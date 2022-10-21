【2022電視金鐘獎】節目類完整得獎名單：黃子佼、Lulu獲得綜藝節目主持人獎，《大嘻哈時代》拿下最佳綜藝節目獎

（2022/10/21 更新：王祖鵬）

今（2022）年第57屆電視金鐘獎節目類頒獎典禮，由曾國城、唐綺陽擔任典禮主持人。典禮一開始就先公佈今年新增的最具人氣綜藝節目獎，由AKIRA頒發，此獎項由吳宗憲、KID、謝坤達領軍的《綜藝玩很大》獲得，而孫協志、王仁甫、許孟哲主導的《飢餓遊戲》則是惜敗飲恨。

第二個獎項頒發的是自然科學紀實節目獎，由《下一步，AI。NEXT，愛》拿下，這也是此節目第4度獲獎；而《南島起源》獲得人文紀實節目獎，《南島起源》的雙主持人Julian Davison與優席夫，同時也摘下自然科學及人文紀實節目主持人獎。

生活風格節目獎以及生活風格節目主持人獎，都由《寶島神很大》拿下。

到了技術獎項，一般節目類攝影獎由《大洋的召喚》的陳一松、陳昱翔、林清華獲得；《南島起源》獲得一般節目類剪輯獎，這也是《南島起源》今晚的第三座金鐘獎。《大嘻哈時代》獲得一般節目類燈光獎、一般節目類美術設計獎；《登台之路-十九兩》拿下一般節目類聲音設計獎。

楊孟嘉的《公視紀實-下一站》獲得了一般節目類導演獎；陳美而以《#T-POP我們聽大的!!》拿下一般節目類導播獎。

動畫節目獎則由《勇者動畫系列》拿下；兒童節目獎以及兒童少年節目主持人獎都由《下課花路米-壯遊闖天下》獲得；《kakudan時光機》拿下少年節目獎。

而一般節目類節目創新獎則開出雙黃蛋，由《公視主題之夜SHOW》、《你的島嶼我的家》共同獲得。

益智及實境節目獎由《決戰水下伸展台》獲得；益智及實境節目主持人獎則由楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏的《阮三个3》拿下。

最後，綜藝節目主持人獎由黃子佼、Lulu的《婚禮歌手》獲得；綜藝節目獎則是《大嘻哈時代》。

第57屆電視金鐘獎計有140家業者、1976件作品報名參賽，本年度評審委員會主任委員陳慧玲與評審團歷時3個月評審及討論，於1976件參賽作品中評審出244件入圍作品，角逐48個獎項。「特別獎項」則另組評審委員會，並由許效舜擔任主任委員，並公布今年度由陳君天、張宗榮獲特別貢獻獎。

本屆電視金鐘獎最特別的部分，是分為兩天頒獎，將「節目類」以及「戲劇類」拆開頒獎。

回溯過往電視金鐘獎，往年是「節目類」、「戲劇類」獎項合頒，此舉也長年為人詬病。主因是戲劇以及節目在性質以及專業性都不盡相同，合頒顯得不夠尊重也不合時宜；也由於非常多獎項需要頒發，合頒就容易讓典禮顯得冗長、無聊，連帶使得觀眾討論度低落，因此，近年各界也不斷討論分別舉行「戲劇類」、「節目類」兩大類的頒獎典禮。針對此改革方向，文化部今日也做出回應。

電視金鐘獎頒獎典禮確立分為「節目類」及「戲劇類」兩場次頒獎，讓典禮時間運用更有彈性，不因獎項過多而限縮典禮企製發揮空間，以及得獎者致詞時間，進而更榮耀入圍者及獲獎者。

此改革是參考美國艾美獎多場次的頒獎概念，而「節目類」將頒發綜藝節目、益智及實境節目等21項獎項；「戲劇類」則頒發戲劇節目、迷你劇集及電視電影等27項獎項。兩大類別將各自頒發相關技術類獎項，獎項更趨完整細緻，解決歷年技術獎項多由戲劇類節目獲獎的結構性問題。

而今年也設置了「最具人氣戲劇節目獎」、「最具人氣綜藝節目獎」二項「非正式競賽獎項」並導入觀眾票選機制。藉此提高金鐘獎及我國入圍或得獎作品的國際關注度與討論聲量，以形塑金鐘獎品牌知名度。

截至20日為止，最具人氣綜藝節目獎由吳宗憲領軍的《綜藝玩很大》以總票數98303領跑，緊追在後的則是孫協志、王仁甫、許孟哲主導的《飢餓遊戲》，以90365票位居第二，接下來則是《全明星運動會》、《天才衝衝衝》以及《綜藝大熱門》，分別是19280票、18324票、14215票。

最後，因應兒童、少年節目不同的受眾及製播方式，以及鼓勵提升兒少節目質與量，「兒童少年節目獎」將細分為「兒童節目獎」及「少年節目獎」二個獎項。

「111年度電視金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別訂於10月21日（五）、10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

第57屆電視金鐘獎節目類完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

綜藝節目獎

#T-POP我們聽大的!!

HiHi導覽先生

大嘻哈時代

婚禮歌手

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綜藝節目主持人獎

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