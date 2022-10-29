2022/10/29,
心理

《躺平，是我的權利》：一定要捍衛自己做「廢物」的權利

《躺平，是我的權利》：一定要捍衛自己做「廢物」的權利
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

很多人都沒有意識到，在遭遇自己無法解決的困難時，你有一個選項是「後退一步」：允許自己暫時停止向前的腳步，成為一個短暫的「廢物」。所謂「做短期廢物」，其實是讓我們學會「自我接納」。

文：簡單心理

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Photo Credit: 時報文化
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書籍介紹

本文摘錄自《躺平，是我的權利：貓和狗的療心話》，時報文化出版

作者：簡單心理

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【作者介紹】

簡單心理，中國領先的專業心理健康服務平臺。有來自全球117個城市上千位頂尖的心理諮詢師、精神科醫生和心理健康服務者，自2014年成立以來，為數百萬人提供高品質的心理健康服務。遇到情緒困擾、想要自我探索和成長的人，都可以在這裡獲得系統、專業的幫助。

2021年在北京、上海等地開設了心理健康服務中心「簡單森林」。希望本書及簡單心理，能帶給你向內生長的力量。

【本書特色】

  • 躺平的哲學：容許自己後退一步，做一個短期廢物。
  • 修復的哲學：與其盯著過去的傷口，不如專注當下的生活。
  • 療癒的哲學：憂鬱和孤獨是人生常態，請你不要活得那麼慌張。
  • 自由的哲學：用喜歡代替正確，學會愛上自己的選擇，是最好的選擇。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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