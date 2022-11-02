【書評】《水變成冰是哲學問題？》：一本討論「自然知識觀」的「科學哲學」哲普書
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《水變成冰是哲學問題？》企圖讓「科學哲學」更普及一點，而且也企圖把它回溯到更久遠的過去、貫穿更長遠的歷史，從公元前第六世紀古希臘時代的泰利斯直到二十世紀的波柏和孔恩，這樣的企圖使得作者標榜本書是一本「自然科學哲學史」，它的歷史幅度與一般的西方哲學史相當。
文：陳瑞麟（中正大學哲學系講座教授）
「自然知識觀」的歷史演變：簡評《水變成冰是哲學問題？》
「水變成冰是哲學問題？」這個書名相當精準地透露本書的性質，它是一本討論「自然知識觀」的哲普書籍，也很容易勾起人們的好奇心：「水變成冰」是自然現象，探討這種現象的知識與哲學何關？
在台灣，人們談到「哲學」想到的多半是倫理道德和宗教人生，自然世界是科學的轄地，也是哲學的禁地？近來這種印象開始被打破，因為人們慢慢知道「科學哲學」的存在，科學哲學是探討科學本質的一門哲學，科學本身也有它自己的哲學問題。不過，「科學哲學」仍然是學院裡在討論的課程，它的內容並不可親，讀者想進入科學哲學仍要跨過某種基本門檻。
現在《水變成冰是哲學問題？》企圖讓「科學哲學」更普及一點，而且也企圖把它回溯到更久遠的過去、貫穿更長遠的歷史，從公元前第六世紀古希臘時代的泰利斯直到二十世紀的波柏和孔恩，這樣的企圖使得作者標榜本書是一本「自然科學哲學史」，它的歷史幅度與一般的西方哲學史相當。
本書大致把西方探討「自然知識觀」哲學歷史分成五個時期，先蘇格拉底時的泰利斯、雅典三哲（蘇格拉底、柏拉圖和亞里斯多德）、中世紀的阿奎納、近代時期（笛卡兒、霍布斯和波以耳、康德）與二十世紀（胡賽爾、孔恩與波柏），這個分配確實照顧到了各個時期的重點哲學家。
國內的中文西方哲學史譯著或著作，不管作者是羅素、柯普斯登或傅偉勳，都是依著歷史順序逐一地介紹歷史上大哲學家的思想和理論，然而讀者讀來的結果往往如作者的兩極心理一般「既嚮往又厭惡」，嚮往的是前人廣闊如大海般的思想，厭惡的是大量的內容使哲學史瑣碎又紛雜。為了避免重蹈覆轍，作者有意識地找出歷來哲學家想的主軸問題與針對問題的答案，構成一個哲學思想發展的動態結構——本書的主軸就是「自然科學觀」或「自然知識觀」的動態演變。
其次，為了避免紛雜的要求，作者也在每個重要的時代裡，挑選出最具代表性的哲學家的「自然知識觀」來介紹，讓讀者可以得到一個簡潔的圖像。第三，為了普及性的要求，作者使用生動、淺白的筆法，集中在某些核心概念上，並舉出清楚簡單的案例來介紹哲學家的思想，使得讀者不致於對看似艱澀的術語和概念望之興嘆。以上三點是本書的主要優點。
從學院的眼光來看，本書的淺白與簡潔仍然需要兩點補充。第一點是作者沒有說明「自然科學」（natural science）其實是從「自然哲學」（natural philosophy）演變而來的，即使在今天「自然科學」背後仍然可以延伸出「自然哲學」——也就是關於自然的形上學——的思考。因此，「科學」、「自然哲學」、「形上學」和「科學哲學」這四個概念密切相關，卻又不盡相同，它們的歷史關係是值得介紹給更廣大的讀者知悉【註1】。
第二點是本書沒有提供或推薦進一步的參考文獻，如果有讀者在閲讀本書後被啟發興趣，無法在本書中找到更深入的讀物【註2】。 書中其實談到不少其它文獻（含經典文獻），一些也有中譯本，卻沒有提供給讀者，誠屬美中不足。筆者建議日後的Podcast系列若繼續出版應該要注意這一部分。
註釋
[1] 關於這一點，讀者可以參看陳瑞麟（2020），《人類怎樣質問大自然》（八旗文化）。
[2] 除了註1所舉的書之外，網路上也有相當多的中文資源可供參考，如《華文哲學百科》「科學哲學」和「西洋哲學史」的部分，有幾個條目如「科學革命與典範轉移」、「科學知識的證及其挑戰」、「波柏」、「科學編史方法學」、「柏拉圖」和「亞里斯多德」都可做為挑戰性的進階閲讀之用。
書籍介紹
《水變成冰是哲學問題？12位大哲學家╳11次劃時代重要翻轉，一部寫給所有人的自然科學哲學史》，麥田出版
作者：哲學新媒體（策畫）、孫有蓉（主筆）、邱獻儀（協力）
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沒有亞里斯多德就沒有自然科學？古代科學家不相信實驗？
沒有笛卡兒談「我思故我在」，就沒有牛頓的物理成就！
其實，科學演進的背後都經過一次哲學論戰的推動！
人氣哲學史podcast〈冰的哲學〉首度成書
桃園市社會教育貢獻獎得主作品
內容簡介
為什麼物理、化學好像比其他學科更「高級」？
文組、理組一定壁壘分明嗎？
原來，自然科學問題也是哲學問題！
「自然科學」如今似乎與「真理」畫上等號，導致我們很少去思考大家習以為常的實驗方法、數字量化是從何時開始的？自然科學又是如何獲得現今的知識權威地位？事實上，促成科學演進的背後，是一場場哲學論戰：從古希臘提出關鍵問題扭轉科學史的泰利斯、主張應該關注知識與人的關係的蘇格拉底，到十七世紀笛卡兒「數學化」科學革命，再到二十世紀孔恩反省科學建立與崩潰的歷程，顯示出每一次科學演進，其實也都是觀點轉換，而這正是奠基於哲學家的努力。
本書改編自哲學新媒體人氣Podcast〈冰的哲學〉，透過十二位哲學家帶出歷史上十一次科學的重大變革，看見人類如何突破思想局限，打造自然科學的全新眼界。全書重點不在於哲學家「說了什麼」，而是「為什麼在這個時代提出如此創新的理論」。透過歷史上哲學家的洞見，我們也能認識人類如何在錯誤中持續推進，進而反思當下、脫離大腦慣性，尋覓突破思考框架的可能。
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攜手偉薩、研華及英特爾GARAOTUS助印度醫療機構提升疾病研究效能89%
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高效能運算（High-performance computing，HPC）在這幾年發展當中，不僅是企業創新關鍵，更是企業轉型必備要素。不過研究卻發現，企業建置HPC時花費七成時間在硬體校調，研究人員只有三成時間放在核心業務；如此不僅讓團隊花太多時間在理解軟硬體，更可能大幅延遲轉型速度。精誠集團旗下高速運算品牌GARAOTUS設計出的基因組分析解決方案，協助印度醫療機構，大幅提昇其研究所需的運算能力，共同為生醫研究領域做出貢獻。
GARAOTUS攜手偉薩科技、研華科技及英特爾，提供印度醫療機構MedGenome基因組分析整體解決方案。該解決方案整合了GARAOTUS自行研發HPC平台，CRONUS Service Fabric及CRONUS Orchestration，並搭配研華科技提供的高效能及穩定的硬體架構，以及偉薩科技提供的程式化邏輯閘陣列FPGA（Field Programmable Gate Array）結合基因定序分析的加速解決方案，有效協助MedGenome提升疾病研究效能達89％！
MedGenome是一家總部位於美國德拉瓦州的印度醫療機構，並在 2018 年獲得了生物醫學突破獎（MedTech Breakthrough Award），其生物資訊學副總裁Ravi Gupta表示：「我們的醫生和研究人員對該解決方案展現的效能及成本比印象深刻，這個解決方案為MedGenome提供並擴大了在罕見疾病和帕金森氏症，以及其他領域研究所需的運算能力。」GARAOTUS提供的基因組分析解決方案，能有效將100人的全基因組定序（Whole genome sequencing, WGS）研究時間縮短到三分之一。
隨著人體基因分析、疫苗及新藥的開發應用越來越多且複雜，研究人員需要處理與分析的流程及數據量更是多樣及多元。在缺乏視覺化、模組化與整合性的資料分析處理下．將面臨多種在資料導入及整合上的困境，更無法有效推動研究的進行。
GARAOTUS認為企業轉型需要升級，迅速導入系統是最大關鍵。「HPC目的是要把效能榨乾」，在底層的硬體必須是最新、最好，當節點已經具備一定能量，串接節能的網路、軟體也必須提升規格，光是這部分已經讓企業的IT進行升級。HPC是企業催化創新的關鍵，而HPC的基礎架構包括運算節點、網路、儲存裝置，串接起來成為一個叢集，這當中要有使用者依據經驗來執行程式，專業的軟體在伺服器上進行運作及儲存，這些都是建構產業發展與進步的基礎。
當企業內部系統的升級一切就位，即能搭配HPC技術，快速運算出想要的結果，若參數或研究模型需要調整，亦能即時快速重新進行演算，在時間及企業整體支出上，都能有效節約成本。HPC技術能夠在企業進行產品開發前協助做模擬測試，此舉不僅省去模型驗證失敗造成的資源浪費，對於提升終端使用者的體驗也是具有長遠效益。但這樣仍舊不足，這幾年隨著加入雲端服務、AI等領域，HPC亦能充份融合各種技術，擴大支援的範疇，更加符合使用者的需要。HPC是企業永續發展的支持系統，必須有專業團隊，時時監控底層介接有無潛在的問題，需要有一套穩定的機制才能協助企業升級與長期發展。
GARAOTUS提供的CRONUS平台，讓研究人員不須編寫程式，就可以運用視覺化介面以拖拉方式輕鬆進行資料分析及資訊儲存。同時，資料也能夠在組織間輕鬆的交換及協作，透過統一的平台及彈性的權限設計，讓整體流程及研究成果更易於管理，也方便研究成果重現及再利用，藉此讓非IT程式背景的研究人員，降低研究門檻，更能靈活運用研究資訊。團隊服務的最大特色就是除了能夠將流程圖像化，將原來轉譯複雜的指令，透過簡易UI取代，大幅簡化流程。以簡單的概念說明，也就是將程式語言變成一塊塊的積木，把很多個積木輸入後，進入下一個流程，就可以簡單完成一個複雜的work flow。相較於以往需要在後台打相當多的指令及拋接資料，透過GARAOTUS設計的模組，在過程中設計了一個簡化的UI介面，再丟入特定HPC進行運算即可，甚至不需資訊人員也會使用。另一方面，所有編寫紀錄都有足跡，能簡單找出每個運算結果，不僅不會因為人員交接產生斷層，也不會有重複輸入指令情形。平台會紀錄每次運算的時間與使用的資源量，這些都讓企業決策面有更好的資源分配考量。
GARAOTUS團隊負責人薛聖傑指出：「研究統計中發現，企業或機構在建置HPC技術時，有將近七成的時間都花在軟硬體的校對調整，相對的，研究人員只有三成的時間能放在核心業務。GARAOTUS平台服務的最大優勢在於，能協助完備機構所需的HPC整體系統架構建置，在介面上也降低程式指令的困難度，並轉化為視覺化的圖像。GARAOTUS在成立初期，即鎖定朝向國際發展，從過去落地台灣大型教學醫院，再來協助香港中文大學進行基因定序研究，很開心CRONUS產品也能在印度新興市場落地，為MedGenome提供HPC相關解決方案，未來GARAOTUS也將持續與國際生態圈夥伴合作，共同發展更多成功案例。」
CRONUS的平台優勢包括採用了HPC技術的底層架構，並向上延伸到服務層，提供了GAPaaS （Genomics-Analytics-Process-as-a-Service）的視覺化服務，未來GARAOTUS將持續攜手各領域生態圈夥伴提供服務，包括過去投入的精準醫療與大氣服務，下個階段更將著眼助攻半導體晶片的研發製程、全自動智慧製造應用，以及金融高性能計算的數值方法應用等，助力各產業與高速運算技術接軌。
GARAOTUS今（2022）年更獲得美國全球企業領袖雜誌（Global Business Leaders Magazine），評選為全球矚目的30大企業之一。報導指出，GARAOTUS 提供了具備多樣化與包容性的HPC解決方案，並涵蓋了許多開源技術的應用。多年來，團隊在開源組織社群發揮舉足輕重的作用，也曾經在2021年獲頒亞洲企業組織（Enterprise Asia）的IIA國際創新獎，是第一個因HPC 技術獲得此獎項的團隊。未來團隊將持續以HPC技術為基礎，擴展解決方案組合，建構各行業應用平台層，讓各產業能無縫對接HPC所提供的「算力」，加速實現數位轉型。
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