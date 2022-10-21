2022/10/21,
綜藝

【2022電視金鐘獎】益智及實境節目獎《決戰水下伸展台》：台灣的海洋是台灣的靈魂，台灣應該非常驕傲

【2022電視金鐘獎】益智及實境節目獎《決戰水下伸展台》：台灣的海洋是台灣的靈魂，台灣應該非常驕傲
Photo Credit: 三立提供

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從《水下三十米》到《決戰水下伸展台》，製作人李景白對於台灣水下的綜藝節目成績也有目共睹，李景白繼續說：「我們一直把台灣的海洋當作台灣的靈魂，是台灣應該非常驕傲的環境，所以我們一直很努力在做這些事。」

2022年第57屆電視金鐘獎，益智及實境節目獎由《決戰水下伸展台》獲得。《決戰水下伸展台》是台灣史上首部結合海底與潛水攝影競賽的實境節目，節目集結國內外10位水肺攝影師及10位自由潛水模特兒，在台灣知名潛點進行13場水底攝影比賽，一起角逐2萬美元的冠軍獎金。

評審評語為：「首創結合水下攝影和戶外競賽的實境節目，團隊不避艱險，面對瞬息萬變的海下，賽程緊湊，且參賽者情感自然流露，節目精彩絕倫，令人驚艷。」

《決戰水下伸展台》製作人李景白曾經稱此為台灣最難拍的外景節目，一次錄影最多需要出動百人，拍攝一集則需耗時5天。而李景白在台上發表感言時表示，「真的沒想過拿獎，《決戰水下伸展台》創造出全新的賽制，也得到紐約電視電影節的最佳創意節目，這是我們公司一直努力的方向，我們並沒有很豐富的資源，但我們一直希望能創造有台灣特色的節目。」

而從《水下三十米》到《決戰水下伸展台》，李景白對於台灣水下的綜藝節目成績也有目共睹，李景白繼續說：「我們一直把台灣的海洋當作台灣的靈魂，是台灣應該非常驕傲的環境，所以我們一直很努力在做這些事。在此也必須非常感謝文化部，有這些節目都是有補助資源，否則很難達成目標。」

最後，對於台灣這片海洋生態，李景白說：「希望讓更多人知道台灣海洋的美麗，以及現在它面臨的狀況，但我們不希望用教條式的方式去告訴大家，希望用讓你看到、感覺到的方式。在此也需感謝《決戰水下伸展台》所有工作夥伴，也要感謝主持人Janet，最後，我也要把獎獻給35年前過世的朋友，這35年來我沒有忘記過他，這個獎要獻給他。」

57電視節目金鐘-5660
Photo Credit: 三立提供
李景白

益智及實境節目獎（粗體為得獎者）

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核稿編輯：楊士範


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