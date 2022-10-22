2022/10/22,
影劇

【2022電視金鐘獎】戲劇類完整得獎名單，得獎名單不斷更新

【2022電視金鐘獎】戲劇類完整得獎名單，得獎名單不斷更新
公廣集團金鐘入圍茶敘導演群合體｜Photo Credit: 公視提供

我們想讓你知道的是

眾所矚目電視金鐘獎戲劇類頒獎典禮，訂於10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，而評審團主席陳慧玲也表示：「今年真的太擠了，非常多精彩的作品和人選。」這也代表因為台灣影視品質越來越好，無論是技術或是編導演等環節，無論入圍與否，都非常值得慶祝。

今（2022）年電視金鐘獎計有140家業者、1976件作品報名參賽，本年度評審委員會主任委員陳慧玲與評審團歷時3個月評審及討論，於1976件參賽作品中評審出244件入圍作品，角逐48個獎項。

2022電視金鐘獎戲劇類入圍亮點

在戲劇類入圍階段的大贏家，當數入圍16項大獎的《茶金》，其次是《俗女養成記2》的15項，而《斯卡羅》以及《華燈初上》分別以13項和11項入圍緊追在後；而迷你劇集部分，則是《良辰吉時》13項成為大贏家。

《茶金》的16項大獎入圍，成為電視金鐘獎入圍最多的戲劇節目，幾乎將技術獎項全包入圍，順利締造紀錄。而其中備受矚目的入圍者包含温昇豪、郭子乾將在最佳男主角項目共同廝殺，李杏與薛仕凌則分別入圍女配角以及男配角獎，而導演林君陽也毫無意外地將和連奕琦、蔡銀娟、莊絢維、陳冠仲、嚴藝文、陳長綸等人角逐最佳導演獎。

不過，《茶金》女主角，曾以《一把青》獲得最佳新人的連俞涵卻無緣入圍本屆影后，讓喜愛《茶金》的劇迷大感不捨，也是本屆的一大遺珠。

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Photo Credit: 公視提供
《茶金》劇照

而在最佳女主角項目，《華燈初上》雙姝林心如、楊謹華也將同台競技，謝盈萱個人則是有兩部作品入圍，包含《四樓的天堂》與《俗女養成記2》，一個人就佔據兩個入圍名額，成為本屆另一亮點。

謝盈萱就表示：「謝謝長綸導演和藝文導演！謝謝俗女的所有演員們，老師們，學長姐們，所有幕前幕後夥伴們。我的運氣真的很好，能夠遇見這個美好的團隊。特別感謝兩位導演與攝影師們和燈光師，在拍攝現場不斷嘗試我每個表演的可能，也盡全力拍出我每個好看的角度（這真的很不容易，畢竟我死角很多），謝謝收音師，在我過高跟過低的音場裡找出和諧的聲音。還有幕後剪輯的夥伴們，感謝大家共同創作出的陳嘉玲，這是所有人共同完成的角色。謝謝藍葦華，你真是一位可敬可佩的對手，能夠跟你合作是我很大的榮幸。」

而對於《俗女養成記2》入圍15項大獎的亮眼成績，導演嚴藝文也表示：「謝謝長綸導演的陪伴和包容，過程中一切苦的甜的，種種滋味我們最知道。」另一名導演陳長綸則說：「就是很謝謝、很謝謝，當時戲裡戲外，開拍前後到播映宣傳時，好多人盡心盡力協助，這齣戲的參與者好優秀、好專業。」

「俗女2」大結局加長15分鐘
Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供
《俗女養成記2》劇照

此外，攤開本屆入圍名單，一大亮點當數陳亞蘭憑藉《嘉慶君遊臺灣》成為台灣金鐘史上首位入圍最佳男主角的女演員，將與郭子乾、温昇豪、楊祐寧、朱軒洋、查馬克法拉屋樂等人共同角逐帝位。

對於陳亞蘭的紀錄，評審委員會主任委員陳慧玲認為，陳亞蘭在這部歌仔戲電視劇從年輕演到老，一路走來傳承了傳統戲曲，陳亞蘭飾演的少年就像真的少年，非常具有說服力，因此才開先例。

陳亞蘭龍袍加身出席記者會 為新劇宣傳造勢
Photo Credit: 中央社
陳亞蘭為歌仔戲電視劇《嘉慶君遊臺灣》宣傳造勢

再來，本屆金鐘獎也不乏逝世演員角逐最後一座金鐘，包含憑藉《斯卡羅》「卓杞篤」一角入圍最佳男主角獎查馬克法拉屋樂，以《降河洄游》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎的吳朋奉，兩人此次的入圍，也再度引起各界追思。

查馬克．法拉屋樂病逝　斯卡羅劇組緬懷
Photo Credit: 公視提供
查馬克法拉屋樂
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Photo Credit: 中央社
吳朋奉曾以《第一響槍》獲得金鐘迷你劇／電視電影獎最佳男主角

最後，評審委員會主任委員陳慧玲也坦言，今年的遺珠非常多，包含《四樓的天堂》黃秋生、《俗女養成記2》天心、《火神的眼淚》林柏宏、《逆局》的周渝民等人，而每個項討論都很激烈，3個月的時間才評出入圍，逾10個獎項入圍名額超過最初設定的5名限制。

陳慧玲也表示：「今年真的太擠了，非常多精彩的作品和人選。」而這也代表因為台灣影視品質越來越好，無論是技術或是編導演等環節，無論入圍與否，都非常值得慶祝。

2022電視金鐘獎轉播時間與平台

戲劇類頒獎典禮訂於10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播。

海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

第57屆電視金鐘獎戲劇類完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

  • 戲劇節目獎

俗女養成記2
茶金
逆局
斯卡羅
華燈初上

  • 戲劇節目導演獎

林君陽／茶金
莊絢維、陳冠仲／逆局
連奕琦／華燈初上
蔡銀娟／火神的眼淚
嚴藝文、陳長綸／俗女養成記2

  • 戲劇節目編劇獎

JULIANA【徐彥萍】、黃國華／茶金
于尚民、陳凱筑、蔡顗禾、梁秀紅／逆局
杜政哲、洪立妍、林紹謙／華燈初上
陳芯宜、樓一安、張文綺／四樓的天堂
嚴藝文、黃小貓【黃馨萱】、范芷綺／俗女養成記2

  • 戲劇節目男主角獎

朱軒洋【朱廷典】／逆局
查馬克．法拉屋樂／斯卡羅
郭子乾／茶金
陳亞蘭／嘉慶君遊臺灣
楊祐寧／華燈初上
温昇豪／茶金

  • 戲劇節目女主角獎

林心如／華燈初上
范宸菲／國際橋牌社第二季
楊謹華／華燈初上
謝盈萱／四樓的天堂
謝盈萱／俗女養成記2

  • 戲劇節目男配角獎

吳慷仁／斯卡羅
李銘順／逆局
陳家逵／四樓的天堂
章廣辰／華燈初上
劉冠廷／火神的眼淚
薛仕凌／茶金

  • 戲劇節目女配角獎

于子育／俗女養成記2
王真琳／四樓的天堂
李杏／茶金
陳庭妮／火神的眼淚
劉品言／華燈初上
謝瓊煖／華燈初上

  • 戲劇節目最具潛力新人獎

林思廷／超感應學園
草爺【江治緯】／逆局
張書宇／孟婆客棧
程苡雅／斯卡羅
雷斌．金碌兒／斯卡羅

  • 迷你劇集獎

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