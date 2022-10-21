2022/10/21,
綜藝

【2022電視金鐘獎】益智及實境節目主持人獎：《阮三个3》楊貴媚：「沒想到演員也能為台灣綜藝節目做出貢獻」

【2022電視金鐘獎】益智及實境節目主持人獎：《阮三个3》楊貴媚：「沒想到演員也能為台灣綜藝節目做出貢獻」
Photo Credit: 三立提供

我們想讓你知道的是

2022年第57屆電視金鐘獎，益智及實境節目主持人獎，由《阮三个3》楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏獲得。評審評語為：「四位演員接近本色出演的鮮明個性，在節目中分進合擊，彼此互補，不失戲劇情節的交流，為節目增色不少。」

2022年第57屆電視金鐘獎，益智及實境節目主持人獎，由《阮三个3》楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏獲得。評審評語為：「四位演員接近本色出演的鮮明個性，在節目中分進合擊，彼此互補，不失戲劇情節的交流，為節目增色不少。」

楊貴媚在台上表示：「沒想到演員的斜槓人生也能為台灣的綜藝節目做出貢獻。《阮三个3》是溫暖的大家庭，要傳達的是在社會上不同的價值，這是人與人之間最珍貴的情感。要感謝今年評審，看到節目的真心，也謝謝公共電視支持節目，給大家最大的發揮空間。也謝謝劇組團隊，和每位上節目的大明星們，是這些人增厚這個節目的厚度，也謝謝所有人、粉絲對《阮三个3》的支持。」

温貞菱也說：「謝謝《阮三个3》的製作團隊，希望大家用自己的愛去保護、關注這塊土地。」

林柏宏表示：「這個獎是生命中的一大驚喜，很榮幸加入這個大家庭，謝謝主持群的靈魂媚姐，對所有人的照顧，給我們很多的指點，也謝謝所有支持這個節目的觀眾，和粉絲朋友，我會繼續用探索世界的心對待每個創作。」

最後，施名帥說：「能夠站在這，一定要感謝大家都感謝的人，我也要感謝我的家人的支持，給我最大的動力。」

到了媒體中心後台受訪時，未來會嘗試什麼樣的可能呢？楊貴媚表示：「我們什麼可能都能嘗試。」而林柏宏則補充，獲得這個獎真的受寵若驚，而媚姐真的什麼都能嘗試，尤其她是怕水的人，但也願意為了節目碰水，這是很大的激勵。

57電視節目金鐘-5620
Photo Credit: 三立提供
左至右：林柏宏、施名帥、温貞菱、楊貴媚

益智及實境節目主持人獎（粗體為得獎者）

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楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏／阮三个3

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核稿編輯：楊士範


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