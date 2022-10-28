遠雄大巨蛋等5弊案趙藤雄一審判決7年，前財政部長李述德9年，新北市議員周勝考10年徒刑

台北地方法院審理遠雄集團涉大巨蛋弊案、財報不實、賄賂民代官員護航開發案及眷改弊案等4案，今（28）日判決遠雄集團創辦人趙藤雄7年徒刑、前財政部長李述德9年徒刑，新北市議員周勝考10年徒刑。全案可上訴。

遠雄大巨蛋等4大案，台北地檢署於2017年年10月間依違反《證券交易法》、《貪污治罪條例》起訴，趙藤雄、趙信清父子及李述德、周勝考等31人。趙藤雄被檢方求刑24年，李述德、周勝考分別被求刑10年。

《自由時報》報導，遠雄集團弊案共起訴31人，案情可分為5大塊：

趙藤雄父子掏空遠雄人壽案

前台北市財政局長李述德於大巨蛋案涉圖利、偽造文書案

營建署城鄉發展署前分署長洪嘉宏，涉向遠雄、昌益、冠德建設索賄案

前台灣建築中心執行長許銘文在大巨蛋消防審查放水圖利案

土城和新莊都更案，國民黨籍新北市議員周勝考向趙藤雄收賄，並行賄新北市府官員案

趙藤雄6條罪共判7年

《聯合報》報導，檢方認為，趙藤雄利用遠雄建設子公司遠雄營造、從屬公司東源營造承包遠雄人壽的相關14件工程，工程契約總額207億元，趙藤雄以其他公司名義簽約、掩飾，導致遠雄建設損失6億元，影響投資人權益。

《TVBS》報導，判決書指出，趙藤雄為了加速推動土城開發案都市計畫審議及環評審查，將遠雄集團的土方清運工程，交由周勝考的營造公司承攬，藉此行賄，已違反交付不正利益罪。

另外，趙藤雄更以以10萬元的人蔘禮盒、花蓮遠雄悅來飯店4天3夜免費住宿券行賄新北市城鄉局科長海治平，已違反交付賄賂罪。而趙藤雄涉嫌隱匿關係人交易，造成遠雄集團掏空、財務報表不實部分，合議庭認為趙藤雄以及兒子趙文嘉、趙信清等人，均無罪。因此就共6罪，趙藤雄應執行有期徒刑7年。

綜合《聯合報》和《ETtoday》報導，而趙藤雄的長子、時任遠雄建設董事長趙文嘉，以及趙藤雄次子、時任遠雄人壽總經理趙信清，涉嫌在財報中隱匿關係人交易，而時任台北市府財政局長李述德，涉嫌刪除大巨蛋權利金的約定、圖利遠雄得標，被求刑10年，台灣建築中心前執行長許銘文審查時放水，涉犯圖利、偽造文書等罪嫌，被求刑9年。

至於新北土城與新莊土地開發弊案，判決指出，周勝考與趙藤雄為舊識，周勝考經營的勝益營造也長期承攬遠雄相關工程的土方清運，趙藉此變相給付行賄周勝考，而周則利用自己新北市議員身分，就遠雄土城開發案，在2012年3月開發案進入環評階段，負責施壓護航新北市城鄉局、環保局，加速審查程序。周勝考被求刑10年。

《聯合報》報導，今天一審宣判前，合議庭為防止重要被告棄保潛逃，依刑事訴訟法對8名重要被告裁定延長限制出境禁令到2023年6月或者一審宣判以後。已延長限制出境者有趙藤雄、趙藤雄次子趙信清、李述德、許銘文、遠雄建設副總經理許自強、周勝考、洪嘉宏，以及行賄「白手套」黃慶銘，8名受禁令人中，6人否認犯行，洪嘉宏、黃慶2人認罪。

遠雄回應：一切依法依約辦理

《經濟日報》報導，對此，遠雄集團發言人暨副總經理楊舜欽表示，大巨蛋招標過程，遠雄集團一切依法、依契約辦理，其審查過程也依程序進行，並無從中獲取不當利益。

楊舜欽指出，對於創辦人趙藤雄先生的判決結果，很遺憾法官沒有採納他的理由，雖然目前尚未收到判決書，但遠雄集團與員工同一陣線，堅信同仁並無不法，為捍衛員工權益，接下來會在收到判決書後，一併研擬後續作為。

《自由時報》報導，周勝考則發出聲明指出，此案是基於為民眾服務，為地方做事，在審理過程中他檢具人證、物證提出佐證並無涉及不法，可惜院方的判決結果與事實並不相符。有關公司法部分，他並非實際負責人亦非股東，一審判決認定事實未依證據，適用法律顯有不當。所有有罪判決，將會依法上訴，

周勝考也表示，適逢市議員選舉前夕，院方在此時一審宣判，況且尚未定讞，讓其他同選區競爭的候選人趁隙攻擊造勢，意圖使他不當選，令他參選權益受損，未盡公平。

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核稿編輯：翁世航