【書評】《巨變時代》：歐洲之所以能夠趁勢崛起，答案就在1490-1530這四十年裡

文：吳宜蓉（作家／Special教師獎得主）

如果要我們投票，什麼時代是我們這個世代的「巨變時代」？你會想到什麼呢？

相信許多人會把時間點直指向2020到2022年。這兩年來，伴隨COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的全球肆虐與延燒、美中貿易戰的持續角力，連帶影響了全球產業供應鏈版圖的重組。再加上烏克蘭戰爭的全面爆發，通貨膨脹越趨嚴重。我想沒有人會否認，這些變化與衝擊，絕對不只是歷史上的一般波動。

這兩年的震盪，會是一個決定性的歷史時刻，在不久的未來，將徹底改變人們的生活習慣、工作思維，以及國家政經結構及應對措施。

短期間的動盪折騰，常常就是歷史之手正在播種的時刻，即將在未來的世界長出嫩芽，發展出全新的時代骨幹，形成枝繁葉茂的長期影響

本書作者帕特里克・懷曼（Patrick Wyman），就試圖為讀者們找出那播種的關鍵時刻。明明中世紀的歐洲又破又窮，路不平，燈不亮，街上到處是屎尿。為什麼這攤文化死水卻能夠化腐朽為神奇，在近代噴發湧泉活水，成為四處擴張殖民霸權地球上的主導力量？

「1490-1530」，答案就在這四十年裡。

這四十年間，哥倫布在一四九二年啟航橫渡大西洋，成功登陸新世界的伺服器，西班牙人接著一一擊倒舊玩家阿茲提克與印加帝國。馬丁・路德的宗教改革思想，則好比今天抖音影片點擊率一夜爆增，透過印刷術迅速瘋傳出去。同一個期間，歐洲大陸上的戰爭層出不窮，無處不受戰火蹂躪。黎民百姓的日子苦不堪言。

你以為這些只是在歷史上各自獨立發生、互不相干的支線任務嗎？猜猜看，是什麼樣一個機制，能將這些事件通通聯繫在一起？

要為哥倫布的空前遠航提供探險的資源？要印刷一千份馬丁・路德的激情講稿？要僱傭一支能上戰場打仗的軍隊？這些任務都需要什麼呢？

是錢啊。是流動的資金，也是雄厚的資本。帕特里克・懷曼認為這個《巨變時代》是建立在以信貸與借貸為基礎的金融體系所驅動的。有了這個系統存在，才各自開展出許多支線任務，它們之間彼此強化，互為作用，最終密切纏繞，從而引爆前所未有的全球連鎖反應。

書中提到，哥倫布能夠到達美洲，絕對不是因為他的地理知識特別豐富精確，而是他能夠說服金主投資，得到王室財團的支持，才能募集到所需要的資金，順利出發。

讓他成功啟航的不是一張張地圖，而是一份份的商業合約與貸款文件啊。當哥倫布返航後帶回黃金及貴重物品後，大家在商言商，這個探險之旅真的有賺頭哦。所以接著民眾的資金才會蜂擁而入，支持哥倫布後續的探險航程。

同樣的，馬丁・路德的宣傳小冊子為什麼能夠大量印刷呢？也不是因為馬丁・路德寫得特別有道理，而且因為馬丁・路德是極度擅長寫作趣味、且能夠激起情緒的煽動大師。讀者想看，才會有人想要印啊。所以，宗教改革是因為有一群想看馬丁・路德作品的消費者先存在，才為印刷商提供了充足信心，激勵了更多的投資者願意砸錢大量印刷，接著才有機會掀起後續的改革運動。

「資本」，就是這本書的核心軸線。很多歷史學家會講故事，但講的是一個個散落的故事。但帕特里克・懷曼用一個主題「資本」，串起了所有故事，當故事連結故事，讀起來便特別覺得巧妙。

在帕特里克・懷曼的敘述下，沒有事件會是單獨存在。每個人物、每個重大事件，都被同一個機制所驅動：從里斯本遠航至印度洋所費不貲但也能夠帶來巨大收入；僱傭的士兵們要求在拿起槍管作戰前先收到報酬；印刷商確定有大量讀者願意購買才投資添購印刷機。

歐洲之所以能夠趁勢崛起，並非因為它先天條件特別優厚，而是在這個特定時刻，它具備了有助於達成這些特定目標的經濟制度。

在巨變時代下，誰能率先擁有一套完善系統得以解決問題，就有機會突破式的崛起，並狠狠超越對手，領先好幾個世代。那麼，誰又會是翻轉當代世界的潛力股呢？參考過去歷史的案例，也許我們就能找到未來的答案。

書籍介紹

《巨變時代：1200萬粉絲認證，美國最受歡迎的歷史博士重量級力作！》，皇冠文化出版

作者：帕特里克・懷曼（Patrick Wyman）

譯者：吳煒聲

【作者介紹】

帕特里克・懷曼，南加州大學歷史學博士。曾參與加州大學柏克萊分校以及哈佛大學的研討會，研究重心聚焦於貿易、溝通以及羅馬帝國殞落。

他自2016年起主持兩個歷史Podcast《羅馬衰亡》（Fall of Rome）和《歷史之潮》（Tides of History），兩者皆佳評如潮，在兩年內超過1200萬次下載。他在節目中致力提供聽眾最新的歷史研究，並結合專業學術，深入淺出地分享過往歷史中大人物與老百姓的故事。

【本書特色】

不理解這段歷史，就無法看懂我們生活的世界！

一部磅礡的史詩，一段震撼的起源，一起見證「世界秩序」的誕生！

1200萬 粉絲認證，美國最受歡迎的歷史博士重量級力作！

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航