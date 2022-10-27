除了供應大腸細胞能量，還能抑制大腸癌，如何確保體內有足夠的「短鏈脂肪酸」？

文：鄭晴予（瀚仕生醫營養師）

消化的最後一哩路──大腸，負責將我們未能消化吸收的剩餘食物殘渣和部分毒素排除，是一個呈現ㄇ字型的器官，可分為三個部分，盲腸、結腸以及直腸；其中結腸又分為三個區塊，升、橫、降結腸。離開小腸的食物殘渣會先運輸至盲腸，接著經過升結腸、橫結腸以及降結腸後到直腸，接著排出糞便。

在結腸中住著各式各樣的腸道菌們，其中部分的益菌可以分解膳食纖維以製造短鏈脂肪酸（Short-Chain Fatty Acids）。短鏈脂肪酸可說是大腸的能量來源，且與近年的熱門話題──腸腦軸（gut-brain axis）有密切的關聯。

從結構上認識短鏈脂肪酸

脂肪酸是一群以碳分子形成的碳鏈作為主要骨架，一端加上羧基而成的產物。

在化學結構上，因碳鏈的長度（碳分子數的多寡）不同而構成各式各樣的脂肪酸，可以將其細分成短鏈、中鏈、長鏈、非常長鏈這四個類別，其中短鏈脂肪酸的定義為：含有6個或以下的碳分子組成之脂肪酸。例如：甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、異丁酸。

一般來說，我們藉由攝取食物中的油脂來獲得中鏈、長鏈脂肪酸，經過消化後將其分解為小分子後吸收，進而提供細胞能量以及構成身體組織。

但與眾不同的是，短鏈脂肪酸主要由結腸中的腸道益菌（厭氧細菌和酵母菌等）發酵膳食纖維等醣類而來，並非從食物中攝取。

短鏈脂肪酸的主要生理意義

短鏈脂肪酸大部分由大腸中的益菌製造，所以可以大膽猜想它們理應被大腸細胞利用吧？沒錯，短鏈脂肪酸，尤其是丁酸，基本上是作為大腸細胞的能量來源，促進大腸的新陳代謝。

在人體中，以乙酸（C2）、丙酸（C3）、丁酸（C4）為主要的短鏈脂肪酸代表，約佔所有短鏈脂肪酸的95％。乙酸是人體脂質生合成與能量製造的重要原料，丙酸會參與肝臟和小腸中的葡萄糖製造，丁酸則是結腸的主要能量供應者。

除了供應大腸細胞能量外，短鏈脂肪酸也有益於腸道細胞分化與抑制壞菌生長，並幫助維持腸黏膜完整性。

近年來，越來越多科學家投入短鏈脂肪酸的相關研究，發現它們可能有降低糖尿病、心血管疾病、肥胖等發炎性代謝疾病的風險。甚至有抑制大腸癌、減緩發炎性腸道疾病（IBD）症狀等功能。

大部分的慢性疾病皆是由長期的發炎反應演變而來，而短鏈脂肪酸似乎能減緩發炎現象。

關於發炎性腸道疾病（IBD），這是一種機制尚未被明確理解的疾病，大多推測是因體內免疫失調導致小腸或（和）大腸發炎，引起腹脹、腹瀉、潰瘍等症狀，嚴重時可能需動手術將嚴重發炎的腸段切除。又可分為潰瘍性結腸炎（ulcerative colitis）和克隆氏症（Crohn’s disease）。短鏈脂肪酸（尤其是丁酸）被認為能夠減緩IBD引起的發炎現象，無論是潰瘍性結腸炎或克隆氏症患者都能受惠；短鏈脂肪酸製造不足則可能讓症狀惡化。

腸道可說是人類第二個大腦，腸道中微生物的影響力無遠弗屆，從情緒、免疫到睡眠都被它們遠端遙控，這大致就是腸腦軸（gut-brain axis）的概念。其中，由腸道益菌發酵膳食纖維製造而成的「短鏈脂肪酸」也是腸腦軸概念的一部份，目前已知短鏈脂肪酸可以促進大腦中血清素的製造，而血清素分泌與我們長期的情緒健康息息相關。

如何得知體內是否有足夠的短鏈脂肪酸？國內目前有部分功能醫學診所、健檢中心或檢驗所可以檢測體內短鏈脂肪酸的含量，甚至可以分析各種短鏈脂肪酸的佔比。因此，如果真的想進一步了解大腸能量的代謝情形，就可以透過這類型的檢測去了解。

如何提升我的短鏈脂肪酸產量？

飲食內容、腸道細菌叢、食物經過腸道的時間長短，都可能影響結腸製造短鏈脂肪酸的能力。為保持大腸健康以及擁有充足的能量來源，我們可透過改變飲食內容來優化腸道菌叢以及維持腸道中足夠的益生元，進而提升大腸中短鏈脂肪酸的含量。

體內壞菌多或益菌不足時，短鏈脂肪酸便難以製造，多吃發酵食物（乳酪、泡菜、納豆）或額外補充益生菌將有助於優化腸道菌叢，平衡腸道健康。而蔬菜、水果以及全穀類、豆類這些富含纖維的食物除了能夠促進腸道蠕動、增加糞便體積外，其中的水溶性膳食纖維更是益生菌能夠存活下去的關鍵。

水溶性膳食纖維是一種良好的益生元，益生元主要作為益生菌的食物，可以維持益生菌的活性。諸如抗性澱粉、果膠、果寡糖、菊糖、關華豆膠都是益生元的一種。

短鏈脂肪酸不足，有需要攝取含有短鏈脂肪酸的營養補充品嗎？

由於丁酸是主要的大腸細胞能量來源，因此在市面上可以找到以丁酸為主的保健食品，但補充效率不得而知。想要產生足夠的短鏈脂肪酸，還是建議大家以改變飲食內容為主。

對短鏈脂肪酸有了基礎的認識後，我們可以透過生化檢測評估自身短鏈脂肪酸是否足夠，並藉由改善飲食內容促進腸道益菌製造適量的短鏈脂肪酸，提供大腸足夠的能量以維持大腸健康，同時也幫助提升情緒、免疫、睡眠等方面的穩定性。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航