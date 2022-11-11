孩子身高矮小、永遠吃不飽？醫師圖文解說「小胖威利症」的症狀與治療
我們想讓你知道的是
俗稱「小胖威利」的普瑞德威利症候群會造成發展遲緩，必須及早介入，進行飲食管理、早期療育、生長激素治療等。照顧普瑞德威利症候群的家屬非常辛苦，經常得面對各種情緒、行為、學習的問題，所以需要全方位的幫忙，包括醫院、社區、社福、病友團體等。
「阿姨，我肚子好餓，爸爸、媽媽都不讓我吃東西。」一位胖嘟嘟的小男孩站在便利商店門口楚楚可憐地說，吸引了路人的目光。
從明顯過胖的體型看起來，小男孩顯然吃了很多東西，但是因為飽食中樞的問題，讓他永遠吃不飽。
林口長庚醫院兒童內分泌暨遺傳科羅福松醫師指出，這是普瑞德威利症候群的特徵，患者會一直吃、一直吃，吃完家裡的東西後，還可能到附近遊蕩、找東西吃，讓家屬被誤會在虐待兒童。
俗稱「小胖威利」的普瑞德威利症候群會造成發展遲緩，必須及早介入，進行飲食管理、早期療育、生長激素治療等。照顧普瑞德威利症候群的家屬非常辛苦，經常得面對各種情緒、行為、學習的問題，所以需要全方位的幫忙，包括醫院、社區、社福、病友團體等。
影響身心的普瑞德威利症候群
我們的染色體總共有23對，每對染色體有兩個，一個來自父親，一個來自母親，前22對是屬於體染色體，第23對是性染色體。羅福松醫師指出，普瑞德威利症候群（Prader-Willi syndrome）是因為第15對染色體長臂15q11至q13出現缺陷所造成的疾病，致病原因包括染色體小片段缺失、單親源二倍體、染色體重組等。
約75％是源自父親的染色體具有小片段缺失，約24％是因為第15對染色體皆源自於母親，稱單親源二倍體（Uniparental Disomy）。據估計，大約每一到三萬人會有一位普瑞德威利症候群患者。
普瑞德威利症候群在不同年紀的表現不太一樣，羅福松醫師說，六個月以下的嬰兒常有餵食困難的問題，需要使用鼻胃管來幫忙，所以出生前幾個月，會營養不良，肌肉張力也比較弱。
到了一至六歲的時候，普瑞德威利症候群的特徵就是永遠吃不飽，羅福松醫師解釋，這是下視丘飽食中樞的問題，所以變成很會吃、胃口超級好，即使一直餵，還是吃不飽，導致孩童體重開始快速增加。
「我們會建議家屬，別在冰箱放太多食物，或將冰箱上鎖，而且可能需要先知會鄰居、社區的商店、小吃攤，」羅福松醫師提醒，「因為小朋友永遠吃不飽，會一直吃，或跟陌生人講說『我吃不飽，我肚子很餓，我爸媽不給我吃東西』。有些國外的研究發現他們會去社區繞，使用苦肉計，而讓鄰居誤以為爸媽虐待兒童。」
普瑞德威利症候群的特徵是杏仁眼、小嘴、小手、小腳、前額窄、身高較矮，有輕度到中度智能不足，大部分會有語言方面的問題。因為是屬於下視丘的問題，所以普瑞德威利症候群除了生長激素缺乏之外，男生也容易有隱睪症。
由於缺乏生長激素，普瑞德威利症候群患者的生長速率較慢，家長要定期記錄孩子的身高、體重，繪製生長曲線，若發現曲線低於第3百分位、6個月內下降2個百分線，或一年內生長高度小於4公分，都是生長遲緩的現象，便要盡快就醫。
年紀更大之後，患者會更積極、侵略式的找食物，而且越來越沒有飽足感，羅福松醫師說，他們會越吃越多，所以得跟鄰居講好，如果患者要東西吃的時候務必盡量拒絕。
到了15歲以後，吃東西的狀況會稍微改善，比較沒有那麼侵略性，但依舊會有情緒、行為、學習的問題，而且因為體重過重，容易出現高血壓、高血脂、第二型糖尿病、睡眠呼吸中止症、脊柱側彎等狀況。
早期發現、早期療育，全方位治療
普瑞德威利症候群患者會缺乏生長激素，所以能用生長激素治療，羅福松醫師說，台灣健保會根據生長速率、骨齡等，有條件給付生長激素治療，補充生長激素對骨骼、肌肉有幫助，能讓患者長高正常化、提升肌肉張力、改善活動力、降低體脂肪。使用生長激素治療時，要留意睡眠呼吸中止症、糖尿病的狀況。
普瑞德威利症候群患者的青春期發育、性腺功能會比較低下，若是女孩子在12－15歲、男孩子在15－17歲，還沒有進入青春期，有時候會分別使用男性荷爾蒙、女性荷爾蒙治療。如果不處理的話，日後容易有骨質疏鬆的問題。
普瑞德威利症候群患者因為肌肉張力低又過度肥胖，較容易出現脊柱側彎，羅福松醫師說，30至70％患者有脊柱側彎的狀況，需要骨科、復健科的介入，穿背架或手術治療。
除了吃不飽、個性固執之外，普瑞德威利症候群患者比較容易衝動、大發脾氣，有時需要兒童心智科用藥物來幫忙。
普瑞德威利症候群的影響層面廣，需要各個專科的團隊合作，包括兒科、內科、骨科、耳鼻喉科、復健科、神經科、身心科、牙科等。早期療育方面需要物理治療師、職能治療師、語言治療師、心理師的協助。台灣有普瑞德威利病友關懷協會，家屬能夠分享彼此經驗，並獲得支持與協助。
貼心小提醒
日常生活中，建議讓患者生活規律、按表操課。羅福松醫師說，預先規劃每天起床、進食、運動的時間，維持穩定作息。準備食物時，建議做成像快餐一樣，根據營養師的建議，每餐提供固定份量碳水化合物、蛋白質、脂質，以免因為沒有飽足感而過度進食。可以吃不加糖的愛玉、仙草、蒟蒻，千萬別喝含糖飲料，果汁也不可以。
照顧普瑞德威利症候群患者很辛苦，家屬要與醫療團隊密切配合，適時尋求協助。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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安聯投信在宜蘭壯圍種下1000棵樹的承諾 ，攜手永續夥伴為下一代守護海岸和天空的美麗
我們想讓你知道的是
台灣資產管理業者中「永續投資的領跑者」安聯投信，持續主動深耕這塊土地，在2022年秋日的尾聲，攜手林務局及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村植樹、淨灘，期許為下一代守護海岸和天空的美麗。
真正的富有，該是什麼樣子？是留給孩子美麗的天空，是彎腰拾起地上的垃圾，是在塵土飛揚中，種下黃槿、海檬果、草海桐、水黃皮、林投等防風林樹苗，讓1000棵樹茁壯、列陣，穩住消逝的海岸線──致力保護並增進客戶資產的安聯投信，攜手台灣林業事務的最高主管機關林務局，以及永續夥伴好事交易所、寶島淨鄉團，到宜蘭縣壯圍鄉大福村種下「安聯投信公民森林」，同時淨灘，還給海岸原有的風貌。
善用數位創新 與永續夥伴同行
走在永續投資的道路上，安聯投信的母公司安聯環球投資自2007年起便是首批簽署聯合國「責任投資原則」（PRI）的50家資產管理機構之一，在PRI的所有評分項目均獲A或A+的高評級肯定；2021年，進一步參與「一個地球資產管理者倡議」及「淨零碳排資產管理者倡議」，同時發布了「氣候相關財務揭露（TCFD）」年度報告，是全球金融服務及永續發展的領導品牌。
安聯環球投資擘劃出氣候變遷、地球限度、包容性資本主義三大永續投資主軸，落實在台灣，這一次安聯投信Green Tour永續行動，是針對因乾旱或颱風影響而需要補植的區域，由林務局指導，讓安聯投信員工拿起鏟子，挖地、植下樹苗，再夯實土地。
植樹、淨灘後，安聯投信總經理陳彥婷說，艷陽下，儘管揮汗如雨，能種下保衛台灣海岸線及後方耕地的防風林，再沿著海岸淨灘，打理出乾淨漂亮的沙灘，心裡無比富足；這一次安聯投信的Green Tour永續行動，要特別感謝林務局，以維護生態保育為前提，推動林業資源合理利用，並促成人與自然的和諧共生。
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而安聯投信的永續夥伴「好事交易所」2021年提出「公民森林行動群募計畫」，發起全球第一座由公民群募種下的海岸森林，並透過數位創新的方式，讓每棵樹木能即時線上觀測──這樣的行動，讓好事交易所在2022年獲得堪比「東方設計奧斯卡獎」之稱的「日本優良設計獎」（Good Design Award）肯定，日本優良設計獎更盛讚公民森林「創建了永續未來發展的廣闊前景」。
最美的風景 是為下一代守護美景的心
「在淨灘的時候，會發現有很多寶特瓶、塑膠製品，其實是來自於別的國家，這讓我們領略到：地球是圓的、海洋是相通的，環保行動不是靠一己之力就可以完成，必須結合地球村的每一分力，每一代都有自己的責任，每個人都能發揮自己的影響力！」安聯環球投資亞太區行銷長陳怡先說。
而這一次安聯投信Green Tour永續行動的另一重要永續夥伴「寶島淨鄉團」，創辦人林藝特別帶領了寶島淨鄉團，陪伴安聯投信員工一起淨灘，林藝說：「淨灘最大的原則是留下本屬於大自然的，譬如可以自然分解的漂流木、沙石、草、椰子、海漂鞘等，同時拾起大自然不能分解的，像是可回收標的、大型廢棄物、一般垃圾，寶島淨鄉團希望與大眾一同身體力行改變，也相信世界上最美的風景不是美景本身，而是每一顆願意守護美景的心！」
2021參與逾一萬場股東大會 主動讓投資發揮影響力
翻閱安聯環球投資最新發布的「永續發展暨盡職治理報告」，身為主動式資產管理業者，安聯在股東大會上積極行使投票權，2021年共參加10,191場股東大會的投票，並與氣候參與改善成效（Climate Engagement with Outcome）策略有關的高碳排公司強化氣候相關的互動與公司治理，進而帶來影響；2021年也參與了「淨零碳排資產管理者倡議」，以創新思維重新配置資金，大力支持氣候轉型、實現巴黎氣候協定目標。
秉持主動的精神大步邁進，安聯投信行銷部與整合零售策略部執行副總裁劉宜君表示，從2021年的「公民森林行動群募計畫」，到2022年上半年參與的「Re-Action100地球解方─2022永續設計行動高峰會」，以及下半年Green Tour永續行動的植樹、淨灘，都是安聯投信呼應集團永續治理方針的具體行動；放眼下一步，安聯投信將透過社會創新的方式，與好事交易所投入復育有「超級未來食物」之稱的原生種作物台灣油芒，回饋台灣原住民聚落與經濟，主動讓投資發揮影響力，更讓主動永續的精神，深植、萌芽於這片土地。
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