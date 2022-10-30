黃大米《可以強悍，也可以示弱》：在關鍵時刻能吞下那口氣的，才是真正的強者

文：黃大米

能吞下一口氣才是真強者

人的部分搞定了， 再不合理的事情都可以有轉圜的餘地。 倘若人的情緒安撫不好， 再簡單的事情都可能被刁難。

有沒有想過，為什麼老闆只喜歡聽話的奴才？真正有能力、有想法的人，往往發展比不上狗腿族呢？

讓我用個小故事來解釋給你聽。

我在當企業公關時，某次辦完記者會，身心頓時放鬆下來，決定找了個空檔搭計程車去服飾店逛逛，買衣服。

平日我總是搭公車前往，在我的認知中，到服飾店最近的路，就是公車走的道路。沒想到搭上計程車後，司機開的方向完全不同，我開始懷疑司機是不是弄不清楚路況，或者是想繞遠路。客氣地問司機：「為什麼不走前面的橋？我平日搭的公車都這樣走。」司機說：「公車都會多繞點路，才能多接點乘客，我現在走的這條路，比較近。」

我對他的話存疑，搭車搭得很不安，出聲請司機聽我的，照著我指定的路走。他嘟囔了一下，還是聽從我的指示，改變行駛道路。突然，我又覺得每條路都好像，不太確定是否可通往目的地，慌亂下，我一下要司機大哥往前走，一下又指示他轉彎，我們這台車成了無頭蒼蠅在馬路上團團轉。我拉不下臉來認錯，車內的氣氛也變得有點僵，為了逃避這一切，我立刻下計程車，改搭公車。雖然比較慢，至少那是我安心且熟悉的方式。

下車後，走沒幾步，我的方向感回來了，也察覺司機大哥剛剛建議的道路，確實是最短的路程。強烈的內疚感湧上心頭：「司機大哥一定知道我是錯的，卻因為我是付錢的人，即便他知道我說錯了，還是得聽我的。倘若他堅持走自己想走的路線，縱然是對的，也會惹得我不開心。」

我的乘客心態，就是許多老闆的心態。

老闆付錢聘僱員工就是為了解決他的問題，而不是請員工來評論與反駁他的決定，製造出更多問題。老闆交代的事情不管你覺得有多蠢，先去做做看，給老闆一個面子，萬一真的行不通，至少你試過了，之後再婉轉提供建議給老闆就好，最後決定權還是要交給老闆。

在職場上，我們不僅在處理事，也在處理人，人的部分搞定了，再不合理的事情都可以有轉圜的餘地。倘若人的情緒安撫不好，再簡單的事情都可能被刁難。

再說個小故事給你聽：

小靚是個配音員，某天接了個案子，客戶品牌的總經理親自前來開會，總經理一開口就說：「我希望你配出來的聲音是，眼睛一閉起來聽，聲音給人感覺涼涼的……涼涼的感覺你知道吧？」

「什麼東西？什麼涼涼的感覺？」小靚內心有很多不以為然，到底怎樣的聲音是很涼的聲音呢？是七月鬧鬼的那種涼嗎？換作菜鳥配音員此時一定會翻白眼，小靚是EQ超高的資深配音員，她什麼都沒說，僅微笑地詢問總經理：「涼涼的聲音？沒問題啊，總經理您希望大約幾度的涼呢？您比較想要10度的涼，零下5度的涼，還是零下30度的涼呢？」現場的人包括總經理聽完都忍不住大笑。

總經理有點不好意思地說：「唉呦，就是涼涼的，你也知道我們是賣冰的，就是要聽起來涼涼的啦。」這段對話，讓大家笑成一團。現場氣氛好，工作也就順利搞定了。

小靚接口說道：「我懂我懂，我等等配音，配配看，總經理你聽一下，看夠不夠涼？如果覺得不夠涼，我再來調整喔。」

小靚不僅EQ高還懂得察顏觀色。她事後跟我說，你想想看配音的成果，誰來審核？一定是總經理。如果你在第一時間反駁他「聲音聽起來涼涼」的需求，讓他臉上無光，你就算配音配得再好、再涼，配一千次都不會過關的，因此怎樣都要先笑笑地說：「沒問題。」

小靚的高EQ來自人生的歷練，她生過一場大病，生死一瞬間的苦難讓她學會勇敢。她告訴自己，撇除掉與生死有關的事，其他都是小事情，都不重要。從此也練就了裝糊塗的本事。

多年前的某一天，她提早到錄音室工作，在錄音室裡趴著休息。

不一會兒，某位配音界的大哥來了，由於門未全部關上，她聽到以下的對話：

錄音師：「這次的配音不是我發小靚的，是客戶指定找她。」

配音大哥：「沒關係 ，你以後就跟客戶說她生病或是出國。」

錄音師：「好好好！」兩人繼續聊天說笑。

小靚不想再繼續聽到兩人批評自己的對話，就裝傻地從錄音室走出來，兩人看到她，臉都嚇白了，小靚只淡淡地說：「我剛剛在裡面睡著了，要開始錄音了嗎？」她如常工作，假裝完全沒聽到剛剛兩人講的話。錄音師和配音大哥觀察她好一會兒，這才放下心跟她說說笑笑……

不論是在職場或者做人處事上，年輕時我們總是血氣方剛，最在意的是如何替自己爭一口氣，遇到事情時，忍不住爭強鬥狠。等到有了一定的人生閱歷後，你逐漸會知道，在關鍵時刻，能吞下那口氣的，才是真正的強者。

書籍介紹

本文摘錄自《可以強悍，也可以示弱：有身段也有手段，人生的規矩我說了算》，遠流出版

作者：黃大米

我二十幾歲時，受委屈總希望有人幫忙出口氣，更覺得命運苛薄自己，機會老是站在別人那一邊，永遠沒我的分。

三十幾歲時，爬上更高的位子，凡事針鋒相對廝殺，就怕一閃神，被踩落下去的就是我。我喜歡這個剽悍的自己，卻不知不覺長滿一身尖刺，也渾身是傷。

到了四十幾歲，才發現，根本不需要事事都爭個頭破血流，有時放軟、裝傻、裝死，事情就順順過去了。我們無法控制別人怎麼說怎麼想，能掌控的從來只有自己不聽、不看，也就能不想。

這麼多年來我體悟到：這個世界沒有必然的規則，就像人生也不是只有一條路可走。做人可剛強可柔弱，唯有持續前進，不停改變，所有的機會都是從此開啟。