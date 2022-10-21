2022/10/21,
綜藝

【2022電視金鐘獎】綜藝節目獎《大嘻哈時代》：整體演出製作水平，創造出台灣嘻哈音樂性節目的新舞台

【2022電視金鐘獎】綜藝節目獎《大嘻哈時代》：整體演出製作水平，創造出台灣嘻哈音樂性節目的新舞台
Photo Credit: 三立提供

我們想讓你知道的是

製作人湯宗霖在台上表示：「感謝所有還在為內容製作努力的人們，以及你們的家人，這個獎是屬於你們的，感謝文化部、三立電視還有MTV，感謝所有支持好看娛樂的夥伴們，因為有你們，所以我們才可以創造很多不可思議的時刻，最後，要謝謝好看娛樂的所有人，很高興能和這些人共事。」

2022年第57屆電視金鐘獎，節目類別中最受觀眾矚目的綜藝節目獎，由《大嘻哈時代》獲得。《大嘻哈時代》是由三立電視與MTV製作的台灣嘻哈類選秀綜藝節目，節目於2021年6月12日在台視主頻、MTV娛樂台、MyVideo首播，並於2021年6月15日在Youtube首播。

評審評語為：「百萬獎金節目的誘因，吸引年輕的饒舌歌手，節目包裝選手的內容寫實感人，不管是賽制設計，表現的份量以及整體演出製作水平，創造出台灣嘻哈音樂性節目的新舞台。」

曾製作過《國光幫幫忙》的製作人湯宗霖在台上表示：「感謝所有還在為內容製作努力的人們，以及你們的家人，這個獎是屬於你們的，感謝文化部、三立電視還有MTV，感謝所有支持好看娛樂的夥伴們，因為有你們，所以我們才可以創造很多不可思議的時刻，最後，要謝謝好看娛樂的所有人，很高興能和這些人共事。」

曾製作過《綜藝大熱門》的潘筱晴則說：「謝謝湯哥，我和他共事十幾年了，一路上他包容我的任性，讓我可以如願做到台灣第一檔嘻哈節目，也謝謝文化部、三立電視還有MTV的支持，更要謝謝身後這群的團隊夥伴，真的很希望能和家人們分享榮耀，謝謝節目中四位導師的主持人們，也謝謝節目中的66位選手，謝謝他們成就這個節目。」

最後，到了後台，湯宗霖感性表示：「感謝所有參賽者以及音樂圈的朋友，大嘻哈時代第一季感謝金鐘獎的肯定，也別忘記還有第二季正在製作中，謝謝大家。」

57電視節目金鐘-6110
Photo Credit: 三立提供
前二，左至右：潘筱晴、湯宗霖

綜藝節目獎（粗體為得獎者）

#T-POP我們聽大的!!
HiHi導覽先生
大嘻哈時代
婚禮歌手
熙娣想聊

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核稿編輯：楊士範


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