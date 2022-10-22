TNL+ 2022/10/22,
中國

中共二十大習近平提出「中國式現代化」口號，反而更難促使中國真正走向「現代化」

中共二十大習近平提出「中國式現代化」口號，反而更難促使中國真正走向「現代化」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

從「中國特色」到「中國式」，這是透過各種現實條件的歸納。誰來定義要件的組成？當然是由中共來定性定義。我們就能了解，習近平口中「中國式現代化」的內涵，也是習近平一個人來拍板、說的算。

中共進入以習近平為核心的二十大政治議程，習近平在二十大開幕時發表的政治報告，為自己過去十年的執政做了總結，也替未來延任布局強化正當性，除了證明自己領導中共順利邁入「建黨百年」的歷史任務，也提出對於中國未來發展的使命，「中國式現代化」的口號成了焦點。

習近平立下了第二個百年目標，也就是在2049年「建國百年」之際，把「全面建成社會主義現代化強國」列為中共的中心任務，「中國式現代化」可以說是他未來鋪陳終身延任的重要思維。

「中國式現代化」是習終身延任的政治口號

習近平的第三任期要證明自己延任的正當性，以破解外界對於他破壞鄧小平留下「政治慣例」的質疑聲：為何自己可以延任，但前兩任領導人卻不能。習近平必須墊高自己的地位，同時要提出無法取代的理由。

換言之，從「中國夢」到「中華民族偉大復興」，雖然都是相當模糊、高大上的政治口號，但可以從中發現，習近平一直在思索該如何展現「唯一領導」的能耐，除了收割建黨百年所立下的「全面小康社會」及「全面扶貧」政績，也得再為第二個百年建構新的里程碑。

過去十年以來，中共一再凸顯自己的制度優勢，對內加緊控制以維持各個層面的穩定，無論是政治上採取「反貪腐行動」來進行一波接一波的清黨鬥爭，或是經濟上強化「監管力道」，針對特殊產業施行各種限制措施。對外部分，習近平自十九大開始已不再遵循「韜光養晦」的保守作為，更在意如何提升「有所作為」的全球治理能力，從「亞投行」到「一帶一路倡議」，甚至在各種國際場合中展現「戰狼外交」的氣焰，高調對外亮劍毫不掩飾成為崛起大國的意圖。

說白了，習近平在過去的兩個任期，已做好「制度之爭」的自信與準備，也就是說，中國在中共的統治之下，並不會依循西方國家的價值跟期待，經濟開放不等於會擴溢到政治改革，政治改革也不可能是西方民主那套規則，在習近平眼中，都不會認同歐美國家建構的國際運作秩序，反而傾向建立「新型國際關係」，那麼內部政治更不可能引進西方模式。

這解釋了為何中國會和國際社會就「民主定義」爭鋒相對，甚至提出外界模不著邊的「全過程民主」概念，就是要向國際社會展現中國發展道路。

「中國式現代化」難促中國真正走向「現代化」

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。