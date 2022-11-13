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    2022/11/13,
    心理

    愛情的墳墓？研究：夫妻生完第一胎，婚姻滿意度「降三成」

    愛情的墳墓？研究：夫妻生完第一胎，婚姻滿意度「降三成」
    Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

    我們想讓你知道的是

    研究團隊發現，從妻子懷孕後到孩子出生的第一年，兩性伴侶的婚姻滿意度即出現顯著下降，伴侶對彼此的敵意、分歧、與看待問題的嚴重程度增加。不過，研究也發現，若新婚夫妻對育兒抱有較為現實的期望，如預先計算育兒費用、準備好育兒器材，婚姻滿意度的下降幅度較小。

    踏入婚姻也等同於踏入「愛情的墳墓」嗎？迎接新生命的出生，是否會讓夫妻二人的情感更加牢固？《Frontiers in Psychology》刊載的大型薈萃分析（meta-analysis，指將多個研究結果整合在一起的統計方法）研究表明，在孩子出世前，大部分的夫妻確實能獲得一定程度的幸福感，但直至第一位孩子出世後，夫妻兩人對彼此的滿意度將產生劇烈地改變。

    生兒育女導致夫妻失和？研究：生完一胎婚姻滿意度「降三成」

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    Photo Credit: 潮健康

    來自羅馬尼亞的研究作者Ionela Bogdan及其團隊，針對過往49項研究進行薈萃分析，其中包括106個獨立樣本和14萬5139名受試者，且受試者大多為新婚夫妻或新手父母（男女平均年齡分別為29.96、28.12歲）。研究團隊計算產前和產後的婚姻滿意度數據，驗證男女性的婚姻滿意度是否會因生育而下降。

    結果顯示，沒有生育的新婚夫婦，婚姻滿意度的下降程度最小，男女分別為12％與13％。但新婚夫婦的婚姻滿意度在第一胎出生後，隨即分別降至31％與29％；在第一胎出生後的第二年，滿意度則持續下降16％與14％。總體而言，新婚夫妻對彼此的滿意度在前兩年下降了37％。

    Bogdan指出，從妻子懷孕後到孩子出生的第一年，兩性伴侶的婚姻滿意度即出現顯著下降，伴侶對彼此的敵意、分歧、與看待問題的嚴重程度增加。不過，研究也發現，若新婚夫妻對育兒抱有較為現實的期望，如預先計算育兒費用、準備好育兒器材，婚姻滿意度的下降幅度較小。

    不生子有助維持伴侶關係？專家：金錢觀、價值觀不同最要命

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    Photo Credit: 潮健康

    在該研究中，導致夫妻失和、對彼此滿意度下降的關鍵因子為何？Bogdan表示，大體而言，新婚夫妻的壓力來自於新生兒的照護、生產後的育兒費用，以及雙方差異過大的價值觀。另外，在結婚前對婚姻存有不現實的期待、以及雙方家庭間的摩擦等，揭可能是夫妻失和並導致婚姻直量下降的因素。

    Bogdan認為，這對於臨床上的伴侶心理治療可能有實質幫助。「醫療院所或官方單位在採取育兒教育措施時，應加強針對婚姻滿意度的宣導，讓他們意識到為人父母後，夫妻間將會遇到何種困難，並應該抱持何種心情面對這些困難。」

    不過，Bogdan提醒，該研究為薈萃分析，欲了解新婚夫妻的婚姻滿意度為何下降，仍待更進一步的研究加以釐清。「但我們仍然掌握了一項有利的要素，意即第一位孩子的出世，可能是夫妻關係急轉直下的關鍵因子。」

    本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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    責任編輯：朱家儀
    核稿編輯：翁世航


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