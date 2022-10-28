立委爆故宮摔破國寶文物企圖隱匿，院長吳密察：已經確認責任歸屬並啟動懲處

國民黨立委陳以信今（28）日在立法院指出故宮打破國寶嬌黃釉綠彩龍紋碗，還有另外兩件文物，但是故宮的高層，也就是院長吳密察對此「下封口令」，甚至故意隱瞞此事，應該負起政治責任。吳密察當場否認隱匿並強調已經啟動調查，且將相關人士送到考績會，進行懲處程序。稍晚故宮也召開記者會說明三件破損文物的處理情況。

記者會中，吳密察也透露，破損原因除了一件是人為疏失，另外兩件都是開箱時就發現已經破損；故宮正在重新檢討文物包裝收藏的方式，另外也要引進電腦資訊管理系統。

陳以信爆故宮打破文物，院長隱瞞應下台

陳以信今天在立法院總質詢國是論壇時表示，他最近接獲檢舉，故宮打破了清朝年間的陶瓷碗、明代青花瓷器，但故宮院長吳密察卻下令隱瞞，這是欺瞞長官及民眾，請行政院長蘇貞昌下令徹查，若此事為真，吳密察應下台道歉。

陳以信說明，去年2月國立故宮博物院執行文物數位典藏計畫時，將清朝的嬌黃釉綠彩龍紋碗移出庫房過程中，故宮人員不慎打破，事後相關人員立即向吳密察報告。然而檢舉者指控吳密察決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、紀錄，以及修復前不得做檢視報告，也要求相關人員封口，相關文件以用最高密件方式處理，以免留下任何證據。

此外，陳以信表示，還有檢舉消息指出，今年故宮又摔破另一件明代青花瓷器，這個瓷器比清代的瓷碗還要珍貴，結果吳密察與故宮高層故技重施，用相同手法隱匿證據；陳以信重批，這樣的故宮院長不只失職、失格，也對不起國人。

陳以信說，故宮摔破國寶或許不是故意的，但事後意圖隱匿就是故意，摔破國寶有行政疏失，意圖隱瞞民眾就有嚴重的政治責任。

民進黨立委沈發惠後續質詢時，也詢問故宮隱匿打破國寶一事是否為真？吳密察承認，發生問題後，就循程序報給他，他也馬上啟動調查。吳密察強調，沒有隱匿，在第一、第二個案子無法確認責任歸屬，但第三個案子可以確認後，就啟動懲處作業。

故宮院長親上火線：目前都在修復程序中

故宮下午1點15分由吳密察也親自召開記者會說明，他表示，知道文物毀損時就，啟動調查，調查分兩路進行，第一個是業務單位自己做調查報告，第二是由政風單位做調查報告。

第一個案子2021年2月3日、第二個案子2022年4月7日，沒有辦法確認責任歸屬，無人員疏失；但第三個案子為2022年5月19日則明確為人員操作疏失，確認責任歸屬之後，就啟動懲處作為，已將全案送到考績會。

吳密察也說明三個案子破損的文物，都沒有展出過，破損的過程和目前最新情況如下：

「清弘治款嬌黃釉綠彩龍紋小碗」：去年2月要進行文物數位化，自存放鐵箱取出時，發現破損。而前次開箱時間為2015年。這件文物已經在修復當中。

「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」：開箱時發現破損。這件文物目前正在等待修復人員處理。

「清乾隆青花花卉盤」：今年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，掉落導致破損；目前政風調查已完成，目前進行人事懲處調查，進行釐清之後，才會進行修復程序，以保存證據。

故宮文物沒有保險，數位典藏還在試營運中

媒體也對吳密察提出許多關於故宮的問題，例如文物的保險、文物平常存放的容器、以及典藏管理的方式等。

吳密察表示，破損的可能的原因是，當好多瓷器放在一個箱子裡，總會有一些空隙，搬動時就有可能會碰撞，以前的人如何把箱子的空隙補的充實一點，從中國送來的時候，是在箱子裡面塞稻草，到台灣後，故宮的人員有將一部份稻草改木屑絲；下個階段他們會改在盤子和盤子之間放棉花，空隙用棉花揉成一團塞著，像小棉被那樣。

但吳密察也坦言，「不應該再這樣，應該要一個盤子就一個盒子，盒子裡面放緩衝材」，把碰撞造成的傷害減少，現在他們已經在推動「以盒子取代箱子」的包裝改善計畫，把原來以箱、多件為一盒的儲藏管理方式，改為一物一盒。

吳密察也表示，過去這些文物的典藏管理，以前都是用人工、紙本方式；一直有在討論要改成電腦資訊管理系統；如果改電腦系統，文物的每一次改變、移動、展出等都會留下紀錄。但因為過去長久以來意見分歧，所以拖延到他擔任館長後，才開始下決定推動；他表示，故宮數位化從2000年就一直在進行，立委、研究者都很關心進度；現在這個系統已在內部進行試營運，會盡快完成正式啟用。

吳密察也說，他和故宮的同仁一直都有在討論，可以比較合理、有效、安全的作業，讓工作流程更加流暢，「我們對於典藏文物自認責任重大。」

有媒體詢問，這些文物是否有保險？吳密察回答，因為故宮有大量的文物要進行鑑價，所以有技術性問題和實質性問題，鑑價的費用就很高，保險金也很高，所以故宮文物都是沒買保險的，但是假如文物要離開故宮到南院或是國外展出，就會買保險。

既然沒保險，文物破損毀壞後，該怎麼賠償？吳密察聽到這問題愣了一下，表示自己還沒有想到賠償的問題，「我是沒想到，同仁作業疏失，有沒有賠償責任」，目前還是要等政風和懲戒程序結束後再來看。

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核稿編輯：翁世航