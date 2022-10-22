【2022電視金鐘獎】戲劇類完整得獎名單，得獎名單不斷更新
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眾所矚目電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮，訂於10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，而評審團主席陳慧玲也表示：「今年真的太擠了，非常多精彩的作品和人選。」這也代表因為台灣影視品質越來越好，無論是技術或是編導演等環節，無論入圍與否，都非常值得慶祝。
今（2022）年電視金鐘獎計有140家業者、1976件作品報名參賽，本年度評審委員會主任委員陳慧玲與評審團歷時3個月評審及討論，於1976件參賽作品中評審出244件入圍作品，角逐48個獎項。
2022電視金鐘獎戲劇類入圍亮點
在戲劇類入圍階段的大贏家，當數入圍16項大獎的《茶金》，其次是《俗女養成記2》的15項，而《斯卡羅》以及《華燈初上》分別以13項和11項入圍緊追在後；而迷你劇集部分，則是《良辰吉時》13項成為大贏家。
《茶金》的16項大獎入圍，成為電視金鐘獎入圍最多的戲劇節目，幾乎將技術獎項全包入圍，順利締造紀錄。而其中備受矚目的入圍者包含温昇豪、郭子乾將在最佳男主角項目共同廝殺，李杏與薛仕凌則分別入圍女配角以及男配角獎，而導演林君陽也毫無意外地將和連奕琦、蔡銀娟、莊絢維、陳冠仲、嚴藝文、陳長綸等人角逐最佳導演獎。
不過，《茶金》女主角，曾以《一把青》獲得最佳新人的連俞涵卻無緣入圍本屆影后，讓喜愛《茶金》的劇迷大感不捨，也是本屆的一大遺珠。
而在最佳女主角項目，《華燈初上》雙姝林心如、楊謹華也將同台競技，謝盈萱個人則是有兩部作品入圍，包含《四樓的天堂》與《俗女養成記2》，一個人就佔據兩個入圍名額，成為本屆另一亮點。
謝盈萱就表示：「謝謝長綸導演和藝文導演！謝謝俗女的所有演員們，老師們，學長姐們，所有幕前幕後夥伴們。我的運氣真的很好，能夠遇見這個美好的團隊。特別感謝兩位導演與攝影師們和燈光師，在拍攝現場不斷嘗試我每個表演的可能，也盡全力拍出我每個好看的角度（這真的很不容易，畢竟我死角很多），謝謝收音師，在我過高跟過低的音場裡找出和諧的聲音。還有幕後剪輯的夥伴們，感謝大家共同創作出的陳嘉玲，這是所有人共同完成的角色。謝謝藍葦華，你真是一位可敬可佩的對手，能夠跟你合作是我很大的榮幸。」
而對於《俗女養成記2》入圍15項大獎的亮眼成績，導演嚴藝文也表示：「謝謝長綸導演的陪伴和包容，過程中一切苦的甜的，種種滋味我們最知道。」另一名導演陳長綸則說：「就是很謝謝、很謝謝，當時戲裡戲外，開拍前後到播映宣傳時，好多人盡心盡力協助，這齣戲的參與者好優秀、好專業。」
此外，攤開本屆入圍名單，一大亮點當數陳亞蘭憑藉《嘉慶君遊臺灣》成為台灣金鐘史上首位入圍最佳男主角的女演員，將與郭子乾、温昇豪、楊祐寧、朱軒洋、查馬克法拉屋樂等人共同角逐帝位。
對於陳亞蘭的紀錄，評審委員會主任委員陳慧玲認為，陳亞蘭在這部歌仔戲電視劇從年輕演到老，一路走來傳承了傳統戲曲，陳亞蘭飾演的少年就像真的少年，非常具有說服力，因此才開先例。
再來，本屆金鐘獎也不乏逝世演員角逐最後一座金鐘，包含憑藉《斯卡羅》「卓杞篤」一角入圍最佳男主角獎查馬克法拉屋樂，以《降河洄游》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎的吳朋奉，兩人此次的入圍，也再度引起各界追思。
最後，評審委員會主任委員陳慧玲也坦言，今年的遺珠非常多，包含《四樓的天堂》黃秋生、《俗女養成記2》天心、《火神的眼淚》林柏宏、《逆局》的周渝民等人，而每個項討論都很激烈，3個月的時間才評出入圍，逾10個獎項入圍名額超過最初設定的5名限制。
陳慧玲也表示：「今年真的太擠了，非常多精彩的作品和人選。」而這也代表因為台灣影視品質越來越好，無論是技術或是編導演等環節，無論入圍與否，都非常值得慶祝。
2022電視金鐘獎轉播時間與平台
戲劇類頒獎典禮訂於10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播。
海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。
第57屆電視金鐘獎戲劇類完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）
- 戲劇節目獎
俗女養成記2
茶金
逆局
斯卡羅
華燈初上
- 戲劇節目導演獎
林君陽／茶金
莊絢維、陳冠仲／逆局
連奕琦／華燈初上
蔡銀娟／火神的眼淚
嚴藝文、陳長綸／俗女養成記2
- 戲劇節目編劇獎
JULIANA【徐彥萍】、黃國華／茶金
于尚民、陳凱筑、蔡顗禾、梁秀紅／逆局
杜政哲、洪立妍、林紹謙／華燈初上
陳芯宜、樓一安、張文綺／四樓的天堂
嚴藝文、黃小貓【黃馨萱】、范芷綺／俗女養成記2
- 戲劇節目男主角獎
朱軒洋【朱廷典】／逆局
查馬克．法拉屋樂／斯卡羅
郭子乾／茶金
陳亞蘭／嘉慶君遊臺灣
楊祐寧／華燈初上
温昇豪／茶金
- 戲劇節目女主角獎
林心如／華燈初上
范宸菲／國際橋牌社第二季
楊謹華／華燈初上
謝盈萱／四樓的天堂
謝盈萱／俗女養成記2
- 戲劇節目男配角獎
吳慷仁／斯卡羅
李銘順／逆局
陳家逵／四樓的天堂
章廣辰／華燈初上
劉冠廷／火神的眼淚
薛仕凌／茶金
- 戲劇節目女配角獎
于子育／俗女養成記2
王真琳／四樓的天堂
李杏／茶金
陳庭妮／火神的眼淚
劉品言／華燈初上
謝瓊煖／華燈初上
- 戲劇節目最具潛力新人獎
林思廷／超感應學園
草爺【江治緯】／逆局
張書宇／孟婆客棧
程苡雅／斯卡羅
雷斌．金碌兒／斯卡羅
- 迷你劇集獎
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
我們想讓你知道的是
文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫