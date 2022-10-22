2022/10/22,
運動

大谷翔平接受一年3000萬合約合理嗎？對天使隊的意義是什麼？

大谷翔平接受一年3000萬合約合理嗎？對天使隊的意義是什麼？
天使二刀流球星大谷翔平。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

10月1日，天使宣布以3000萬美元的合約再簽下大谷一年，以避免雙方走上仲裁法庭。這個數字超越了2020年Mookie Bett的2700萬美元，創下史上仲裁資格球員年薪新高。大谷翔平接受一年3000萬合約合理嗎？對天使的意義是什麼？

文：運動視界編輯

今年的休賽季將十分熱鬧，天使隊面臨許多問題：教練團的組成、球員陣容都是未知，甚至老闆是誰也還說不準。

大谷翔平的去留則從來不是個問題，畢竟他2023年才會獲得自由，前提是球團希望他留下。然而，兩方很有可能進入薪資仲裁程序，那將會是大聯盟史上最耐人尋味的一樁協商案。

28歲的大谷棒球才能之高，縱觀整個聯盟史，可說是無人能出其右，這也讓他在薪資仲裁上站得住腳。問題就在：大谷和他的經紀公司對這名明星球員的估價，會比天使球團高多少？

10月1日一切都明朗了。天使宣布以3000萬美元的合約再簽下大谷一年，以避免雙方走上仲裁法庭。這個數字超越了2020年Mookie Bett的2700萬美元，創下史上仲裁資格球員年薪新高。

細看合約內容後就能了解，為何天使端出這樣的條件。即使2023年大谷的身價高漲，對球團依舊划算，比起其他備案也誘人許多。

大谷翔平對洋基主投3局失4分 吞下敗仗
Photo Credit: 中央社

天使老闆Arte Moreno想脫手球隊，易主的程序正在進行中。對於潛在買家而言，知道各球員的薪資很有幫助，尤其是那些如金雞母的明星球員，他們能替球隊吸引贊助商、創造紀念品商機，及博取粉絲關注，帶來財源。

大谷的這紙合約並不會停下天使的交易，但也並非毫無影響。對那些關注大谷去留的買家而言，現在買下天使，不會面臨大谷在仲裁法庭上漫天喊價的窘境。無論多不可能，如果球隊真的轉手，新東家確定需要給大谷3000萬美元的薪資。

在現在的環境中，大谷絕對不只值這個價碼。有些球員能力不如大谷，薪水卻更高。舉例來說，天使隊薪資最高的Anthony Rendon在下個球季可望進帳3800萬美元。因此，大家都會問，為什麼大谷選擇接受了這個合約？

答案是：因為薪資仲裁中並非人人平等。在自由市場中，30支球隊都能出價，薪水自然水漲船高；但在仲裁法庭中，反而只有一個球團在開價。如果球員的期望太高，或是球隊不敢給出高薪，就有全盤皆輸的風險。

舉例來說，假設大谷相信自己值五千萬美元，但球團只願意給一半的價碼，就有可能在仲裁法庭上落得兩敗俱傷。協商過程可能會引起爭議，並破壞兩方攜手併行的合作關係，對於大谷這種選手來說並不太理想。

更重要的是，仲裁人必須選邊站，而非選擇一個權衡的中間價碼。這些風險促使球團和大谷在仲裁前達成共識，就如多數球員所做的選擇一般。天使隊可能就這樣取得了較好的條件，因為仲裁人多半依照先例判決，但大谷的情形前所未見，也就無從預測。

大谷翔平落難洋基主場 否認有壓力
Photo Credit: 中央社

「這樣對大谷好，對我們全部人也很好。」天使總教練Phil Nevin表示：「雖然球團早就知道會跟他續約，但讓大家滿意地進入休賽期也是好事。」

大谷在下個球季提前續約的話，天使的薪資即可變得明朗。Mike Trout、Rendon及大谷身價總計高達1.5億美元；Ryan Tepera、Aaron Loup、David Fletcher和Max Stassi則吸金共2850萬美元。對於Luis Rengifo和Taylor Ward等即將握有仲裁資格的球員而言，他們下個球季的薪水，可望比這季的最低薪資高出數倍。

目前仍不確定Moreno明年會不會繼續開出這樣的薪資，尤其他正在考慮賣掉球隊。但如果他願意的話，天使隊就要多花4000萬在打造一組漏洞百出的陣容上。

不管如何，大谷續約一年並非大新聞。他在大聯盟中都一直效力天使，簽下的合約價碼也算合理，不太像廉價的延長約。

儘管如此，大谷續留仍有其重要性，不管是對於天使隊，還是對於大谷本人都極具意義。在球隊面臨的眾多不確定中，有一項終於塵埃落定。

本文經運動視界編輯授權刊登，原文刊登於此

更多運動視界編輯在運動視界的文章

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。