給需要大量閱讀PDF文獻的你：如何利用「Logseq」標註重點整理筆記，甚至連結成寫作大綱？

在以雙向連結為特色、適合卡片盒筆記法的數位筆記中，「Logseq」是一款我自己用起來相對順手的選擇。之前介紹過後，陸續看到有電腦玩物的讀者利用它來整理研究所的上課筆記，也有工程師朋友利用來整理自己的職涯目標專案，還有老師利用來整理自己的各種教案等等。做為知識整理工具，確實是一個很棒的選擇。

而如果你的知識學習研究需要閱讀許多PDF文獻資料，甚至需要把這些PDF中的圖文重點整理成自己未來論文報告的寫作引用大綱，那麼「Logseq」還提供了非常便利的內建功能！

在「Logseq」中可以幫助我們一邊標註PDF內容重點，一邊整理成自己的閱讀筆記，並且要連結成寫作大綱也非常方便。今天這篇文章，就跟大家分享實際的操作步驟教學。

首先，要如何把PDF檔案插入「 Logseq 」筆記中呢？最直覺的方式，就是直接從電腦桌面、檔案總管把某個PDF檔案「拖曳」到Logseq筆記內，就完成插入檔案的動作。

也可以利用指令 /upload ，把電腦中的檔案插入到Logseq的資料庫。

要注意的是，這時候插入的PDF檔案就是儲存在Logseq資料庫中，和電腦硬碟裡的已經不是同一個PDF檔案囉！

圖片來源：電腦玩物

接著，如何一邊閱讀PDF，一邊標註重點，並且一邊把重點圖文整理到Logseq筆記中呢？

第一步先點擊剛剛插入的PDF文獻文件，這時候會在「Logseq」左方打開PDF的閱讀視窗。

我測試快 300 頁的PDF，閱讀與跳轉的速度依然很順暢。

圖片來源：電腦玩物

第二步，我們可以在左方的PDF閱讀介面中快速進行螢光筆的標記。上方功能列有相應的按鈕，可以圈選圖片範圍做標記，也可以圈選文字內容做標記。

圖片來源：電腦玩物

第三步，點擊剛剛圈選的PDF螢光筆範圍，除了可以改變螢光筆顏色外，還可以選擇「複製引用」。

於是，可以把左方PDF畫面中的文字、圖片內容，直接複製到右方的「Logseq」閱讀筆記中。

圖片來源：電腦玩物

而且，這不只是單純的複製內容而已，如下圖所見，每一則引用的文獻內容都有來源檔案的「頁碼」，並且點擊這個引用連結後，就能隨時在左方開啟PDF的原始頁面。

也就是說，「Logseq」建立了一個簡單的機制：幫助我們一邊閱讀PDF文獻，一邊快速筆記需要引用的文獻重點，除了有統整的閱讀筆記外，還能快速跳轉回原始PDF頁面。

圖片來源：電腦玩物

如果我們需要閱讀大量的PDF文獻資料，目的是要整理成自己最後的論文寫作大綱，那麼還可以像是下面這樣做。

我另外開一則「論文寫作大綱」的筆記，然後把前面不同PDF文獻閱讀筆記內的引用連結，直接「複製到」新的寫作大綱中（這個流程很有卡片盒筆記法的風格）。

於是我在新的寫作大綱筆記中，可以看到來自不同文獻PDF的引用內容，需要的時候點擊連結，一樣可以在左方打開PDF原始頁面查看。

圖片來源：電腦玩物

這就是「 Logseq 」上的PDF標註、引用、整理成寫作大綱的流程，簡單的功能卻可以架構一個很方便的整理方式，分享給需要的朋友參考。

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本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航