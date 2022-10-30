黃大米《可以強悍，也可以示弱》：在關鍵時刻能吞下那口氣的，才是真正的強者
我們想讓你知道的是
老闆付錢聘僱員工就是為了解決他的問題，而不是請員工來評論與反駁他的決定，製造出更多問題。老闆交代的事情不管你覺得有多蠢，先去做做看，給老闆一個面子，萬一真的行不通，至少你試過了，之後再婉轉提供建議給老闆就好，最後決定權還是要交給老闆。
文：黃大米
能吞下一口氣才是真強者
人的部分搞定了，
再不合理的事情都可以有轉圜的餘地。
倘若人的情緒安撫不好，
再簡單的事情都可能被刁難。
有沒有想過，為什麼老闆只喜歡聽話的奴才？真正有能力、有想法的人，往往發展比不上狗腿族呢？
讓我用個小故事來解釋給你聽。
我在當企業公關時，某次辦完記者會，身心頓時放鬆下來，決定找了個空檔搭計程車去服飾店逛逛，買衣服。
平日我總是搭公車前往，在我的認知中，到服飾店最近的路，就是公車走的道路。沒想到搭上計程車後，司機開的方向完全不同，我開始懷疑司機是不是弄不清楚路況，或者是想繞遠路。客氣地問司機：「為什麼不走前面的橋？我平日搭的公車都這樣走。」司機說：「公車都會多繞點路，才能多接點乘客，我現在走的這條路，比較近。」
我對他的話存疑，搭車搭得很不安，出聲請司機聽我的，照著我指定的路走。他嘟囔了一下，還是聽從我的指示，改變行駛道路。突然，我又覺得每條路都好像，不太確定是否可通往目的地，慌亂下，我一下要司機大哥往前走，一下又指示他轉彎，我們這台車成了無頭蒼蠅在馬路上團團轉。我拉不下臉來認錯，車內的氣氛也變得有點僵，為了逃避這一切，我立刻下計程車，改搭公車。雖然比較慢，至少那是我安心且熟悉的方式。
下車後，走沒幾步，我的方向感回來了，也察覺司機大哥剛剛建議的道路，確實是最短的路程。強烈的內疚感湧上心頭：「司機大哥一定知道我是錯的，卻因為我是付錢的人，即便他知道我說錯了，還是得聽我的。倘若他堅持走自己想走的路線，縱然是對的，也會惹得我不開心。」
我的乘客心態，就是許多老闆的心態。
老闆付錢聘僱員工就是為了解決他的問題，而不是請員工來評論與反駁他的決定，製造出更多問題。老闆交代的事情不管你覺得有多蠢，先去做做看，給老闆一個面子，萬一真的行不通，至少你試過了，之後再婉轉提供建議給老闆就好，最後決定權還是要交給老闆。
在職場上，我們不僅在處理事，也在處理人，人的部分搞定了，再不合理的事情都可以有轉圜的餘地。倘若人的情緒安撫不好，再簡單的事情都可能被刁難。
再說個小故事給你聽：
小靚是個配音員，某天接了個案子，客戶品牌的總經理親自前來開會，總經理一開口就說：「我希望你配出來的聲音是，眼睛一閉起來聽，聲音給人感覺涼涼的……涼涼的感覺你知道吧？」
「什麼東西？什麼涼涼的感覺？」小靚內心有很多不以為然，到底怎樣的聲音是很涼的聲音呢？是七月鬧鬼的那種涼嗎？換作菜鳥配音員此時一定會翻白眼，小靚是EQ超高的資深配音員，她什麼都沒說，僅微笑地詢問總經理：「涼涼的聲音？沒問題啊，總經理您希望大約幾度的涼呢？您比較想要10度的涼，零下5度的涼，還是零下30度的涼呢？」現場的人包括總經理聽完都忍不住大笑。
總經理有點不好意思地說：「唉呦，就是涼涼的，你也知道我們是賣冰的，就是要聽起來涼涼的啦。」這段對話，讓大家笑成一團。現場氣氛好，工作也就順利搞定了。
小靚接口說道：「我懂我懂，我等等配音，配配看，總經理你聽一下，看夠不夠涼？如果覺得不夠涼，我再來調整喔。」
小靚不僅EQ高還懂得察顏觀色。她事後跟我說，你想想看配音的成果，誰來審核？一定是總經理。如果你在第一時間反駁他「聲音聽起來涼涼」的需求，讓他臉上無光，你就算配音配得再好、再涼，配一千次都不會過關的，因此怎樣都要先笑笑地說：「沒問題。」
小靚的高EQ來自人生的歷練，她生過一場大病，生死一瞬間的苦難讓她學會勇敢。她告訴自己，撇除掉與生死有關的事，其他都是小事情，都不重要。從此也練就了裝糊塗的本事。
多年前的某一天，她提早到錄音室工作，在錄音室裡趴著休息。
不一會兒，某位配音界的大哥來了，由於門未全部關上，她聽到以下的對話：
錄音師：「這次的配音不是我發小靚的，是客戶指定找她。」
配音大哥：「沒關係 ，你以後就跟客戶說她生病或是出國。」
錄音師：「好好好！」兩人繼續聊天說笑。
小靚不想再繼續聽到兩人批評自己的對話，就裝傻地從錄音室走出來，兩人看到她，臉都嚇白了，小靚只淡淡地說：「我剛剛在裡面睡著了，要開始錄音了嗎？」她如常工作，假裝完全沒聽到剛剛兩人講的話。錄音師和配音大哥觀察她好一會兒，這才放下心跟她說說笑笑……
不論是在職場或者做人處事上，年輕時我們總是血氣方剛，最在意的是如何替自己爭一口氣，遇到事情時，忍不住爭強鬥狠。等到有了一定的人生閱歷後，你逐漸會知道，在關鍵時刻，能吞下那口氣的，才是真正的強者。
書籍介紹
本文摘錄自《可以強悍，也可以示弱：有身段也有手段，人生的規矩我說了算》，遠流出版
作者：黃大米
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我二十幾歲時，受委屈總希望有人幫忙出口氣，更覺得命運苛薄自己，機會老是站在別人那一邊，永遠沒我的分。
三十幾歲時，爬上更高的位子，凡事針鋒相對廝殺，就怕一閃神，被踩落下去的就是我。我喜歡這個剽悍的自己，卻不知不覺長滿一身尖刺，也渾身是傷。
到了四十幾歲，才發現，根本不需要事事都爭個頭破血流，有時放軟、裝傻、裝死，事情就順順過去了。我們無法控制別人怎麼說怎麼想，能掌控的從來只有自己不聽、不看，也就能不想。
這麼多年來我體悟到：這個世界沒有必然的規則，就像人生也不是只有一條路可走。做人可剛強可柔弱，唯有持續前進，不停改變，所有的機會都是從此開啟。
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永續投資2022上半年成長近1200億美元，安聯投信如何陪伴投資人邁向永續之路？
我們想讓你知道的是
永續不只是生活態度，更是資產配置中不可或缺的策略之一！根據晨星統計，僅管全球股票型基金在2022第2季轉為淨流出，全球永續概念基金規模持續成長，累計上半年淨流入將近1200億美元，不只是愈來愈多投資人加入行列，機構法人同步大力擁護，放眼台灣資產管理業，身為「永續投資領跑者」的安聯投信，致力提供投資人最佳的永續投資洞見與解決方案，並倡議主動讓投資發揮影響力。
永續投資是全球主要資產管理業者的共識，翻開安聯環球投資最新出版的永續發展暨盡職治理報告，以「形塑未來 邁向永續之路」主題，確保客戶、安聯營運發展和社會都能擁有更美好的未來。
邁向永續 對企業具2大優勢
安聯環球投資將「永續投資」定義為：在投資組合標的選擇與管理時，符合3大要素，一是對環境或社會具有正面貢獻，二是對環境或社會不存在顯著性的傷害，三是所投資的企業須遵循良好的治理原則。
「目前已到了投資人期待永續理念，能轉化為投資決策的轉捩點！」安聯環球投資全球永續暨影響力投資總監Matt Christensen指出，正是這種思維，引領安聯環球投資在過去一年之內，建置了永續投資團隊，展現專業能力，更為關鍵的是，促進公平成長的機會。
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聽到「永續投資」，投資人可能不禁要問：對企業股價或自身的資產配置，有什麼優勢？具體而言，落實ESG，就是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）三大面向，可以幫助企業達成降低成本、提高營收兩大優勢。
以「降低成本」來說，隨著愈來愈多投資人希望將資金配在 ESG企業， ESG 表現佳的企業更容易取得資金，不僅是股票市場，更出現在貸款市場，以歐洲而言，已經出現企業簽署貸款協議時，利率會根據第三方機構所給予的 ESG 評級更動，換言之，如果該企業的 ESG 評級在隔年上升，貸款利率就會跟著調降，進一步降低企業的資金成本。
第二大優勢則是「提高營收」，當公司成長遭遇瓶頸，可以從 ESG 角度思考該如何突圍，舉環境保護（E）為例，有企業會透過建立污水管理系統、環境管理系統等設備，增加營運效率；而在社會責任（S）面，不少矽谷科技巨擘投入相當多的資源來留住好人才，平均生產力跟著提高，由此可知，企業愈認真投入ESG ，長期營運效率、營收目標就愈可期。
看見美麗世界 安聯投信永續系列基金陪伴投資人前行
永續的思維不僅讓企業升級，也讓投資人的資金可以發揮更大的影響力，安聯投信持續構建「安聯投信永續系列基金」，以境外基金來說，安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)2022年一舉拿下SMART智富台灣基金獎全球股票型基金獎、海外ESG基金獎兩項大獎，這是如何辦到的？*
答案是：安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)在全球成長股中，積極尋找永續契機，該基金運用「多重把關機制」，選擇投資標的時，先排除營收以菸酒、色情、武器及賭博為主的企業，再運用SRI（ Sustainable & Responsible Investment）產業最佳策略，為企業打分數，不只審視財務狀況，夠永續、能善盡企業社會責任CSR，才有機會進入股票池，唯有兼顧結構性成長、高品質、價值面的個股，才能獲得經理團隊的青睞。
>投資永續 打造正向影響力—安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)
而在安聯投信發行的境內基金中，成立於2006年10月11日的「安聯全球綠能趨勢基金」，是第一檔以新台幣計價、放眼全球的綠能趨勢基金，基金的產業配置上，聚焦環境污染控制、替代能源運用、淨化用水作業三大投資主軸，並尋找最可能受惠於相關主題的股票。
當一家企業所提供的產品或服務，能夠為人們實現更永續的未來，就更有能力面對未知的挑戰，為投資人創造更大的投資報酬機會，這也是永續投資的良性循環──包括安聯全球永續發展基金 (基金之配息來源可能為本金)，以及安聯全球綠能趨勢基金的「安聯投信永續系列基金」，致力陪伴投資人邁向永續之路，主動讓投資發揮影響力。
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*資料來源：SMART智富台灣基金獎，2022，為本基金A配息類股 (歐元)級別獲獎
延伸閱讀
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>安聯投信：主動讓投資發揮影響力
>能源轉型與能源安全─是互補還是衝突？
>碗盤裡的危機：從糧食系統缺失發掘潛在投資契機
>永續地緣政治風險下，歐洲能源轉型的契機何在？
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