【2022電視金鐘獎】戲劇類完整得獎名單，得獎名單不斷更新

今（2022）年電視金鐘獎計有140家業者、1976件作品報名參賽，本年度評審委員會主任委員陳慧玲與評審團歷時3個月評審及討論，於1976件參賽作品中評審出244件入圍作品，角逐48個獎項。

2022電視金鐘獎戲劇類入圍亮點

在戲劇類入圍階段的大贏家，當數入圍16項大獎的《茶金》，其次是《俗女養成記2》的15項，而《斯卡羅》以及《華燈初上》分別以13項和11項入圍緊追在後；而迷你劇集部分，則是《良辰吉時》13項成為大贏家。

《茶金》的16項大獎入圍，成為電視金鐘獎入圍最多的戲劇節目，幾乎將技術獎項全包入圍，順利締造紀錄。而其中備受矚目的入圍者包含温昇豪、郭子乾將在最佳男主角項目共同廝殺，李杏與薛仕凌則分別入圍女配角以及男配角獎，而導演林君陽也毫無意外地將和連奕琦、蔡銀娟、莊絢維、陳冠仲、嚴藝文、陳長綸等人角逐最佳導演獎。

不過，《茶金》女主角，曾以《一把青》獲得最佳新人的連俞涵卻無緣入圍本屆影后，讓喜愛《茶金》的劇迷大感不捨，也是本屆的一大遺珠。

Photo Credit: 公視提供 《茶金》劇照

而在最佳女主角項目，《華燈初上》雙姝林心如、楊謹華也將同台競技，謝盈萱個人則是有兩部作品入圍，包含《四樓的天堂》與《俗女養成記2》，一個人就佔據兩個入圍名額，成為本屆另一亮點。

謝盈萱就表示：「謝謝長綸導演和藝文導演！謝謝俗女的所有演員們，老師們，學長姐們，所有幕前幕後夥伴們。我的運氣真的很好，能夠遇見這個美好的團隊。特別感謝兩位導演與攝影師們和燈光師，在拍攝現場不斷嘗試我每個表演的可能，也盡全力拍出我每個好看的角度（這真的很不容易，畢竟我死角很多），謝謝收音師，在我過高跟過低的音場裡找出和諧的聲音。還有幕後剪輯的夥伴們，感謝大家共同創作出的陳嘉玲，這是所有人共同完成的角色。謝謝藍葦華，你真是一位可敬可佩的對手，能夠跟你合作是我很大的榮幸。」

而對於《俗女養成記2》入圍15項大獎的亮眼成績，導演嚴藝文也表示：「謝謝長綸導演的陪伴和包容，過程中一切苦的甜的，種種滋味我們最知道。」另一名導演陳長綸則說：「就是很謝謝、很謝謝，當時戲裡戲外，開拍前後到播映宣傳時，好多人盡心盡力協助，這齣戲的參與者好優秀、好專業。」

Photo Credit: 華視、CATCHPLAY提供 《俗女養成記2》劇照

此外，攤開本屆入圍名單，一大亮點當數陳亞蘭憑藉《嘉慶君遊臺灣》成為台灣金鐘史上首位入圍最佳男主角的女演員，將與郭子乾、温昇豪、楊祐寧、朱軒洋、查馬克法拉屋樂等人共同角逐帝位。

對於陳亞蘭的紀錄，評審委員會主任委員陳慧玲認為，陳亞蘭在這部歌仔戲電視劇從年輕演到老，一路走來傳承了傳統戲曲，陳亞蘭飾演的少年就像真的少年，非常具有說服力，因此才開先例。

Photo Credit: 中央社 陳亞蘭為歌仔戲電視劇《嘉慶君遊臺灣》宣傳造勢

再來，本屆金鐘獎也不乏逝世演員角逐最後一座金鐘，包含憑藉《斯卡羅》「卓杞篤」一角入圍最佳男主角獎查馬克法拉屋樂，以《降河洄游》入圍迷你劇集（電視電影）男主角獎的吳朋奉，兩人此次的入圍，也再度引起各界追思。

Photo Credit: 公視提供 查馬克法拉屋樂

Photo Credit: 中央社 吳朋奉曾以《第一響槍》獲得金鐘迷你劇／電視電影獎最佳男主角

最後，評審委員會主任委員陳慧玲也坦言，今年的遺珠非常多，包含《四樓的天堂》黃秋生、《俗女養成記2》天心、《火神的眼淚》林柏宏、《逆局》的周渝民等人，而每個項討論都很激烈，3個月的時間才評出入圍，逾10個獎項入圍名額超過最初設定的5名限制。

陳慧玲也表示：「今年真的太擠了，非常多精彩的作品和人選。」而這也代表因為台灣影視品質越來越好，無論是技術或是編導演等環節，無論入圍與否，都非常值得慶祝。

2022電視金鐘獎轉播時間與平台

戲劇類頒獎典禮訂於10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播。

海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。

第57屆電視金鐘獎戲劇類完整入圍暨得獎名單（粗體為得獎者）

戲劇節目獎

俗女養成記2

茶金

逆局

斯卡羅

華燈初上

戲劇節目導演獎

林君陽／茶金

莊絢維、陳冠仲／逆局

連奕琦／華燈初上

蔡銀娟／火神的眼淚

嚴藝文、陳長綸／俗女養成記2

戲劇節目編劇獎

JULIANA【徐彥萍】、黃國華／茶金

于尚民、陳凱筑、蔡顗禾、梁秀紅／逆局

杜政哲、洪立妍、林紹謙／華燈初上

陳芯宜、樓一安、張文綺／四樓的天堂

嚴藝文、黃小貓【黃馨萱】、范芷綺／俗女養成記2

戲劇節目男主角獎

朱軒洋【朱廷典】／逆局

查馬克．法拉屋樂／斯卡羅

郭子乾／茶金

陳亞蘭／嘉慶君遊臺灣

楊祐寧／華燈初上

温昇豪／茶金

戲劇節目女主角獎

林心如／華燈初上

范宸菲／國際橋牌社第二季

楊謹華／華燈初上

謝盈萱／四樓的天堂

謝盈萱／俗女養成記2

戲劇節目男配角獎

吳慷仁／斯卡羅

李銘順／逆局

陳家逵／四樓的天堂

章廣辰／華燈初上

劉冠廷／火神的眼淚

薛仕凌／茶金

戲劇節目女配角獎

于子育／俗女養成記2

王真琳／四樓的天堂

李杏／茶金

陳庭妮／火神的眼淚

劉品言／華燈初上

謝瓊煖／華燈初上

戲劇節目最具潛力新人獎

林思廷／超感應學園

草爺【江治緯】／逆局

張書宇／孟婆客棧

程苡雅／斯卡羅

雷斌．金碌兒／斯卡羅