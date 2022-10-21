歐洲能源危機推升再生能源需求，重要原料「銅」全球庫存量恐降至2.7天危險水準
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為了不再仰賴俄羅斯能源，歐洲積極推動再生能源基礎設施，恐導致今（2022）年重要原料銅的庫存只剩下2.7天。
全球最大的大宗商品交易商托克（Trafigura）對外示警，由於歐洲化石燃料不足，加速了再生能源設備建置，而重要原物料——銅的需求攀升，全球銅庫存本應以「周庫存」為單位，但將要降至2.7天的危險水準。
今年銅庫存將降到2.7天的危險水準
再生能源主要的原料是「銅」。Jefferies分析師Christopher LaFemina的團隊於2020年發布報告，首先，傳統燃料發電轉換到再生能源，銅的需求將增加5倍，主要用於陸上風電和太陽能的零組件中。
再來是電動車產業發展，LaFemina告訴《華爾街日報》，平均一輛電動車需要83公斤的銅，充電站則需要10公斤的銅，預估2030年銅需求將從2020年的17萬噸增加到170萬。
標準普爾全球（S&P Global）日前報告指出，再生能源產業大量採納銅，歸功於其導電性和低反應性，銅除了在設備機組上被採用，同時也是「運輸」可再生能源的關鍵材料，被廣泛應用於電纜、晶體管和逆變器等。
標準普爾全球預測，到2050年，需求將超過5300萬噸。這超過了1900年至2021年間世界上消耗的所有銅。如今，歐洲因烏俄戰爭，能源高漲，各國政府大力推動再生能源，試圖補足能源缺口，造成銅庫存大幅下降。
托克金屬和礦產交易主席Kostas Bintas於今（2022）年20日，在英國《金融時報》礦業峰會上表示，過去銅庫存通常以「周」計算；目前銅全球庫存是4.9天的儲量，預計今年將達到2.7天的危險水準。
不過，受到大環境影響，雖然銅需求節節攀高，但是銅價卻未有反應，國際銅價由今年3月的每噸1萬美元以上的新高價格，一路往回跌至目前每噸7.4萬美元左右，下跌了近30%。
銅市場前景變數大，多空論戰
Bintas強調， 雖然近月美元走強、經濟面臨衰退，再加上用銅大國中國房市陰霾未散，導致銅價日益走低；但在市場供給有限的情況下，將會支撐銅價不墜。
他表示，民眾相當關注中國房地產行業的疲軟，但是再生能源基礎設施、電動汽車相關的銅需求，可以彌補中國房市用銅的缺口這一點。此外，Bintas也說：「歐盟決定將太陽能產能，提早到2025年翻倍（本來是2030年），以及滿街的電動車，導致我們一直在減少庫存。」
另一方面，部分看衰銅價的分析師則強調，中國房地產的影響遠比外界想像的更嚴重，銅大量被用於房屋佈線、管道和外牆，再加上南美洲和其它地區的銅產能都將在近年開出，屆時供大於求。
例如，2021年印尼1至10月銅礦產量增長51%，其國內銅礦地下礦項目持續推進量產；還有剛果、巴拿馬以及中國產量也分別增加11%、71%與8%，主要受到新產能投產的帶動。
麥格理（Macquarie）大宗商品策略主管Marcus Garvey說：「全球經濟將持續低迷，明（2023）年銅市場將出現60萬噸的過剩。」他還強調，所有工業金屬都將進入過剩狀態。
對此，Bintas仍強調，全球經濟衰退的隱憂，讓銅被不斷拋售，但是隨經濟持穩後，很快就會看到「結構性重新定價」。他說：「我認為假設我們今天擁有的價格更高是公平的，銅會超過1.5萬美元嗎？我認為時間會證明一切。」
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核稿編輯：翁世航
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