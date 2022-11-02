【書評】《水變成冰是哲學問題？》：一本討論「自然知識觀」的「科學哲學」哲普書

文：陳瑞麟（中正大學哲學系講座教授）

「自然知識觀」的歷史演變：簡評《水變成冰是哲學問題？》

「水變成冰是哲學問題？」這個書名相當精準地透露本書的性質，它是一本討論「自然知識觀」的哲普書籍，也很容易勾起人們的好奇心：「水變成冰」是自然現象，探討這種現象的知識與哲學何關？

在台灣，人們談到「哲學」想到的多半是倫理道德和宗教人生，自然世界是科學的轄地，也是哲學的禁地？近來這種印象開始被打破，因為人們慢慢知道「科學哲學」的存在，科學哲學是探討科學本質的一門哲學，科學本身也有它自己的哲學問題。不過，「科學哲學」仍然是學院裡在討論的課程，它的內容並不可親，讀者想進入科學哲學仍要跨過某種基本門檻。

現在《水變成冰是哲學問題？》企圖讓「科學哲學」更普及一點，而且也企圖把它回溯到更久遠的過去、貫穿更長遠的歷史，從公元前第六世紀古希臘時代的泰利斯直到二十世紀的波柏和孔恩，這樣的企圖使得作者標榜本書是一本「自然科學哲學史」，它的歷史幅度與一般的西方哲學史相當。

本書大致把西方探討「自然知識觀」哲學歷史分成五個時期，先蘇格拉底時的泰利斯、雅典三哲（蘇格拉底、柏拉圖和亞里斯多德）、中世紀的阿奎納、近代時期（笛卡兒、霍布斯和波以耳、康德）與二十世紀（胡賽爾、孔恩與波柏），這個分配確實照顧到了各個時期的重點哲學家。

國內的中文西方哲學史譯著或著作，不管作者是羅素、柯普斯登或傅偉勳，都是依著歷史順序逐一地介紹歷史上大哲學家的思想和理論，然而讀者讀來的結果往往如作者的兩極心理一般「既嚮往又厭惡」，嚮往的是前人廣闊如大海般的思想，厭惡的是大量的內容使哲學史瑣碎又紛雜。為了避免重蹈覆轍，作者有意識地找出歷來哲學家想的主軸問題與針對問題的答案，構成一個哲學思想發展的動態結構——本書的主軸就是「自然科學觀」或「自然知識觀」的動態演變。

其次，為了避免紛雜的要求，作者也在每個重要的時代裡，挑選出最具代表性的哲學家的「自然知識觀」來介紹，讓讀者可以得到一個簡潔的圖像。第三，為了普及性的要求，作者使用生動、淺白的筆法，集中在某些核心概念上，並舉出清楚簡單的案例來介紹哲學家的思想，使得讀者不致於對看似艱澀的術語和概念望之興嘆。以上三點是本書的主要優點。

從學院的眼光來看，本書的淺白與簡潔仍然需要兩點補充。第一點是作者沒有說明「自然科學」（natural science）其實是從「自然哲學」（natural philosophy）演變而來的，即使在今天「自然科學」背後仍然可以延伸出「自然哲學」——也就是關於自然的形上學——的思考。因此，「科學」、「自然哲學」、「形上學」和「科學哲學」這四個概念密切相關，卻又不盡相同，它們的歷史關係是值得介紹給更廣大的讀者知悉【註1】。

第二點是本書沒有提供或推薦進一步的參考文獻，如果有讀者在閲讀本書後被啟發興趣，無法在本書中找到更深入的讀物【註2】。 書中其實談到不少其它文獻（含經典文獻），一些也有中譯本，卻沒有提供給讀者，誠屬美中不足。筆者建議日後的Podcast系列若繼續出版應該要注意這一部分。

註釋

[1] 關於這一點，讀者可以參看陳瑞麟（2020），《人類怎樣質問大自然》（八旗文化）。

[2] 除了註1所舉的書之外，網路上也有相當多的中文資源可供參考，如《華文哲學百科》「科學哲學」和「西洋哲學史」的部分，有幾個條目如「科學革命與典範轉移」、「科學知識的證及其挑戰」、「波柏」、「科學編史方法學」、「柏拉圖」和「亞里斯多德」都可做為挑戰性的進階閲讀之用。

書籍介紹

《水變成冰是哲學問題？12位大哲學家╳11次劃時代重要翻轉，一部寫給所有人的自然科學哲學史》，麥田出版

作者：哲學新媒體（策畫）、孫有蓉（主筆）、邱獻儀（協力）

沒有亞里斯多德就沒有自然科學？古代科學家不相信實驗？

沒有笛卡兒談「我思故我在」，就沒有牛頓的物理成就！

其實，科學演進的背後都經過一次哲學論戰的推動！



人氣哲學史podcast〈冰的哲學〉首度成書

桃園市社會教育貢獻獎得主作品

內容簡介

為什麼物理、化學好像比其他學科更「高級」？

文組、理組一定壁壘分明嗎？

原來，自然科學問題也是哲學問題！

「自然科學」如今似乎與「真理」畫上等號，導致我們很少去思考大家習以為常的實驗方法、數字量化是從何時開始的？自然科學又是如何獲得現今的知識權威地位？事實上，促成科學演進的背後，是一場場哲學論戰：從古希臘提出關鍵問題扭轉科學史的泰利斯、主張應該關注知識與人的關係的蘇格拉底，到十七世紀笛卡兒「數學化」科學革命，再到二十世紀孔恩反省科學建立與崩潰的歷程，顯示出每一次科學演進，其實也都是觀點轉換，而這正是奠基於哲學家的努力。

本書改編自哲學新媒體人氣Podcast〈冰的哲學〉，透過十二位哲學家帶出歷史上十一次科學的重大變革，看見人類如何突破思想局限，打造自然科學的全新眼界。全書重點不在於哲學家「說了什麼」，而是「為什麼在這個時代提出如此創新的理論」。透過歷史上哲學家的洞見，我們也能認識人類如何在錯誤中持續推進，進而反思當下、脫離大腦慣性，尋覓突破思考框架的可能。