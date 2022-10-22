香港《施政報告》2022文化藝術部分點評
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香港《施政報告》2022在文化藝術方面著墨不多，而且整體力度不強，不論對大中小型藝團都欠缺針對性的政策，除了增加資源和培訓人才這些基本措施，很多建議都是舊酒新瓶。
文：洪思行
香港行政長官李家超發表上任後首份《施政報告》，本文將就文化藝術部分點評。
1）成立由文化體育及旅遊局局長領導和業界翹楚組成的「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」，完善文藝創意產業發展政策及建設產業生態圈。
「文化委員會」其實是舊有的組織，早於2000年成立，根據《香港2000》的介紹，成員包括藝術界的專才，以及各大藝術機構的主席，職責是就「制定文化及古蹟文物的整體政策和推廣事宜的優先撥款次序向政府提供意見」，所以今次不過是舊酒新瓶，只是重點由當年的古蹟文物改成創意產業。
2）研究香港演藝學院在長遠為本地以至大灣區培育所需文化藝術人才的角色，並因應學院正編撰的十年策略發展計劃，考慮長遠在「北部都會區」設立另一個校舍及非本地學生的住宿需要。
香港演藝學院在2018年年底才完成樓高9層的校園新翼，在運作不到一年便遇上社會事件和疫情，相信對新翼的使用有一定的影響。雖說這是長遠計劃，但現階段來看好像言之尚早。若要安排在「北部都會區」設立藝術學院，倒不如成立全新的學院，或是引入外地著名藝術學府來港成立分校，維也納兒童合唱團已經在港設立音樂學院，紐約茱莉亞學院也在天津成立了分校，可讓當局參考，促進良性競爭之餘也能吸引外地教育專才。
3）改善及擴建現有文化設施，博物館由17間增至19間，表演場地座位數目增加50%
新增文化設施當然無大爭議，問題是新增甚麼。如果把《施政報告》提及的「流行文化館」計算在內，那麼博物館就只不過是要新增一個。其實業界中不同界別的持份者一直都有設館的訴求，例如文學界想有香港文學館、表演藝術界則希望有表演藝術資料館。
至於座位數目的說法有點「tricky」，因為只是座位數目增加，似乎除了已落實的新場地計劃，政府只打算擴建而不再興建。目前正在進行的新場地計劃有粉嶺新界東文化中心（超過2300個座位）和九龍灣東九文化中心（超過2300個座位），而香港大會堂則有擴建的打算。
4）與發展局研究提供合適誘因，鼓勵發展商在其項目中加入文化藝術設施，例如表演場地，發揮市場力量以推動文化藝術的發展。
這是樂見其成的措施，其實多年前已聽過一些業界前輩有此建議，畢竟場地一直是業界問題之一，台灣松山文創園區誠品表演廳是很成功的例子，值得借鏡。
5）設立「文化藝術盛事基金」，向大型文化藝術活動的主辦單位提供誘因，吸引和支持這些活動落戶香港，進一步推動香港成為「文化藝術之都」。
另一個舊酒新瓶的措施，早在1998年已經有「國際盛事基金」，到2010年又推出「盛事基金」，以「支持香港非牟利機構籌辦文化、藝術和體育活動，鞏固香港作為『亞洲盛事之都』的地位」。在近三年間資助了16個項目，包括香港管弦樂團的《太古港樂．星夜．交響曲》、香港爵士樂會的《香港國際爵士音樂節2011》、香港青年協會的《2010國際無伴奏合唱節》等，但當年被批評有贊助的盛事重複及欠缺吸引力等問題，最終不再獲注資。
總體來說，《施政報告》2022在文化藝術方面著墨不多，而且整體力度不強，不論對大中小型藝團都欠缺針對性的政策，除了增加資源和培訓人才這些基本措施，很多建議都是舊酒新瓶。值得注意的是，這次是由新設立的文化體育及旅遊局以專責局的規模執行，有別於過往交由民政事務局處理，且看會否比以前做得更好。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫