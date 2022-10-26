2022/10/26,
生活

從泡澡改成淋浴，對省水有幫助嗎？｜又！賈芯文S2EP4

從泡澡改成淋浴，對省水有幫助嗎？｜又！賈芯文S2EP4
Photo Credit: TNL/鄭宇軒

我們想讓你知道的是

在日常用水中，洗澡所耗費的用水量是最高的。很多人可能有「淋浴比泡澡省水」的既定印象，因為蓮蓬頭出水量跟滿浴缸的水比起來，似乎用量落差很大。不過，如果將「洗澡時間」考慮進去，這個答案可能就不一樣了。

文：Uien

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在日常用水中，洗澡所耗費的用水量是最高的。很多人可能有「淋浴比泡澡省水」的既定印象，因為蓮蓬頭出水量跟滿浴缸的水比起來，似乎用量落差很大。

通常泡澡我們會放一整缸的水，如果以200公升來計算，再加上泡澡前還要洗淨身體，那麼一個人一次洗澡所需的用水量，至少200公升起跳，若全家人都泡澡，用水量是相當可觀的。而若以淋浴的方式洗澡，以一般蓮蓬頭每分鐘出水量，大約10公升來計算，15分鐘的淋浴用水為150公升，相較於泡澡，勢必比較省。

淋浴真的比泡澡省水？你可能忽略了一些細節

一般情形之下，淋浴比泡澡省水，不過，如果將「洗澡時間」考慮進去，這個答案可能就不一樣了。如果洗澡時間太久、沖澡抹清潔產品時沒關水、讓水一直流，還是會造成不必要的浪費。一般蓮蓬頭出水量約是每分鐘10公升，換句話說，每多洗1分鐘，就會多用掉約10公升水，如果洗澡超過20分鐘，跟泡澡比起來就不一定省水了。

因此控制盥洗時間，才能有效減少浪費、珍惜水資源。將等待水轉熱的前段冷水收集起來沖馬桶、留意淋浴時間長度、抹肥皂時關閉蓮蓬頭、淋浴時流下的洗澡水儲存也可做居家清潔再利用，整體而言，更能節約用水。

其他洗澡省水的小撇步

  • 節約用水不單單是減少開支，也是為地球環境保護盡一份心力，養成良好的習慣永續從你我做起，您還可以這樣做：
  • 在衛浴設備的選擇上，可以選用省水標章產品的蓮蓬頭、水龍頭、馬桶等。
  • 安裝節水墊片或低流量蓮蓬頭、水龍頭。
  • 鼓勵同住者於同一段時間接續洗澡，省去等待熱水的時間也減少流失過多的前段冷水。
  • 用臉盆盛水洗臉、漱口杯刷牙，以定量的水洗漱，減少不必要的浪費。
  • 用水查漏：定期檢查水塔、水龍頭、水管接頭、抽水馬桶、牆壁有無漏水情形或異常潮濕，可能是漏水的警訊。

延伸閱讀

影片參考資料

  1. 洗澡也能做環保
  2. 經濟部水利署-省水懶人包
  3. 淋浴和泡澡哪個省水
  4. 聰明淋浴-省水方法
  5. 全台鬧水荒，平常該如何省水？專家傳授5個節水妙招，改變這習慣竟能省下80公升的水
  6. 新北市政府水利局 節水專區

責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範


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