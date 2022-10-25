永豐DAWHO大方不藏私：直播分享最新數位工具運用，穩健投資下個十年

面對波動不斷的投資市場，投資人究竟該如何判斷局勢、穩健配置個人資產，達到長期、有效的理財投資？永豐銀行攜手關鍵評論網於2022年10月20日晚間20:00舉辦「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」直播活動，活動邀請主持人吳怡霈與理財達人寶可孟、存股達人大俠武林兩位專家一起聊聊動盪經濟局勢下的投資觀念，分享如何運用新世代數位工具掌握投資風險。

以數位帳戶搭配數據思維配置資產，掌握「80/20法則」管控投資風險

俗話說，「工欲善其事，必先利其器」，一款好的數位帳戶能在投資路上提供許多意想不到的幫助。理財達人寶可孟在直播中分享，「只要做好資產配置、資金運用，其實就不需擔憂指數到底下跌多少」，他認為投資只要把握「80/20法則」，將多數資產投入穩健標的，少部分資金用於波段操作，就能安心參與市場活動。DAWHO不只能同時作為台股與美股的交割戶，還能用智能演算法打造個人化的專屬資產配置策略，這些功能就非常適合沒時間深入研究的小資族使用。

擇時進場不如定期定額，紀律投資創造微笑曲線

下半場直播中，存股達人大俠武林也分享長線投資的佈局策略，破解小資族擇時入場的迷思。大俠武林說：「市場波動永無止息，投資人如果總是等著『低點』才打算進場，就很容易落入人性思維的困局─什麼時候是低點？大家都不敢進場的時候。但當下你不會知道這是低點，回頭望才知道。所以只有一種人可以在底部佈局大量股數，就是紀律佈局、定期定額的人。」他也補充，定期定額其實就是在隨著市場年線打造長線抄底策略、經營報酬的「微笑曲線」，如果不熟悉個股、也不認識ETF的投資人，則可以善用永豐的「智能理財ibrAin」，利用數位科技的精準建議投入空閒資金，然後專注本業，創造更多的投資資金。

近年來數位經濟的崛起，數位帳戶已經是這個世代必備的投資工具。透過「大戶方舟策略，迎接未知挑戰」直播活動，兩位來賓總結出適合市場波動時期的投資策略，也展示如何運用DAWHO豐富的輔助功能判斷投資標的，幫助大家達到「穩定獲利」的最終目標。短短一小時的直播，扎實的觀念建立必然能成為滋潤聽眾投資路上的養分，幫助大家持續穩健地累積資產，達成多元的資產配置！

☞立即了解永豐DAWHO

＊永豐ibrAin：

永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明。