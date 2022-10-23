2022/10/23,
運動

「黑人陳建州」聯盟必須大改革，否則未來只會淪為下一個慘澹的SBL 2.0版

「黑人陳建州」聯盟必須大改革，否則未來只會淪為下一個慘澹的SBL 2.0版
P. LEAGUE+聯盟執行長陳建州出席桃園領航猿新秀簽約記者會。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今年P+ League休賽季的話題依舊十足，從「Q是本土」到高承恩找工作事件，處處都可以看到執行長陳建州的身影。但這是好的嗎？如果執行長不能維持聯盟中力的角色，而選擇跳下來事必躬親，這對聯盟的「職業」形象與規章的建立又有甚麼影響？

文：林廷燁

台灣職業籃球P+ League聯盟，至今即將邁入第三季了。休賽季期間各隊不斷著手進行球員及洋將上的補強，加上球隊大力推廣網路行銷及宣傳，讓各隊籃球迷天天可以追蹤球隊的近況與消息。

儘管這幾年P+ League聯盟確實活絡了台灣籃球文化的熱潮，時常在賽季期間每場比賽吸引將近滿場球迷應援加油。然而在我的長期觀察下，反而認為P+ League不論甚麼方面都在走下坡，絲毫沒能塑造出台灣籃球文化並航向正面未來。

P+ League聯盟至今邁入第三季以來，不論是每一周賽事之話題，還是休賽季期間的聯盟行銷操作，聯盟執行長「黑人」陳建州扮演了讓這個職籃聯盟發揚光大、成長茁壯的重要人物。

在他全力籌備規劃的情況下，逐步把台灣籃球文化從一攤死水中拯救出來，不斷創造很多話題與聲量提供全台球迷討論和關注。然而誠如我在前一段所述，P+ League至今為止的發展所帶來的效益大多都是以負面為居多，主要是以不斷創造聲量話題為重，缺乏真正的成長品質。

至於為何我會這樣說，以下很多因素可以佐證這個聯盟根本稱不上是職業聯盟應該有的樣子，只是為了執行長和籃協人士能夠藉由製造聲量，獲取個人利益而已。

聯盟執行長個人戲份過重

聯盟執行長的角色及形象是最重要的一環。這幾季下來，球迷都可以從網路新媒體平台中看到「黑人」陳建州執行長都藉由自拍影片上傳的方式，闡述自己一天為籃球做了什麼事情和貢獻。

這樣的作法儘管有助於宣傳這個職業聯盟，可是我認為真正獲得的正面效益是不多的，反而是在放大自己在聯盟的重要身分地位。

此外，他過去在P+ League創立期間也發生個人負面形象，影響球迷對於台灣職業籃球聯盟的觀感，最著名的事情當然歸屬於「愛爾達安博盒子」事件：

《鏡傳媒》報導，陳建州日前分享觀看奧運賽事的照片，卻被網友抓包疑似使用盜版片源，他一開始辯稱是「朋友群組的截圖，後來發現也傻眼」，並表示自己都是用公視收看。不過卻被眼尖的網友翻出他的歌手太太范瑋琪過往的貼文中，出現「神祕的小白盒」，疑似是非法機上盒「安博盒子」；眼看止不住風波，陳建州終於在臉書道歉，表示未來會更加注意自己的個人行為。

現今職業運動聯賽總類逐日增加，許多國家政府積極投資職業聯賽的組成。建構職業聯賽可以促使全民運動風氣提升、培養箇中好手、增加競賽精彩程度、吸引國外運動選手參與，因此建立了龐大的商機。

然而聯盟執行長「黑人」的形象和知名度，不論是演藝界藝人的身分還是以前知名的籃球選手身分，都足以擔綱建構整個台灣職業籃球聯盟的重要幕後推手。同時，當執行長本身有出現負面消息導致毀損球迷對於職籃聯盟的形象時，則有可能對台灣籃球造成極大的傷害。

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戴維斯（Quincy Davis）（中）。Photo Credit: 中央社

聯盟規章與選秀爭議

這一點我想承接第一項提及自拍影片創造聲量的部分，去談論今年休賽季很多的負面發燒話題。首先近期最讓台灣球迷議論紛紛的事件即為台灣第一位本土歸化洋將戴維斯事件：

《鏡傳媒》報導，戴維斯是否將列為洋將的事件持續發酵，陳建州昨天則於臉書po文直呼「Q就是本土」，公開表明自己力挺戴維斯為「本土球員」的立場，不少球迷也湧入留言，「台灣人就是要挺台灣人，尤其是我們的球員」「Q如果不是本土，我都懷疑我自己是哪國人了」「就這句話，一定支持您！撐住⋯只要是正確的事情，球迷都會是後盾」；不過也有網友批評表示，「真是奇怪的邏輯，第一時間沒出來說明」「超會見風轉舵呢~可惜好像轉得太晚了點」。

這個爭議事件迴盪在籃球界很長一段時間了，當初引發這件事情的原因在於有球團認為這樣子的界定他為本土球員身份，無疑是對某一支球隊網羅到他加盟此事表示不公，以膚色和曾經是美國洋將的身份為理由，想撤銷他被列為本土球員的事實。

即使日後各球團開董事會決議保有他的本土身份，可是在董事會開始前一天，「黑人」陳建州卻在前一天直接表示戴維斯就是本土球員的立場，這讓外界認為這件事情是由執行長本人下指導棋，缺乏中立讓各球團的董事會會議成員討論決定。

第二個最讓球迷覺得很詬病的是選秀的規則問題，再加上執行長出手幫助選秀落選的選手找工作的現象，這件事在一個職業運動聯盟來說絕對是件莫名其妙的事。

我認為職業籃球選秀最鬼扯的事情，竟然是參加台灣其他聯盟選秀落選的本土球員，日後自動成為自由球員，隨時隨地任由其他球隊任意洽詢簽約，這根本不符合所謂職業聯盟該有的秩序或規範。

這件事情被放大的原因，在於有一位只參加P聯盟選秀卻落選的後衛高承恩，因為在選秀中落選而在現場留下淚水，也吸引聯盟執行長陳建州的安慰，並幫助他尋求其他球隊測試的機會。

職業聯盟的選秀，大多依據各球團的陣容需求及戰術考量而進行球員的挑選，P聯盟在這點確實是符合職業球隊該有的樣子。

然而，高承恩的落選會引發這麼多的聲量與討論，主要是因為陳建州執行長在選秀前的影片中，不停地誇讚他具有被職業球隊選上的實力，並直言「若有球隊選到他，該球隊就會賺到了」類似這樣自以為擺出球探的樣子發表言論。

但有在關注高承恩的籃球迷及PTT籃球版網友，大多數則認為他落選並不意外，表示他先天具有身高劣勢，以及球技還未達到職業水準。

後來該球員靠著最後落選成為自由球員身份，不斷去其他P聯盟球隊試訓，最後由新北國王隊簽下合約，過程中個人的觀感真的是靠執行長陳建州的幫助及做人情上才得以加入職業球隊打球。

球員參加職業聯盟的選秀最後落選，一定是因為球員本身的狀況及其他問題導致這樣的情況發生，這在職業運動中是很常有的事情。

可是我發現聯盟執行長以「助人為快樂之本，幫助落選球員找到球隊打拼」的態度，幫失業球員找到球隊願意收他們，明顯地根本違背職業化該有的秩序與樣貌。

個人真的認為與其這樣子幫落選球員喬球隊，倒不如就不要辦選秀，全部交由各隊使出渾身解數、自行砸大錢搶人即可，避免浪費資源做多餘的事情。

同時，現今於職業球團打球的多數球員，他們的球技和能力也根本沒有職業的樣子，導致球賽中出現很多不該有的誇張決策或失誤表現，使得花錢買票進場看球的球迷感到氣憤。

高承恩選秀落選 盼籃球跨聯盟邀請賽證明自己
Photo Credit: 中央社
高承恩落選後至各球隊試訓。

拔除花俏的聲光，將制度、規章重新審視


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