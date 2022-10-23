丈夫在臥室裝設針孔抓到妻子外遇，為什麼會被法院認定是侵害隱私權呢？
我們想讓你知道的是
不只一般人之間做出這種侵害隱私的行為會有犯罪以及賠償的可能性，就連最為親密的夫妻也是一樣，那有哪些情況算是非公開的隱私活動呢？
有位人夫經過朋友轉述，認為自己的妻子有外遇，因此他便未經妻子同意在家中裝針孔攝影機，不只在客廳有安裝，甚至連臥室也都偷偷裝上攝影機，結果這些攝影機還真的錄到妻子帶著小王返家發生性行為的畫面，人夫藉由這些證據成功提告侵害配偶權，讓妻子與小王連帶賠償自己50萬元。
然而妻子也不甘示弱反攻，認為丈夫未經自己同意，在自己私密的臥室空間內裝設難以察覺的針孔，這行為嚴重侵害自己的隱私權，結果也成功或法院判賠50萬元，雙方就此扯平。
丈夫為何被認定侵害隱私權？
大家不免會好奇說，丈夫是為了蒐集證據才裝設針孔，為什麼也會被認定是侵害隱私權呢？
其實，丈夫起先只是因為朋友的話而單純懷疑，便直接在家裝設針孔，而這樣在沒有正當理由下，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄別人非公開的活動、言論、談話或是身體隱私部位，就很有可能會成立所謂的妨害祕密罪。
此外，假如丈夫只是要確認妻子是否有外遇，其實可以在客廳裝設就能知情，但丈夫不僅是在客廳裝設針孔，甚至連臥室都裝設，而臥室屬於個人較為隱密的空間環境，就算是夫妻，其實也都應該保有各自的隱私權，不會因為是夫妻而變得毫無限制，因此丈夫的行為才會遭到法院判決是侵害隱私權，需要賠償妻子。
在實際的判決當中，不只是裝設針孔偷拍會有妨害秘密，侵害隱私權的情況產生，去窺視、竊聽別人的非公開活動、言論、談話或身體隱私部位，也都會有觸犯妨害秘密的問題；另外，還有一個比較特別的情況，就是利用電磁紀錄來竊錄他人的非公開活動。
這個電磁紀錄又是怎麼回事呢？像是前面提到的裝設追蹤器來記錄他人的位置訊息，雖然不是直接地去拍攝他人的活動狀況，但每個人的位置、生活去處都是屬於個人的隱私，不允許他人隨意去取得。
非公開的隱私活動如何定義？
前述文章不斷提到「隱私」和「非公開的活動」，那有哪些情況算是非公開的隱私活動呢？
非公開活動指的是主觀上具有不想公開，或是沒有意願讓人知道的活動，客觀上也有採取適當的措施，或是以環境來確保活動的隱密性。例如去旅館過夜、去KTV唱歌、或是在私人的住宅更衣洗澡等等，都算是非公開的活動。
綜合上述的內容我們可以知道，其實不只一般人之間做出這種侵害隱私的行為會有犯罪以及賠償的可能性，就連最為親密的夫妻也是一樣。夫妻儘管是一同居住生活，關係親密，但各自也都應該要保有隱私空間，彼此都不應該去隨意侵害，假如只是為了滿足自己無謂的猜疑就去任意侵害另一半的隱私權，這不只會讓兩人的感情生變，婚姻恐怕也會受到嚴重的不良影響。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
我們想讓你知道的是
導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
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深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
在導入智慧科技協助農漁業，將種植及養殖技巧精緻化與模組化後，未來青農返鄉種植，在草創時期不用經歷那麼多的失敗經驗，只要透過AI提供的準確數據做為建議，就能做出最適當的種植決策。智慧農漁業不僅降低入門門檻，讓臺灣的經驗持續傳承，復甦傳統職人，也讓生鮮農漁產有更多機會站在國際舞台上並嶄露頭角。
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智慧農漁業不僅帶動了青年返鄉與海外貿易的契機，也讓傳統職業有了發展永續的新可能。結合金緻網路與寬緯科技在臺灣的成功模式，串連產業供應鏈，將技術、感測設備及個案經驗等解決方案輸出海外，連結臺灣的智慧戰情室，遠端接收及整合海外AIoT環境資訊及作物漁獲的生長狀態，將獲得的數據透過AI不斷優化，並根據各國文化與種植條件提供改善的做法與建議，打造當地專屬智慧農漁業的完整解決方案。
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