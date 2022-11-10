農藥就是「毒」？如何讓植保專業的年輕人能夠為自己驕傲？
我們想讓你知道的是
台灣社會歷經了許多藥劑參入食物的風波「巴拉刈」、「瘦肉精」等，大眾很容易陷入恐慌的情緒中，另一個層面來說，我也意識到這些知識，是出社會後在藥物毒物所的培訓課程「農藥登記」、「農藥代噴」和「農藥管理人員」才進一步了解的，這也反映了過去學術訓練的不足。
文：生涯諮詢師 昆陽
此篇屬於我個人在這個農藥產業的主觀經驗和觀察，從離開學校到走入職場，對於這個產業的反思與感觸，實在是不吐不快，如果有說錯的地方，歡迎指正。
前言：不被理解的專業
談及到農藥，很多人都會聯想到「毒」，像是老鷹紅豆的起源就是因為加保扶的藥劑被農民混入穀物飼料來作為毒麻雀，以防紅豆被麻雀取食，以及環保生態學者瑞秋卡森的《寂靜的春天》作為環保先驅，訴諸了農藥DDT的長殘存性，並進入了生物鏈中，危害了老鷹，造成老鷹的蛋殼變薄，使得後代發育不良等問題，這些總總負面消息，讓消費者有了環保意識，也促使了農藥生產者必須面對農藥對於生態破壞的責任。
在台灣對於農藥就是毒的理解，以促使了有機農藥的催生，儘管對於有機農業來說，核心的精神絕對不是「無毒」，更應該去強調「生態循環」的精神，但在行銷端來說，操控恐懼以及了解民眾需要的，就是行銷有效的破口。
民意如此，加上食安事件，在味全地溝油事件，民眾對於食品安全的重視，也加重了政府對於食品相關的監督與重視，畢竟與選票連結起來的政策，在民主社會來說可是非常有效的，所以，在2018時任的農委會主委林聰賢，喊出了「農藥十年減半」的政策，並與當時蔡英文選總統時政策白皮書中的食安政策綑綁。
時至今日，這些政策促使了一些好的改變，但過了四年來說，這個政策對於農藥發展來說，是否真的能夠對於農民防治病蟲害上有更好的改善嗎？
專業不該被恐懼綁架住了，我們也在這四年過後發現，有很多好的改變，像是實習植物醫生開始執行業務了，許多政策與活動開始推動綜合防治管理IPM的實務操作，在原本農藥的使用量上，因為禁了劇毒農藥巴拉刈後而減少，但不代表需求減少，農民一樣有除草的需求，這些許求不過轉變成購買其他效果比較沒那麼好的除草劑(像是固殺草和嘉磷賽)。
我們可以看見許多在媒體傳播的農藥議題，出發點都是「消費者」，卻鮮少真的從農民為什麼使用農藥來出發，這絕對不是什麼好事情，也無助於我們對食品安全以及農業發展的幫助。
此篇想要聊聊，我以自身的經驗來聊聊，這個植保產業的重要性及需要改善的問題。
一、 植保專業何去何從？
我自己身為植物醫學系的畢業，對於這個系的重要性是非常有熱忱的，不過開始進入農藥相關產業後，也意識到這個科系對於農藥的了解非常不足。
礙於科系內各個專業開課競爭，我們需要學習基礎的植物學、昆蟲學、細菌學、真菌學和病毒學，以及應用層面的綜合防治，在四年的訓練下，我們大概只走到病蟲害的鑑定，但尚未走入「防治」，更尚未將生產整合到防治層面，綜合防治的觀念也只有停留在理論，而學術與產業的接軌，也是近年來才開始整合。
我們都必須面臨到一個殘酷的現實，那就是學用落差，產業需要走到實務的能力，但我們可能還只走到理論，尚為走入應用，但如果要應用，產業界可能又是另外一套賺錢的方式，這之間的落差，卻是植保科系畢業學生必須面臨到的無奈。
我自己在求職的路上就遭遇，想走實務，卻因為自己背景太學術，實際上生產者要的就是你的技術；所以我的第一份工作走入了景觀產業的園藝生產，我才意識到自己對於農藥使用也欠缺理解，更何況那些毫無背景的同事，看著他們不穿防護衣，沒有口罩、把自己身體沉浸在陶斯松的濃霧中，看了我心情真的很複雜。
現任於農藥公司的田間技術，協助農藥產品的登記試驗，但由於公司的投入及對於技術的重視尚未到位，我也仍舊卡在空有理論，但沒有實務田間經驗，一種半生不熟的程度。在一場玉米的田間試驗結束後，我將玉米發送給同事們，同事開心接收，但同時也問了一句：「有沒有噴藥啊？」，我苦笑：「合理用藥喔，但有在殘效期過後喔」。
我並沒有什麼優越感，只是感覺到就算是一種淒涼的現實感，許多農藥業者以及使用者對於自身的專業要求並沒有太高，進入門檻不高，對於專業要求不高，加上農藥市場的利潤逐漸降低，要如何讓專業者成為更專業的人才，以及政府該如何輔導農藥業者進行產業升級，這也許是傳統產業所面臨到的一個問題。
以上為我自己個人經驗分享，並不代表全然的客觀事實。
二、 農藥該有誰來評論？
上一段提及到因為植醫系學要學到的太多，而農藥只有一門，且只有農藥的分類與機制，而事實上，農藥的學問實在太多了，包含了農藥的劑型、毒理學、理化性質、機制、抗藥性、藥效應用，在我現在的實務工作，更要進行非常複雜且多變的農藥藥效試驗，甚至藥劑殘留試驗，這都是農藥真正在應用的學問。
但在媒體新聞上，總是看到非專業的醫生和營養師來講農藥殘留的問題，真的是越聽心情越差。這種錯誤的知識傳播，也讓農藥是毒的這種連結難以在消費者的心中抹除，這並非要提倡農藥就是毫無風險，而是要正確的理解農藥，對於這些「專家」的資訊才能夠有正確的判讀。
在風險溝通的議題上，台灣社會歷經了許多藥劑參入食物的風波「巴拉刈」、「瘦肉精」等，只要參食物中，大眾很容易陷入恐慌的情緒中，這種恐慌的情緒，很容易聽取一些醫生與營養師的看法，這也讓真正的資訊能否被理解和傳播遇到了很大的困難，因為真正的資訊可能需要花上很多時間和理解，正確的資訊在網路上，這幾年很多不論是泛科學、健康相關的網站都邀請了真正的毒物專家來解釋毒理學。
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
我們想讓你知道的是
本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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