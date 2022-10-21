2022/10/21,
綜藝

【2022電視金鐘獎】綜藝節目主持人獎：《婚禮歌手》的黃子佼、Lulu：「花了10年才走到這裡，主持工作是我的使命」

【2022電視金鐘獎】綜藝節目主持人獎：《婚禮歌手》的黃子佼、Lulu：「花了10年才走到這裡，主持工作是我的使命」
Photo Credit: 三立提供

我們想讓你知道的是

今年入行第10年，並首度獲獎電視金鐘主持人獎的Lulu表示：「我很開心扎扎實實花了10年才走上這個舞台，讓我知道主持工作是非常神聖的，我想讓大家知道的是，雖然我們在台上嘻嘻哈哈、談笑風生，但我是用非常認真嚴肅的態度看待這份工作，主持工作是我的使命，在台上表演是我的火花，我是主持人Lulu。」

2022年第57屆電視金鐘獎，號稱廝殺相當激烈的綜藝節目主持人獎，由《婚禮歌手》的黃子佼、Lulu獲得。

評審評語為：「主持人與新人真誠互動，溫馨感人，又兼具娛樂效果，是其亮點，節目興致創造主持人價值，有別於此前的節目類型，令人驚艷並充滿幸福感。」

黃子佼上台就表示，所有的致詞時間都交給Lulu。

今年入行第10年，並首度獲獎電視金鐘主持人獎的Lulu表示：「首先先謝謝佼哥，能遇到這樣的好師父、好搭擋，也要謝謝憲哥跟漢典，跟你們錄影真的很開心。也想謝謝經紀人丹尼爾、助理們，也要謝謝老闆陳鎮川先生、前老闆詹哥等人。還有帶過我的經紀人阿湯、小嫻，我想上台拿獎，是想講這些人的名字，因為他們發現我，我才有今天。」

Lulu繼續表示：「也要謝謝我的家人們、粉絲們，而我很開心扎扎實實花了10年才走上這個舞台，讓我知道主持工作是非常神聖的，我想讓大家知道的是，雖然我們在台上嘻嘻哈哈、談笑風生，但我是用非常認真嚴肅的態度看待這份工作，主持工作是我的使命，在台上表演是我的火花，每一次的登台都是一次學習，謝謝大家給我機會，我會繼續努力，帶著職人精神，繼續在台上表演，我是主持人Lulu。」

到了後台媒體中心受訪時，Lulu笑說：「剛剛已經有種終身成就獎的感覺，走上台的感覺真的很悸動，每個視角都很新鮮，也很愛佼哥。當時佼哥也說，想主持這個節目也是因為我，所以真的很感謝他。」

57電視節目金鐘-5998
Photo Credit: 三立提供
左至右：Lulu、黃子佼

綜藝節目主持人獎（粗體為得獎者）

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核稿編輯：楊士範


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