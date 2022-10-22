香港《施政報告》六大範疇簡評
我們想讓你知道的是
香港過往造成嚴重房屋問題的主因為政府偏重發展商利益的房地政策，而今次施政報告延續對過往發展商提倡的政策建議「照單全收」，包括放寬私人發展商收樓的強拍業權門檻、向外來人才「撤辣」、繼續擱置一手樓空置稅縱容「囤樓」、放寬發展商新界農地更平補地價改變用途等，都是近年發展商爭取的重要政策。
總體評價重點：
- 並無「以結果為目標」，部分「KPI」只是執行政策的時間表，與政策結果無關，混淆了實行政策與量度政策成效兩個執行公共政策不同步驟的基本概念；而與兌現政綱有關的KPI如減少不適切居所的指標，卻不知所蹤。
- 過往造成嚴重房屋問題的主因為政府偏重發展商利益的房地政策，而今次施政報告延續對過往發展商提倡的政策建議「照單全收」，包括放寬私人發展商收樓的強拍業權門檻（將70年樓齡強拍門檻降至六成，令僅存的戰前唐樓等歷史建築更易受發展商兼併拆樓發展）、向外來人才「撤辣」、繼續擱置一手樓空置稅縱容「囤樓」、放寬發展商新界農地更平補地價改變用途等，都是近年發展商爭取的重要政策。
具體政策問題：
- 房屋KPI無視「可負擔性」：除了納入改善輪候上樓時間作KPI，房屋政策並無納入有意義及與全球接軌的積效指標——房屋可負擔性（housing affordability）——以樓價或租金佔收入的比例作房屋目標，只求數量，不求這些房屋供應能否讓市民獲得可負擔房屋的結果。
- 今年國際土地研究組織「城市土地機構」（Urban Land Institute）最新數據顯示，香港的樓價收入比例，較新加坡組屋及私人住宅分別高出6.8及2.3倍，可負擔性明顯是真正需要解決的問題。
- 政綱走數棕地檢視零進展：李家超在競選政綱承諾會全面檢視棕地，卻在施政報告並無提及如何進一步檢視約千公頃沒有在現存發展區的棕地，反而優先推進開發255公頃綠化帶，由民間倡議的「先棕後綠」的土地發展策略變成「先綠後棕」，與對應氣候暖化及可持續發展原則背道而馳。
- 公屋上樓淪為「數字遊戲」：未來5年的公營房屋供應量將3萬伙「簡約公屋」及1.2萬伙「公屋提前上樓計劃」的單位涵蓋在內，有「湊數」之嫌。而「簡約公屋」實際上只將現有過渡性房屋概念重新包裝，將導致基層住戶日後有機會需重返私人租務市場，「彈出彈入」，簡約版公屋，其實是為了湊KPI而導致的質降。
- 北都公路或打穿南生圍等濕地：接駁天水圍及古洞北的新「北都公路」，除非是繞道元朗市中心的已建區，若根據初步走線，將很有可能橫切過南生圍及豐樂圍一帶極為重要的濕地，沿途亦有地產商在濕地囤地，進一步破壞整體濕地生境。北部都會區「濕地保育公園」仍在概念階段，周邊更完整和重要作為緩衝的濕地已被破壞，將危害米埔國際濕地地位。
- 明日大嶼「關鍵缺席」：是次施政報告聲稱將明日大嶼填海推前至2025年開始（雖開始填海時間非KPI之一），卻未有如比明日大嶼更遠期的北部都會區一樣提出更具體的規劃及基建配套；明日大嶼雖然作為「第三個核心商業區」，卻在今次各大鐵路公路的重點基建規劃中「關鍵缺席」，未來仍是否落實將成疑問。
- 將房屋供應主導權拱手相讓：新提出透過私人市場力量提供房屋供應，包括私人參建居屋、在新賣地計劃提供興建首置樓條款，卻沒有具體政策目標及積效指標作規範，亦即等於將房屋供應主導權交給私人發展商。此外，施政報告對市區重建政策毫無見樹，只靠現行市建局及放寬私人發展商收購重建強拍門檻，卻無為受影響劏房及租戶提供安置政策，反過來將加劇市區基層的住屋問題。
（文章獲授權轉載，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
我們想讓你知道的是
文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫