「神奇蘑菇」正從非法娛樂用毒品，轉型成為具潛力的精神藥物
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神奇蘑菇正從非法娛樂用毒品，轉型成為具潛力的精神藥物。許多以裸蓋菇鹼（psilocybin，神奇蘑菇的主要精神活性成份）來治療憂鬱症、菸癮、酗酒和減輕絕症病患焦慮的研究都有正面發現。
文：馬金（Simon Makin）
神奇蘑菇正從非法娛樂用毒品，轉型成為具潛力的精神藥物。許多以裸蓋菇鹼（psilocybin，神奇蘑菇的主要精神活性成份）來治療憂鬱症、菸癮、酗酒和減輕絕症病患焦慮的研究都有正面發現，而測試裸蓋菇鹼對類鴉片依賴性、創傷後壓力症（PTSD）和神經性厭食（anorexia nervosa）療效的研究也正規劃或進行中。
由於科學界感興趣和社會接受度升高，促使美國各城市開始修改相關法規。2020年俄勒岡州通過全州神奇蘑菇除罪化法案，也正設計管理體系，成為全世界第一個合法醫療用的司法轄區。目前裸蓋菇鹼在多數國家仍為非法並受到嚴格控管，減慢了研究速度，而國際上積極推動重新分類裸蓋菇鹼的聲浪，可望放寬各地的限制。
1950～1960年代曾興起對裸蓋菇鹼和其他迷幻藥的研究熱潮，但之後研究驟然遭禁，原因之一是因應反主流文化運動者的過度使用。1971年聯合國精神藥物公約簽署後，美國把裸蓋菇鹼列為一級管制品，意指「沒有任何醫療上可接受的用途且有高濫用風險」。
生產裸蓋菇鹼受到限制，加上需克服許多行政和經濟上的麻煩程序，終結了該領域數十年的研究。英國倫敦帝國學院神經精神藥理學家納特（David Nutt）說：「這是史上最糟糕的研究禁令。」
儘管仍有法律阻礙，目前研究再度興起，納特和其他研究人員正探索裸蓋菇鹼如何改變大腦的連結模式：減少大腦尋常連結網絡的交流，同時增加原本連結較少的腦區的聯繫。今（2022）年一項研究顯示，裸蓋菇鹼可減輕憂鬱症的症狀，可能與藥物導致神經網絡持久性的改變有關。現在有兩家機構展開以裸蓋菇鹼治療憂鬱症的最後階段試驗，可能成為美國食品及藥物管理局（FDA）核准裸蓋菇鹼的第一項醫療用途。
當裸蓋菇鹼其醫療前景的消息傳出後，美國幾個城市通過了神奇蘑菇除罪化的法規，這並不等於合法化，只是不再優先起訴持有者或使用者。
2019年科羅拉多州丹佛市民投票通過禁止使用市府經費，來起訴神奇蘑菇相關罪行，加州奧克蘭和聖克魯茲以及密西根州安娜堡的市議會也通過類似法令。2020年11月華盛頓特區居民投票通過議案，要求執法單位把製造天然迷幻藥的案件列為最低處理級別。密西根州、麻州、加州和華盛頓州的郡市紛紛仿效。
俄勒岡州通過的議案中也明定該州衛生當局成立科學顧問委員會，為裸蓋菇鹼服務中心的規範提出建議，例如使用的蘑菇物種、製備方法和生產標準。從2023年1月起可申請相關服務機構執照，這些機構不會宣稱能治憂鬱症，而是以改善整體身心健康為目標。
帶領近期裸蓋菇鹼臨床試驗的約翰霍普金斯大學精神科醫生葛卡斯彥（Natalie Gukasyan）說：「我擔心人們並不理解這區別……而有罹患嚴重難治的憂鬱症患者去到相關服務機構，期待專家來治療病症。」
俄勒岡州的顧問委員會正尋找培育醫療輔助人員，和篩選病患風險因子（例如有思覺失調症或雙極症家族史）的最佳辦法。委員會產品小組的負責人、俄勒岡州立大學真菌學家烏林（Jessie Uehling）說：「所有決定都是以消費者的安全為宗旨，我們想預先避開所有潛在風險，確定建立最安全的環境。」葛卡斯彥指出，這些機構不會像目前臨床試驗使用合成裸蓋菇鹼，而是採用神奇蘑菇和天然製程。
儘管美國部份地區除罪化，研究人員仍須遵守美國政府對一級管制品的規範。研究人員和倡議組織合作推動的「國際性醫療用裸蓋菇鹼變更管制等級計畫」，旨在希望世界衛生組織（WHO）能審查裸蓋菇鹼重新分級的證據。納特說：「我不相信WHO會說裸蓋菇鹼沒有任何醫療價值，它能治療一些其他藥物沒有效用的病症。」
本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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駭客攻擊、資料洩漏，資安挑戰層出不窮，頂尖指標場域ACW SOUTH沙崙資安服務基地為臺灣鑄造資安韌性！
我們想讓你知道的是
本文將解析每月平均受到3000萬次境外網路攻擊的臺灣，如何透過打造ACW SOUTH沙崙資安服務基地，在資通訊科技崛起、資安危機無所不在的今時今日站穩腳步、深根資安人才培力，甚至攜手資安產業邁向國際，提供國際資安聯防強而有力的支援。
在10月初，澳洲第二大電信服務業者Optus遭到駭客攻擊，將近千萬筆包含姓名、電話、電子郵件甚至護照號碼等機敏資訊的個資外洩，不只受害者需要承受意外的財務風險，還可能導致後續資訊盜用、隱私侵害等資安疑慮。與澳洲人口數相當的臺灣，受到的資安攻擊也不少，根據統計，臺灣政府機關平均每月受到3000萬次的境外網路攻擊，2021年政府機關總計通報696件資安事件。種種數據都在提醒著我們，雖然看不到但資安危機無所不在。為了避免便捷的數位科技變成駭客予取予求的任意門，在我們盡情享受零距離便利生活的同時，應培養正確的資安觀念，時時警惕如駭客入侵、資訊外洩、資料不正當運用等新型態的資訊安全風險。
資安漏洞無處不在，國際重大資安事件焦點
網路安全解決方案廠商Check Point發佈《2022年網路安全報告》指出，今年平均企業遭受網路攻擊的次數較去年增長50%，其中軟體供應商遭攻擊次數的增幅最大，增長了146%；除了資安攻擊數量激增，Check Point也察覺資安攻擊有逐漸影響民眾日常的趨勢，例如2021年層出不窮的資安攻擊，不只針對供應鏈，還包含行動裝置、雲端服務廠商、國家關鍵基礎設施等或大或小的目標，甚至有些資安事件已經嚴重影響人們的日常生活。
其中，最惡名昭彰的資安攻擊事件就是美國SolarWinds Orion供應鏈攻擊事件，不只美國財政部與商務部證實遇害，國土安全部旗下CISA更發布緊急指令要求所有聯邦機構關閉相關產品，號稱美國史上最大的國家級資安威脅。除了使用惡意程式竊取資料，駭客還可能透過勒索軟體讓基礎設施運作停擺，如早在 2015年12月烏克蘭電力網路遭到駭客攻擊，透過釣魚信件散佈惡意程式導致主機系統崩潰，造成伊萬諾-弗蘭科夫斯克州數十萬戶大停電。不過，更駭人的資安危機還在後頭，2021年2月美國佛州淨水廠於遭駭客遠端入侵，企圖將水中的氫氧化鈉濃度調高111倍，幸好及時被員工發現並做出對應處置，否則含有強鹼的水源流入民間，後果恐怕不堪設想。
新時代資安挑戰，人才養成與概念扎根是根本解方
綜觀上述國際資安攻擊事件，就會發現我們與資安危機的距離遠比想像中還要近，因此各國政府也紛紛關注資安防護的建構，並加緊腳步強化相關人才的培力措施。英國政府曾投資2,000萬英鎊啟動網路校園專案，提供14至18歲青少年網路安全課程培訓，建立網路安全意識，培育網路安全領域人才；日本政府為了填補企業資安人才缺口，也在2015年祭出資安人培三箭，包括官辦資安認證及人才培訓、舉辦實境演習、中小學教材修調，分別從企業、政府與教育三大面向，由上而下將資安實力向下扎根。
而臺灣實際面臨的資安危機又比其他國家更加險峻，不只公私部門資料可能遭受駭客入侵，還需要注意源於地緣政治的惡意資訊攻擊。不過「他山之石，可以攻錯」，細細分析他國如何面對新時代的資安挑戰，也能為臺灣社會帶來新養分。無論是日本的資安人培三箭、還是英國的網路校園專案，最終都回到「專業人才養成」及「資安概念扎根」的根本基礎。而臺灣今年甫成立的數位發展部（Ministry of Digital Affairs，MODA）提倡的「全民數位韌性」也指向相同概念，這座引擎（moda）正為臺灣調校、加速迎戰新時代資安挑戰。
打造頂尖指標場域，積蓄臺灣豐沛資安能量
臺灣為了打造安全可信賴的數位國家，提升整體資安防護機制，也於去年底正式為「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱：沙崙基地）揭幕。沙崙基地不只肩負輔導產業建構資安防護的使命，也作為臺灣資安知識技術的關鍵節點、孕育後起資安新秀。
在提供資安產業驗測上，沙崙基地設置了石化基礎設施、天然氣基礎設施、變電設備基礎設施、物聯網、半導體資安、智慧製造以及智慧綠能等七座實測平台；而將產線的部分機台實際搬運到現場，搭配沙崙基地技術團隊的實機攻防演練展示，就是為了讓參觀者能淺顯易懂地了解被攻擊、搶救、復原等完整的資安攻防過程，累積至今已達1,700人次的觀摩參訪。
除了面向民眾的展示區域，沙崙基地還設有用於專業人才培訓的「實戰攻防演練教室」，提供頂級的硬體設備讓學員實機操作，搭配總計12套的攻防演訓劇本，培養學員敏銳的資安意識及扎實的防駭技術；另外也舉辦多項資安議題講座、主題式研討會及攻防演訓人培專業課程，將既有資安知識不斷積累、傳承，甚至研發最新的資安技術，至今已近1,500人次參與資安人才培訓活動，並投入臺灣資安防護的最前線。
另外，沙崙基地在產業實務也有深入耕耘，基地除有專業團隊駐點，提供企業、組織專業的資安相關諮詢服務，還提供企業廠商專業的驗測服務，透過網路交換器嫁接企業環境，架設資安防護產品進行實機驗測，至今已有12家廠商與沙崙基地共同完成工控、綠能、製造、半導體、物聯網資安防護等超過22項的產品驗測。協助廠商了解目前企業合適的資安解決方案，進而優化與改善產品，強化資安防護力。
而今年首度辦理的「2022第一屆沙崙資安新秀大賽」，更是沙崙基地實現資安人培使命、提升產業資安人才實戰力的亮點作為之一。沙崙基地孵化種子人才，過程不只為學子們創造資安專題實作機會，競賽透過免費提供沙崙基地的設施與空間、開放資安實戰工作坊及主題講座等資源，培植來自臺灣北中南東的資安新秀。也為臺灣資安持續產業注入創新的活水。
Taiwan Can Help！跨國資安聯防，攜手產官學共同迎接未來挑戰
臺灣喊出「資安即國安2.0」戰略、金管會修定上市櫃公司需設立資安長及資安專責單位之相關法條，今年8月數位發展部更正式掛牌成立，種種積極作為中，可看見臺灣政府對於數位轉型及各產業資安的重視。
「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」的正式成立也是臺灣在國際資安領域跨出的一大步，藉由指標性的資安示範場域經營，整合政府、產業、學界三方的跨領域資安互動經驗，協助產業提升整體資安意識及能力。面對未來接二連三的資安風暴，臺灣也能藉由沙崙基地獨特的發展經驗及基地育成的豐富人才，在國際資安領域有需要的時候伸出援手，成為國際資安聯防網中的重要力量；而每一次的資安危機也將化為臺灣成長進步的養分，餵養國內持續培育的後起新秀，茁壯臺灣的資安力！
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