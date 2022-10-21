【2022電視金鐘獎】益智及實境節目主持人獎：《阮三个3》楊貴媚：「沒想到演員也能為台灣綜藝節目做出貢獻」
我們想讓你知道的是
2022年第57屆電視金鐘獎，益智及實境節目主持人獎，由《阮三个3》楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏獲得。評審評語為：「四位演員接近本色出演的鮮明個性，在節目中分進合擊，彼此互補，不失戲劇情節的交流，為節目增色不少。」
2022年第57屆電視金鐘獎，益智及實境節目主持人獎，由《阮三个3》楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏獲得。評審評語為：「四位演員接近本色出演的鮮明個性，在節目中分進合擊，彼此互補，不失戲劇情節的交流，為節目增色不少。」
楊貴媚在台上表示：「沒想到演員的斜槓人生也能為台灣的綜藝節目做出貢獻。《阮三个3》是溫暖的大家庭，要傳達的是在社會上不同的價值，這是人與人之間最珍貴的情感。要感謝今年評審，看到節目的真心，也謝謝公共電視支持節目，給大家最大的發揮空間。也謝謝劇組團隊，和每位上節目的大明星們，是這些人增厚這個節目的厚度，也謝謝所有人、粉絲對《阮三个3》的支持。」
温貞菱也說：「謝謝《阮三个3》的製作團隊，希望大家用自己的愛去保護、關注這塊土地。」
林柏宏表示：「這個獎是生命中的一大驚喜，很榮幸加入這個大家庭，謝謝主持群的靈魂媚姐，對所有人的照顧，給我們很多的指點，也謝謝所有支持這個節目的觀眾，和粉絲朋友，我會繼續用探索世界的心對待每個創作。」
最後，施名帥說：「能夠站在這，一定要感謝大家都感謝的人，我也要感謝我的家人的支持，給我最大的動力。」
到了媒體中心後台受訪時，未來會嘗試什麼樣的可能呢？楊貴媚表示：「我們什麼可能都能嘗試。」而林柏宏則補充，獲得這個獎真的受寵若驚，而媚姐真的什麼都能嘗試，尤其她是怕水的人，但也願意為了節目碰水，這是很大的激勵。
益智及實境節目主持人獎（粗體為得獎者）
Janet【謝怡芬】／決戰水下伸展台
吳宗憲、KID【林柏昇】／綜藝玩很大
徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑／全明星運動會
曾國城、蔡尚樺／全民星攻略
楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏／阮三个3
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核稿編輯：楊士範
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一圖看懂：最彈中底科技再加厚！國民跑鞋新裝登場—MIZUNO WAVE RIDER 26
我們想讓你知道的是
乘載25年的科技基礎，MIZUNO WAVE RIDER以「平穩推進、流暢前行」為主打，正式迎來新作26代。
隨著疫情漸緩、解封在前，延宕的馬拉松賽事也在近期逐漸回歸。「嘿，這陣子都在哪跑？」、「最近有報比賽嗎？」、「該約一波團練了吧！」，雨後春筍般，跑友群裡捎來各種久違問候。
無論日常跑場，始終如一地伴你穩健向前
正所謂「沒穿過、也聽過」，這麼一雙「老朋友」相信大家都不陌生。源自1997年，MIZUNO WAVE RIDER系列轉眼將邁入第26個年頭。風行超過四分之一個世紀的經典鞋款，向來不以譁眾取寵的設計為主打，以最實在的舒適感受，擄獲跑友芳心，為其冠上「國民跑鞋」美名。
乘載25年的科技基礎，WAVE RIDER正式迎來新作26代，以「平穩推進、流暢前行」為主打，WAVE RIDER 26定位為馬拉松4.5小時左右完賽的鞋款。至於此代又有什麼革新之處呢？
最彈中底科技厚磅加持，熟悉的RIDER最對味
MIZUNO WAVE RIDER 26最明顯的就是肉眼可見的增量中底體積。延續前作設定，WAVE RIDER 26仍採全掌式上下層ENERZY素材，掌跟差部分雖維持在12mm，但因鞋底高度增加2mm， 視覺上整體比上一代加厚不少，實際上腳的感受也較以往厚實許多，「類厚底跑鞋」的厚磅腳感，讓人未跑就先對其緩震性能增添不少信心。重點是，延續「國民跑鞋」一貫的親民特性，初學者不用擔心不能駕馭。
而灰白色網布鞋面與銀灰線條的搭配，加上中底漸層外觀的類波浪造型，以及藍、紅配色橡膠顆粒相間的鞋底，在鞋型、LOGO位置沒有太大變動的情況下，細節設計讓WAVE RIDER 26更顯簡潔、俐落，對比過去略顯樸素、笨重的外觀，多了流線速度感，簡單說：這雙主打配色就是「好看」。
除了透氣度在水準之上，與歷代設定相同，針對腳板較寬的跑者，WAVE RIDER 26亦有寬楦版本可以選擇。就穿著感受而言，體感在重量上基本與前代無異，無車縫一體式鞋舌與後跟穩定塑料的結合，其包覆與支撐度都較前代更有感，尤其遇到過彎或不平路面時，雙腳與跑鞋的緊密貼合，都讓人可以更無憂地邁開步伐。
至於常被跑友笑稱「穿不壞宛如做慈善般」的招牌X10大底，在此作中也沒有缺席。連接大底前掌的橡膠設計不只讓推進效果加乘，優越的抓地力與耐磨性，遇到溼滑路面也能穩住腳步，面對高跑量、長距離訓練更是好擋、耐操。
說了這麼多，相信「跑感」還是大家最關注的話題。無論是初跑新手，或是習慣輕鬆跑、長距離穩定輸出，甚至是具強烈緩震、穩定需求類型的跑者， WAVE RIDER 26絕對會是你相當萬用的好戰友。
若要用一個字總結WAVE RIDER 26，就是一個「穩」字。中底上下層ENERZY材質之間的WAVE PLATE在雙腳落地時瞬間「擠壓、回彈」的效果，充分展現最彈中底科技的柔軟性與緩震性能。雖然外底紋路從橫向切割改為一體式，致使前掌活動角度有些牽制，但整體與前掌 SMOOTH RIDE大底的彎曲溝槽設計搭配，仍創造出每一步都是平順安穩的流暢感。
升級有感的超經典，不會被停止不停地「RUN」
為平穩推進、流暢前行而生的WAVE RIDER 26，雖在科技運用上承襲前代所長，不免會引來與前作似乎沒有太大差異的聲音，但對這樣具一定年代歷史的跑鞋來說，所謂的革新，並非得要全盤打掉重練，細節之處的升級，以及能夠堅守特色並持續演進超過四分之一個世紀，若這不是經典什麼才是呢！