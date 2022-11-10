農藥就是「毒」？如何讓植保專業的年輕人能夠為自己驕傲？

文：生涯諮詢師 昆陽

此篇屬於我個人在這個農藥產業的主觀經驗和觀察，從離開學校到走入職場，對於這個產業的反思與感觸，實在是不吐不快，如果有說錯的地方，歡迎指正。

前言：不被理解的專業

談及到農藥，很多人都會聯想到「毒」，像是老鷹紅豆的起源就是因為加保扶的藥劑被農民混入穀物飼料來作為毒麻雀，以防紅豆被麻雀取食，以及環保生態學者瑞秋卡森的《寂靜的春天》作為環保先驅，訴諸了農藥DDT的長殘存性，並進入了生物鏈中，危害了老鷹，造成老鷹的蛋殼變薄，使得後代發育不良等問題，這些總總負面消息，讓消費者有了環保意識，也促使了農藥生產者必須面對農藥對於生態破壞的責任。

在台灣對於農藥就是毒的理解，以促使了有機農藥的催生，儘管對於有機農業來說，核心的精神絕對不是「無毒」，更應該去強調「生態循環」的精神，但在行銷端來說，操控恐懼以及了解民眾需要的，就是行銷有效的破口。

民意如此，加上食安事件，在味全地溝油事件，民眾對於食品安全的重視，也加重了政府對於食品相關的監督與重視，畢竟與選票連結起來的政策，在民主社會來說可是非常有效的，所以，在2018時任的農委會主委林聰賢，喊出了「農藥十年減半」的政策，並與當時蔡英文選總統時政策白皮書中的食安政策綑綁。

時至今日，這些政策促使了一些好的改變，但過了四年來說，這個政策對於農藥發展來說，是否真的能夠對於農民防治病蟲害上有更好的改善嗎？

專業不該被恐懼綁架住了，我們也在這四年過後發現，有很多好的改變，像是實習植物醫生開始執行業務了，許多政策與活動開始推動綜合防治管理IPM的實務操作，在原本農藥的使用量上，因為禁了劇毒農藥巴拉刈後而減少，但不代表需求減少，農民一樣有除草的需求，這些許求不過轉變成購買其他效果比較沒那麼好的除草劑(像是固殺草和嘉磷賽)。

我們可以看見許多在媒體傳播的農藥議題，出發點都是「消費者」，卻鮮少真的從農民為什麼使用農藥來出發，這絕對不是什麼好事情，也無助於我們對食品安全以及農業發展的幫助。

Photo Credit: 中央社

此篇想要聊聊，我以自身的經驗來聊聊，這個植保產業的重要性及需要改善的問題。

一、 植保專業何去何從？

我自己身為植物醫學系的畢業，對於這個系的重要性是非常有熱忱的，不過開始進入農藥相關產業後，也意識到這個科系對於農藥的了解非常不足。

礙於科系內各個專業開課競爭，我們需要學習基礎的植物學、昆蟲學、細菌學、真菌學和病毒學，以及應用層面的綜合防治，在四年的訓練下，我們大概只走到病蟲害的鑑定，但尚未走入「防治」，更尚未將生產整合到防治層面，綜合防治的觀念也只有停留在理論，而學術與產業的接軌，也是近年來才開始整合。

我們都必須面臨到一個殘酷的現實，那就是學用落差，產業需要走到實務的能力，但我們可能還只走到理論，尚為走入應用，但如果要應用，產業界可能又是另外一套賺錢的方式，這之間的落差，卻是植保科系畢業學生必須面臨到的無奈。

我自己在求職的路上就遭遇，想走實務，卻因為自己背景太學術，實際上生產者要的就是你的技術；所以我的第一份工作走入了景觀產業的園藝生產，我才意識到自己對於農藥使用也欠缺理解，更何況那些毫無背景的同事，看著他們不穿防護衣，沒有口罩、把自己身體沉浸在陶斯松的濃霧中，看了我心情真的很複雜。

現任於農藥公司的田間技術，協助農藥產品的登記試驗，但由於公司的投入及對於技術的重視尚未到位，我也仍舊卡在空有理論，但沒有實務田間經驗，一種半生不熟的程度。在一場玉米的田間試驗結束後，我將玉米發送給同事們，同事開心接收，但同時也問了一句：「有沒有噴藥啊？」，我苦笑：「合理用藥喔，但有在殘效期過後喔」。

我並沒有什麼優越感，只是感覺到就算是一種淒涼的現實感，許多農藥業者以及使用者對於自身的專業要求並沒有太高，進入門檻不高，對於專業要求不高，加上農藥市場的利潤逐漸降低，要如何讓專業者成為更專業的人才，以及政府該如何輔導農藥業者進行產業升級，這也許是傳統產業所面臨到的一個問題。

以上為我自己個人經驗分享，並不代表全然的客觀事實。

二、 農藥該有誰來評論？

上一段提及到因為植醫系學要學到的太多，而農藥只有一門，且只有農藥的分類與機制，而事實上，農藥的學問實在太多了，包含了農藥的劑型、毒理學、理化性質、機制、抗藥性、藥效應用，在我現在的實務工作，更要進行非常複雜且多變的農藥藥效試驗，甚至藥劑殘留試驗，這都是農藥真正在應用的學問。

但在媒體新聞上，總是看到非專業的醫生和營養師來講農藥殘留的問題，真的是越聽心情越差。這種錯誤的知識傳播，也讓農藥是毒的這種連結難以在消費者的心中抹除，這並非要提倡農藥就是毫無風險，而是要正確的理解農藥，對於這些「專家」的資訊才能夠有正確的判讀。

在風險溝通的議題上，台灣社會歷經了許多藥劑參入食物的風波「巴拉刈」、「瘦肉精」等，只要參食物中，大眾很容易陷入恐慌的情緒中，這種恐慌的情緒，很容易聽取一些醫生與營養師的看法，這也讓真正的資訊能否被理解和傳播遇到了很大的困難，因為真正的資訊可能需要花上很多時間和理解，正確的資訊在網路上，這幾年很多不論是泛科學、健康相關的網站都邀請了真正的毒物專家來解釋毒理學。