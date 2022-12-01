高年級實習生：多元共融、彈性工作的年長員工就業模式，英國和美國怎麼做？

文：郭振昌（台北海洋科技大學退休副教授）

台灣地區2021年中高齡者失業率2.52%，失業原因中，關廠歇業或業務緊縮為62.33%，其次為對原有工作不滿意的自願性失業17.96%；第三為季節／臨時性工作結束12.17%；65歲以上高齡者失業率0.82%，則主要為關廠歇業或業務緊縮季節占74.87%，其次為季節／臨時性工作結束占20.1%，故年長員工特色為低失業率，但以關廠歇業或業務緊縮等非自願性失業居多。

最近企業面臨缺工與高齡、少子女化等等多重的壓力下，人力資源管理與發展策略上，似宜以國際上倡議的多元共融、彈性工作模式多加運用年長員工予以因應，茲分別以美國與英國的發展經驗，分述如下。

壹、美國AARP基金會的多元共融策略

越來越多證據顯示，多元化的管理層和員工團隊，與業績有正面關係：麥肯錫公司的一份報告發現，「管理團隊多元化排名前四分之一的企業，較尾四分之一的企業賺取高於平均水準的盈利機率高25%。」同一份報告亦指出，在年齡、種族和文化多元方面，「排名前四分之一的企業的盈利能力，較尾四分之一的企業高36%。」

職位空缺接近歷史最高水準，企業正在爭先恐後地填補職位空缺。但在競爭中，一個關鍵的解決方案隱藏在眾人的視線中：年長的員工。

根據美國退休人員協會（American Association of Retired Persons，AARP）的一份報告，超過78%的年長員工曾在工作場所看到或直接經歷過年齡歧視。最重要的是，50 歲以上的員工中有 64% 認為雇主認為他們的年齡是被僱用的不利因素，而65歲以上的員工中有79%認為他們的年齡，會影響他們獲得工作的機會。

年齡偏見使年長員工難以在勞動市場取得工作機會。考慮到僱用和留住年長員工的強大商業案例，這種態度在經濟上幾乎沒有意義。知識和專業知識——工作績效的主要預測因素——工作時間越長，永續性越高，有利於年長的員工，他們比年輕的同事，更有可能工作更多年。他們經常在許多其他衡量員工成功的關鍵指標上，優於年輕同事，例如缺勤率、人員流動率和人際交往能力更強。

除了作為強大的個人貢獻者之外，年長者還為他們的團隊帶來了認知多樣性，從而提高了組織績效。一項研究發現，在使用混合年齡工作團隊（mixed-age work teams）的公司中，年長員工和年輕員工的相對生產力更高。另一個發現：團隊內的年齡多樣性，與參與複雜決策任務的團隊的績效，呈正相關。公司內部的年齡多樣性，也可以降低員工流動率。

對於堅信必須將年齡作為其整體DEI（Diversity、Equity、Inclusion：多元、平等與包容）策略面向的公司，AARP基金會長Lisa Marsh Ryerson（2022）指出，他們可以採取幾個步驟來增加員工隊伍中的年齡多樣性：

一、提供「重返工作崗位」（returnships）

Returnships是為已經離開工作崗位幾年，或更長時間的成年人，提供的全職帶薪實習。重返工作崗位的人，可能已經退休，現在想要或需要重返工作崗位，以重新開始或改變職業。也許他們已經休假來照顧年邁的父母，或養家糊口。

重返工作崗位幫助人們重返有償工作，同時讓雇主有機會使他們的勞動力多樣化，使其看起來更像他們的組織所服務的社區。

二、與可以幫助招聘各個年齡層人才的組織合作

為了實現年齡多元化的員工隊伍，公司必須將世代間多元化，作為其股權策略和目標的核心。與幫助年長者獲得在當今勞動市場上被僱用所需技能的組織合作，是加強組織努力實現年齡多樣化勞動力的一種方式。這種夥伴關係，可以為年長員工的人才庫提供現成的途徑。

AARP基金會有幾個勞動力計畫，為年長的低收入成年人，提供在當今工作場所取得成功所需的工作技能和信心。AARP基金會從Google.org獲得的1000萬美元新贈款，將資助年長者數位技能準備「Digital Skills Ready@50+」計畫，以培訓弱勢年長者——尤其是服務欠缺社區中的女性和少數族群——掌握在當今以技術為重點的領域，取得成功所需的技能工作場所，因此當公司需要員工時，他們已經做好了工作準備。

與 AARP 基金會等組織合作，可以為尋求年長員工的公司，提供一系列候選人供挑選，從而大大擴大他們的招聘範圍。

三、提供激勵措施，以幫助員工更長時間工作

公司可以提供多種激勵措施，來幫助年長員工更長時間工作。

一些年長員工可能希望漸進退休（gradual retirement），而不是突然離開工作場所，或者他們可能希望重新培訓，以迎接新的挑戰。提供彈性的工作時間表、休假或看護選擇，可以使在工作場所，待得更久更有吸引力。其他雇主發現，允許全職員工轉向兼職，但仍投資於他們的福利，這為這些員工提供了延後退休的額外動力。

四、取消學徒計畫的年齡限制

在某些公司，學徒制是員工發展的關鍵部分，並且對誰有資格申請可能有年齡限制。培養具有年齡包容性的勞動力的一種方法，是取消此類計畫的所有年齡限制。從那裡開始，組織不僅應該鼓勵年長的申請人，申請這些訓練計畫，還應該招募他們，以便不斷投資於發展他們的技能。