【專訪】《宅爾摩斯的萬事屋》作者謝智博：拿人錢財，與人消災，你所不知道的徵信業日常

文：愛麗絲

「警察或許覺得沒什麼，但對一個攤商來說，攤車幾乎就是我的所有。」謝智博原本讀東海大學政治系，大二時因一心想工作賺錢，休學後，在中原大學附近開設雞排攤，年輕又嘴甜的優勢，讓他生意蒸蒸日上，一日，生財工具卻不翼而飛。警察不積極處理的情況下，即便謝智博自行奔走，監視器畫面更明白拍到攤車遭竊賊拖上小貨車、揚長而去，仍求助無門。當時，謝智博心想，「如果有一個單位能幫忙就好了。」

幾乎走投無路之下，謝智博瞥見徵信社徵才廣告，帶入自己過往閱讀《金田一少年之事件簿》、《亞森羅蘋》、《福爾摩斯》時對偵探查案的想像，認為進入徵信社似乎能成為解決自己現下困境的人，便這麼踏入徵信業、成為調查員。不過，「調查員是像小弟的角色，幫業務買便當、買菸、協助跟監、上追蹤器，或透過外送包裹確認備查人的住處。」這和謝智博原先想像南轅北轍，然而，更顛覆三觀的還在後頭。

一次，謝智博依前輩吩咐進行外遇蒐證，只花費一日便跟拍到完整證據，而後謝智博跟著前輩、帶著拍攝一日的證據前往委託人住處。在兩層樓的透天厝裡，委託人的父親詢問是否能跟拍完當初談妥的兩週期限，再討論是否進行捉姦。不料，謝智博身邊前輩立刻換上兇狠臉孔，如流氓般拍桌壓迫：「當初在電話說拍到證據就要抓，現在說不要是怎樣？」

謝智博坦言，這是許多徵信業同行常用的手段，在委託人情緒不穩時，以話術步步進逼，外遇蒐證是一筆費用，捉姦則另開一筆，務求推進單一案件的發展，在同一委託方身上賺取最大利益。當天談判未果，不歡而散，前輩輕蔑地説：「客戶有錢，他是裝的。」——這也是謝智博聽聞許多徵信業前輩掛在嘴邊的話。

過了一陣子，謝智博偶然問起該案件是否需跟進？才知道委託人——懷裡抱著未滿一歲嬰兒的年輕少婦，早在談判當日晚上自殺了。前輩隨口提及的輕描淡寫，讓謝智博認清行內不成文的風氣有多麼致命，也讓他下定決心，自行創立徵信社。

拿人錢財，與人消災

「我是理想主義者，主觀意識強烈，甚至近乎直拗、固執，」於是，面對與想像不符的行內現實，當下謝智博想的並非轉換跑道，而是想透過一己之力，扭轉徵信業的病態與負面形象。

謝智博二十三歲創立公司立達徵信，如今早已成為全台知名的徵信業集團。多年來，身處「競爭程度甚至高於醫美產業」的徵信業，又奉行不同於傳統徵信業的原則，謝智博不乏面對同行赤裸裸的敵意、惡意競爭的挑釁行為。

「徵信業者甚至是會花人力去點擊同業網路廣告的，去消耗你的廣告預算，卻同時也墊高整體產業的廣告競價，」利潤本就微薄，加上業內惡意競爭，使徵信業成為高資本集中、小徵信社不易生存的產業。謝智博也曾在順利替委託人與前女友改善關係後，卻無端遭對方帶人叫囂、指責謝智博是前女友的新歡，「後來我才輾轉得知，委託人之後又找同行幫忙感情挽回，恐怕是對方煽動他這麼做的。」

謝智博略顯無奈，但這或許只是他經歷過的冰山一角。

謝智博深知傳統徵信業賺取的，是與委託人間的資訊差，「那些技術，若真要學其實並不難，只是一般大眾沒有方法罷了。」但謝智博仍致力於讓業內的一切更透明化，毫不避諱將專業知識攤在陽光下，「畢竟，只有行業越透明才越不會藏污納垢。」這與同行態度大相徑庭，「他們總希望讓客戶對自己敬畏、害怕，覺得我擋人財路等同殺人父母。」但謝智博想做的，不過是讓客戶安心，如此而已。

「我從來不覺得自己是多正義的人，」謝智博謙稱自己僅是「拿人錢財，與人消災」，只是相較於傳統徵信業，他更重視委託人的「癒後狀況」。以徵信業最廣為人知的業務——外遇捉姦為例，許多同行多希望委託人在外遇蒐證後，再加碼捉姦——那使徵信社又多一筆獲利，但謝智博反其道而行，「我不鼓勵委託人抓姦，我當然知道委託人情緒越不穩定時、越有可能推著他走、加收更多錢，但我希望委託人盡量保持理性。」謝智博總與委託人審慎分析、評估，若要捉姦，至少必須符合以下兩項條件：

委託人或委託人伴侶已打定主意以離婚收場 委託人伴侶對委託人動手施暴 委託人伴侶已不再拿錢養育家庭、不對家庭負責任

謝智博指出，在他看來，外遇是婚姻裡眾多錯誤的形式之一，若有機會，他總希望委託人能圓滿收場，而非分道揚鑣。「每個人面對外遇，其實也沒有所謂『通常』的反應，所有人都是獨一無二的。」有人習慣把過錯全攬在自己身上，有人怪罪他人卻從不自省，有人終能放下一切離開，也有婚姻關係裡雙方皆有外遇，先逮到對方者反而暗自慶幸。謝智博在每樁案件裡所扮演的角色，是依自己的原則，盡可能讓對方安心，摸著良心賺取應得的報酬。

徵信業的案件類型包山包海，偶爾，也曾碰上「代客教訓」的委託。一次，委託人遭前男友背叛、更因其施暴導致流產，謝智博最終以「私刑正義」的手段滿足客戶需求。「私刑正義到底算不算正義？其實端看你有沒有需求。」謝智博舉例，若有委託人想對前任潑硫酸，這種案件到底該不該接？

「如果缺錢，我也許會接，但我會想辦法說服委託人轉化形式，也許我能在可控制的範圍內，滿足委託人的需求，讓對方造成一點『可回復』的傷害。」謝智博笑稱或許就當他自以為是，有時必須有雷霆手段，才能有菩薩心腸，若是其他同行接案，後果也許未可知，而謝智博試圖用自己的力量控制情況，並讓委託人安心。

Photo Credit：寶瓶文化提供

一個都不想落下