，它對所有的人都一體適用；另一個層次則較具排他性，它是一個內在導向的世界，但外表上則結合超然的「一」——即「存在的基礎」，只有少數特殊的人才可以進入。對克萊因而言，只有那些能夠「正確」地「閱讀」第二種層次單色藍的人，才能理解它們的真正含義。
但是，從純粹的社會學觀點而言，我們可以把彩色矩形的展現解讀成一種藝術，最重要的是，它在社會區分（social distinction）上具有強烈的象徵性，它是一種經過品味評價的精煉優雅。單色為那些聲稱重視它的人提供了皮耶．布迪厄（Pierre Bourdieu）所說的「文化貴族性」（cultural nobility）。事實上，在舊階級制度已經消失的社會中，單色有其特別用處，因為它確保了「文化貴族性」，這似乎植根於一種無來由的信念之躍（leap of faith），也就是說，它是以「外行人」或「局外人」所無法理解的深奧元素為基礎。
當「我們」（意思是「局內人」）——滔滔不絕地談論著「精神」、「自主」或「寓言」時，「他們」（也就是「局外人」）只看到一面空白畫布，看不出來有什麼技巧，也沒有敘事或美學內容。「他們」困惑地搔頭、嘲弄地大笑，或索性無視於這蠢東西；有時像對待萊因哈特在佳士得那件倒楣的作品一樣，他們訴諸更直接的行動。也有時基於某些原因，「他們」可能會花時間重新思索，並且成為「我們」這些認為單色足夠資格稱為「藝術」的人之一。
「我看路上是沒有人啊！」愛麗絲在《愛麗絲鏡中奇遇》裡這麼說道。白王「用煩躁的語氣」回答說：「我真希望我有這樣的眼睛[…]可以看到沒有人！而且還是那麼遠的距離！為什麼？在這種光線下我只能看到真的人！」
現代藝術的演變格外清晰地揭示了，價值判斷標準的定義已不再穩定或處於質變狀態，在這種情況下，個人對藝術作品的理解和感受，往往依從於文化「守門人」以口語訊息所傳遞的知識。這些來自可靠來源的訊息不僅在有意識的認知層次上影響我們，而且正如神經學研究所顯示，它們會提供一種無意識的神經化學獎勵，這種獎勵非常難以抗拒，可以有力地決定觀眾的反應。不難想像，對於像單色這樣視覺簡約的東西，人們為了獲得這種神經化學、智性和社會性的獎賞，默認這些「可信賴來源」的傾向會特別強烈。
單色有許多驚奇和創新的東西，現在已經平凡無奇，甚至被認為是可以理解的。它的反叛姿態已成為一種風格選擇。一旦我們從卡茲米爾．馬列維奇（Kazimir Malevich）、克萊因、艾德．萊因哈特（Ad Reinhardt）和羅伯特．萊曼（Robert Ryman）等這些藝術家以不同方式從朝拜的奧林匹亞神殿走下，單色還剩下什麼？
從今天的角度來看，單色似乎經常是典型都市的、文雅的藝術形式。在城市中，單色表面無處不在。工程、工業、技術和城市規劃的流線形式清楚地反映出，在單色的外觀上，現實主義傳統裡的流線形式也經常受到大眾的推崇。但可以這樣說，即使馬列維奇把單色描述成形而上學現實出現之前的「沙漠」，在更基礎的層面上，它也召喚出任何城市發展新階段之前被夷平的土地沙漠。克萊因的無限藍原本是要把想像力從實體的束縛中解放出來，當我們連結到透過技術產生的虛擬現實世界時，無限藍似乎不可思議地預示著我們在21世紀居住的城市中那種無實體狀態。
如同「已發展國家」裡的人們一樣，多數藝術家現在生活的建築環境與自然漸行漸遠。城市化社會製造了人工緩衝區藉以保護人類，避免不可預測且往往具有破壞性的力量。城市也與一種特定的進步理念連結，這種理念想像著要逃離自然原始既定的情況。正如哲學家約翰．格雷（John Gray）所說，現代世俗文化建立在「智性探究可以向人類揭示事物結構」此一普遍適用的信念上。它培養了一種理性主義優先的世界觀，因此，哲學家查爾斯．泰勒（Charles Taylor）寫道：
假設一個感知世界的主體從他／她的周圍環境中獲取「一點點」訊息，然後以某種方式「處理」它們，讓它們與他／她所擁有的世界「圖畫」一起浮現；然後，根據這個圖畫採取行動，透過「計算」手段和目的，來實現他／她的目標。
這個想法使人類與非人類、文化與自然彼此對立。的確，現代化工程是啟蒙人文主義的核心，其中城市文化是必要的，這種現代化工程建立在對非人類世界進行佔有與開發的強迫症之上，因此反對自然和有機。這曾是西方特有的強迫症，現在已經擴散至全球，同時，人們也更加認知到，儘管啟蒙人文主義對經濟、技術和政治等方面的進展帶來顯著的好處，但它也滋長出普遍的虛無主義感，並將世界推向生態災難。
以當下的實際狀況來說，可以把馬列維奇1915年創作的《黑色方塊》（Black Square），解讀成啟蒙人文主義夢想命運的寓言，也是此刻我們與它之關係的寓言。在時間的消磨下，原始概念的純樸簡單已經殘酷地遭到背叛。馬列維奇在兩幅早期作品上畫了《黑色方塊》，其中一幅清晰可見，因為表層的黑白油漆已龜裂，洩露出至上主義構圖的殘影。另一幅則是馬列維奇早些年以立方未來主義風格所創作的畫，直到最近才以X光分析被發現。但這幅畫很快就出了狀況，這也是馬列維奇在1923至14年間又畫了另一個版本的《黑色方塊》的原因之一。
Tags：
人類惰性成就無限商機，美耶APP開創居家懶美服務配送先驅！
我們想讓你知道的是
美耶為全台第一個居家生活服務型平台，試營運至今不到三個月，不僅獲得各方創投關注，更受邀作為資策會新創案例之示範企業及年代新聞台企業專訪邀請。
宅經濟當道，美耶立志打造居家懶美事業中的Uber！
隨著後疫情時代的來臨，大眾生活型態也更為e化，在食、衣、住、行、育、樂上都能在手機上完成，「以數位推動傳統實體產業，勢必是當前趨勢，國外很多服務都能宅配到家了，我們也可以試試！」 美耶執行長蔡嘉純在疫情期間發現電商平台業績飆升，外送行業光速成長，當Ubereat開始連保養品都能外送，進而萌生了創辦美耶的想法，為了實踐將「美」外送到家的這個概念，美耶開始以新零售模式掀開懶美產業全新篇章。
一鍵預訂，把美送到家！不用出門也能輕鬆變美！
大眾對於美容產業的需求，平時想做指甲、接睫毛打扮自己，或想全身按摩放鬆一下，卻礙於疫情能避免就盡量不出門，舉凡各式到府行業，順應消費型態轉變，業績平均成長約5倍！打造一個結合線下實體產業，與線上消費模式的O2O平台，來解決對居家生活服務需求端的阻礙是必然的事，於是一鍵預約到府的「美耶」APP就此誕生。
美耶為全台首個提供一站式生活居家到府服務APP，搭起了消費者端與技術服務間的橋樑，主要提供媒合服務，平台內有多元服務項目，對內也提供專業教學課程，來維持優良服務。美耶期望以數位推動實體產業，在後疫情時代下，打造全新居家服務市場經濟、新型態懶美服務事業中的Uber！
第一個考驗 : 先有雞還是先有蛋？
美耶目前在雙北地區簽下了200多位服務人員，也在今年第三季正式開通桃竹中地區，但其實招募上並不順利，美耶遇到的第一個考驗：顧客及服務人員端之間的平衡以及品質該如何拿捏?
「若服務品質不好，即使方便顧客也不會回流，先解決服務人員端的問題，加大招募力度，更要最大化提升服務品質！」為了解決能力參差不齊問題，蔡嘉純決定與國家級美容協會專業級講師聯手，共同制定了一套標準化考核制度、專業培訓，來維持服務品質達水準之上。針對各項目服務人員，會有難易程度不同的培訓課程，標準化每位服務人員的技術程度。進入平台前，會先經過「書面」及「實操」檢核，由資歷近20年的培訓講師進行審核，這樣一來，便可先排除缺乏基礎的人員，相對減少後續培訓的時間成本。
「解決了平台內服務人員能力素質控管問題，且全套培訓課程是個人化動態調整，能大幅增加內部培訓效率」蔡嘉純分享著，改善了招募困難，衍生出另一個問題：要如何使服務人員持續精進自我能力，並讓平台整體服務素質持續上升呢？
客製專業培訓，學習一技之長不用花大把冤枉錢！
想要長遠經營「以服務為產品」的美耶，就必需有個完善對策，執行長蔡嘉純與國家美業協會資深講師楊嘉欣合作，制定出一套考核制度，並配套獎勵機制，以1+1的模式，來鞏固提供優質服務的技術資源。
首先，會依據考核成品，將服務人員分級：A+、A、B、C，各別針對不同等級，搭配適合程度的培育課程，包含1-3個月的學科及術科訓練，提升硬實力；不定期舉辦各種研習課程，請外部講師授課，讓平台內的服務人員能夠吸收各面向新知。如此，便可提升均質，同時鞏固平台服務品質。
除了學習資源協助外，執行長蔡嘉純表示「藉著獎勵誘因，來增加服務人員提升品質的動力」，針對分級配有不同的業績抽成比例，等級越高、業績抽成比例越高，以此鼓勵努力升等；以高品質服務，增加消費者使用頻率，同時有業績抽成，形成互惠循環。
美業UBER項目持續擴大，極致懶美體驗就在美耶！
美耶前期以女性高剛需的美甲美睫作為切入點，未來更會新增按摩、清潔等全方位懶人服務，期盼以此新型服務模式成為全台最方便的居家生活服務平台。並以清晰易懂的APP介面，讓消費者輕鬆直覺下單，即時預定也能外送服務到家，下班預約、到家享受，就是這麼方便！
本文章內容由「美耶」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。